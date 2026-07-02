Seguridad en EE.UU. durante 250 aniversario: fuerzas del orden se enfrentan a cambios de planes y las exigencias del Mundial

Por Holmes Lybrand y Kristen Holmes, CNN

Al día siguiente de que la Casa Blanca diera inicio a las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos con una pelea de UFC en el jardín sur de la Casa Blanca, el director del FBI, Kash Patel, anunció que las fuerzas del orden habían frustrado un complot para atacar el evento utilizando drones y francotiradores para atentar contra Trump y otras personas.

Ahora, dos semanas después, las fuerzas del orden federales y locales tienen la tarea de garantizar la seguridad durante las complejas celebraciones del 4 de julio en la capital del país, cuyos detalles aún se están ultimando, y los problemas logísticos se extienden a todas las agencias, informaron varios funcionarios a CNN.

Tres días antes del feriado, los organizadores enviaron un cronograma de eventos, que incluía sobrevuelos programados cada hora a partir de la tarde, y una velada con programas que comenzaban a última hora de la tarde y culminaban con un discurso de Trump y un espectáculo de fuegos artificiales.

El horario de ambos eventos se ha modificado en los últimos días.

A principios de esta semana, la falta de un programa claro para la celebración en Washington causó dolores de cabeza a algunos de los funcionarios encargados de la seguridad de Trump, mientras intentaban concretar los detalles para elaborar un plan integral.

Al no existir un plan definido sobre cuándo se celebrará cada evento, los detalles sobre cómo desplegar la seguridad quedaron brevemente en el aire, pero la infraestructura permite flexibilidad para realizar cambios de última hora, según las fuentes.

Incluso el momento del discurso de Trump estuvo en el aire a principios de esta semana, cuando los organizadores dieron marcha atrás después de que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, dijera el lunes que el gran espectáculo de fuegos artificiales no comenzaría hasta las 11:00 de la noche del 4 de julio.

El discurso de Trump se ha adelantado y programado para más temprano esa misma noche, y con él, el espectáculo de fuegos artificiales.

A pesar de la creciente preocupación por un posible nuevo atentado contra la vida de Trump, así como por la siempre presente amenaza de los terroristas solitarios, Washington está bien posicionada para garantizar la seguridad de este tipo de eventos a gran escala, declararon a CNN varios funcionarios involucrados en la planificación.

Las agencias federales también ayudarán a proteger otras celebraciones del 4 de julio en todo Estados Unidos, incluyendo Boston, California, Pensilvania y Nueva York.

Patel reiteró el miércoles que no existía ninguna amenaza creíble contra ninguno de los eventos del 4 de julio en el país, incluidos los que se celebrarían en Washington.

“Los acontecimientos de importancia nacional e histórica podrían ser objetivos atractivos para diversos actores que amenazan con causar daños, debido tanto a las grandes multitudes que congregan como a su importancia simbólica”, decía un boletín federal de las fuerzas del orden compartido con las agencias policiales de todo Estados Unidos la semana anterior a la festividad nacional.

El boletín también advertía que “individuos con motivaciones ideológicas o no ideológicas podrían llevar a cabo ataques violentos o intentar infundir miedo como forma de poner de manifiesto las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad de un país”.

“Washington es un caso aparte en lo que respecta a la seguridad a gran escala”, declaró a CNN un agente federal de las fuerzas del orden involucrado en la planificación de la seguridad para el 4 de julio. “Aquí todo el mundo sabe cómo organizar estos eventos. Desde el discurso sobre el Estado de la Unión hasta las investiduras presidenciales y los funerales presidenciales, son sucesos habituales que tienen lugar aquí”.

“Son los eventos más seguros”, declaró a CNN un funcionario federal informado sobre la planificación. “Están diseñados para eso. El nivel de seguridad más alto posible”.

Esa seguridad se puso a prueba recientemente cuando un hombre armado con una escopeta planeó lo que, según los fiscales, fue un intento de asesinato contra Trump durante la reciente cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El hombre logró burlar la seguridad del Servicio Secreto, disparando a un agente antes de ser detenido, según los fiscales.

El hombre se había alojado en el mismo hotel donde se celebraba el evento y dedicó tiempo a buscar las mejores rutas para llegar al salón de baile donde tuvo lugar la cena.

El Servicio Secreto, que lidera y gestiona el evento del 4 de julio, junto con el FBI, la Policía Metropolitana y otras fuerzas policiales federales y locales, tendrá que coordinar la seguridad del espectáculo aéreo de Trump y la continua “Gran Feria Estatal Americana” instalada en el National Mall, todo lo cual culminará en un espectáculo de fuegos artificiales de 45 minutos y US$ 850.000.

Las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley ya han estado desbordadas este mes, proporcionando desde seguridad física y digital hasta sistemas antidrones, equipos antibombas y otros recursos en las ciudades que albergan la Copa Mundial de este año.

Dos funcionarios federales informados sobre el asunto declararon a CNN que esos despliegues también han retrasado las respuestas federales a incidentes en todo Estados Unidos, incluidas amenazas de bomba y otras llamadas de emergencia.

En un caso reciente, algunos técnicos federales en desactivación de explosivos no pudieron responder a un paquete sospechoso frente a una oficina del ICE porque habían sido desplegados para la Copa Mundial. Si bien el despliegue tardó más de lo habitual, según declaró un funcionario a CNN, finalmente se determinó que el paquete no era peligroso.

Si bien el número de partidos del Mundial disminuirá drásticamente esta semana a medida que el torneo continúe y los países sean eliminados, se seguirán desplegando recursos en todos los estados, ya que las agencias federales protegerán a los dignatarios extranjeros que asistan a los partidos, los propios partidos y las celebraciones del aniversario de Estados Unidos.

En varias ocasiones durante los últimos años, Trump ha estado a punto de ser atacado con un arma por un hombre que quería matarlo.

Más recientemente, agentes del Servicio Secreto tuvieron dificultades para detener a un hombre, que portaba una escopeta cargada, que intentaba irrumpir en la cena de prensa a la que Trump asistió a principios de este año.

La seguridad de Trump se reforzó notablemente durante un discurso que pronunció en los primeros días de la celebración del 250 aniversario de la capital, con cristales antibalas que protegían al presidente, carpas colocadas como barreras visuales hacia los tejados y puntos de observación cercanos, y una distancia más corta entre la caravana y el escenario.

Se espera que esas mismas medidas de protección rodeen al presidente el 4 de julio, declaró a CNN un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que participa en la planificación, añadiendo que incluirían “aún más seguridad” que la que se aplicó al discurso del presidente la semana pasada.

Washington D.C. tiene el espacio aéreo más restringido de todas las ciudades de Estados Unidos.

Debido a que alberga agencias con la tecnología antidrones más avanzada —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI y el Servicio Secreto—, es quizás la ciudad mejor preparada para cualquier posible incursión de drones, declararon dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a CNN.

“Aún podría ocurrir algo”, declaró a CNN uno de los funcionarios federales involucrados en la planificación de la seguridad. “Pero creo que, de todos los lugares donde podría suceder, Washington probablemente esté mejor preparado; está tan bien preparado como cualquier otro lugar, si no más”.

Si bien la amenaza de los drones, que se pueden adquirir fácilmente y son capaces de transportar cargas letales, sigue creciendo en Estados Unidos, el país aún no ha presenciado un ataque con drones a gran escala.

En el caso de la pelea de UFC en la Casa Blanca, la capacidad del grupo para ejecutar cualquier plan parecía haber estado muy limitada, según los registros judiciales del caso.

El alcance de la supuesta planificación del grupo era limitado, y si bien varios de sus miembros poseían armas de fuego, según las acusaciones, no está claro si adquirieron drones o explosivos. Ocho personas han sido arrestadas en el marco de la investigación.

En una acusación formal, el acusado declaró a los agentes que no sabía cómo construir drones, a pesar de haber asegurado a los miembros del grupo que sí sabía.

Un miembro y presunto líder del grupo le entregó al acusado una impresora 3D para construir drones, pero este afirmó que solo quería un amigo y una impresora 3D gratis, según consta en la acusación.

Las agencias federales y locales desplegarán drones y tecnología antidrones durante las fiestas, incluyendo tecnología de interferencia para drones más básicos, de uso recreativo, que dependen de frecuencias de radio para su control.

Sin embargo, los expertos han advertido que los drones se pueden comprar por tan solo US$ 500 y utilizan un sistema diferente que, con la tecnología actual, no puede ser interferido.

Para esos drones, las agencias federales cuentan con diversos métodos, como desplegar redes, usar sus propios drones y disparar proyectiles.

Incluso detectar ciertos drones puede ser un desafío, explicaron esos expertos a CNN, y algunas agencias han comenzado a desplegar una amplia gama de tecnología para la detección de drones, incluidos sistemas que escuchan el audio y el tono del zumbido de las hélices.

Sin embargo, el espacio aéreo de Washington está muy vigilado y, dadas las medidas de seguridad y el espectáculo aéreo, será objeto de una estrecha vigilancia por parte de múltiples agencias.

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