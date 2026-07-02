Irán envía un mensaje desafiante a Trump con colosal funeral para el líder supremo Alí Jamenei, eliminado durante la guerra

Por Mostafa Salem y Aida Karimi, CNN

Cuatro meses después de su muerte al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, el régimen homenajea al líder supremo Alí Jamenei con un funeral de una semana de duración que se extiende por cinco ciudades de dos países, y al que se espera que asistan millones de personas.

A pesar de una costosa guerra contra dos de las fuerzas militares más poderosos del mundo y décadas de aplastantes dificultades económicas, Teherán no está escatimando gastos para despedir a Jamenei en una grandiosa ceremonia envuelta en simbolismo religioso que coincide con las celebraciones del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Las autoridades afirman haber puesto en marcha uno de los mayores despliegues logísticos en la historia de la República Islámica, movilizando a funcionarios públicos, universidades, sindicatos, bomberos, soldados, trabajadores humanitarios e incluso grupos religiosos de duelo para organizar el funeral y gestionar a los millones de peregrinos que se espera que viajen a ciudades y lugares sagrados de Irán e Iraq para despedir al ayatolá.

Las autoridades del vecino Iraq, donde los musulmanes chiítas son mayoría, indican que se espera la asistencia de millones de personas para rendirle homenaje.

Durante más de diez días, la abrumadora cobertura mediática iraní ha ido preparando el terreno para este momento, con canciones de homenaje y documentales sobre la vida de Jamenei que han eclipsado las noticias sobre las conversaciones con Estados Unidos, que hasta entonces habían dominado los titulares.

La magnitud del espectáculo busca enviar un mensaje al mundo y a los enemigos de la República Islámica: el régimen no solo sobrevivió a una guerra existencial, sino que se empeñará en inmortalizar a su líder eliminado como símbolo de su resiliencia.

“Debemos levantarnos y clamar al mundo por la sangre de la nación para que el mundo sepa que la honorable y noble nación de Irán no permanece en silencio ante la opresión… y no renunciará a la sangre de su Imam (Jamenei)”, escribió Mohammad Bagher Ghalibaf, el poderoso presidente del parlamento que lidera las negociaciones de Irán con Estados Unidos, en un mensaje publicado el jueves por los medios estatales.

“Una hazaña épica que mostrará al mundo la grandeza del espíritu de una nación”, apuntó.

También podría marcar el momento en que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, haga su debut público tras haber permanecido oculto desde la muerte de su padre y otros miembros de su familia.

En la ceremonia, no debe pasarse por alto el simbolismo, aparentemente deliberado, de las fechas elegidas.

El cuerpo de Jamenei será velado en el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, mientras que otro día clave de la procesión coincide con una importante conmemoración chiíta de la muerte de una figura religiosa histórica.

Todo el espectáculo se desarrolla durante el mes islámico de Muharram, un período profundamente asociado en el Islam chiíta con el luto, la traición y el martirio, específicamente el martirio del Imam Hussein en el siglo VII, uno de los santos chiítas a quienes Jamenei remonta su linaje.

Jamenei, cuyo mandato de 37 años se caracterizó por una obstinada resistencia y un profundo escepticismo hacia Occidente, fue eliminado el primer día de la guerra entre Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

Sin embargo, su funeral se está organizando como un desfile triunfal que recorre tres ciudades iraníes y dos lugares sagrados en el vecino Iraq, demostrando a sus seguidores que el clérigo aún no ha perdido, ni siquiera en la muerte.

El líder, cuyo asesinato a manos de Estados Unidos e Israel elevó su estatus, presidió algunas de las mayores protestas contra el régimen en la historia de Irán, reprimiendo brutalmente a los manifestantes que a menudo clamaban por su muerte.

En el proceso, fortaleció a la base más radical del régimen a pesar de la intensa oposición nacional e internacional.

“El asesinato ha hecho que Jamenei sea mucho más poderoso simbólicamente después de muerto que en vida”, declaró a CNN Sina Toossi, investigador sénior no residente del Centro de Política Internacional. “Ahora se presenta a Jamenei como una autoridad religiosa mártir, similar a los venerados santos chiítas que fueron martirizados, cuya visión del mundo se vio confirmada por la forma en que murió”.

Las únicas experiencias previas de Irán con funerales de esta magnitud fueron los del fundador de la República Islámica, el ayatola Ruhollah Jomeini, en 1989, y el del comandante de la Fuerza Quds, Qassem Soleimani, en 2020.

Ambas procesiones degeneraron en caos y terminaron en estampidas mortales.

El cuerpo de Jomeini, expuesto en el mismo lugar donde su sucesor, Jamenei, debía ser velado durante dos días, tuvo que ser retirado en helicóptero después de que los dolientes, enfurecidos, destrozaran las sábanas del ataúd.

Salvaguardar el cuerpo del líder, gestionar a los millones de dolientes, recibir a dignatarios extranjeros y organizar grandes eventos en cinco ciudades de dos países es una tarea colosal.

Requerirá un operativo de seguridad sin precedentes para un país que apenas ha salido de la inestabilidad interna y la guerra con Estados Unidos.

El primer acto en el que se exhibirá el féretro tendrá lugar a las 6:00 de la mañana, hora local, del sábado.

El cuerpo de Jamenei será colocado sobre una plataforma elevada instalada en el interior de la Mezquita Imam Jomeini de Teherán, un enorme complejo de mezquitas.

Los bomberos han instalado más de 6.000 aspersores de agua en la plaza para refrescar a la multitud bajo el abrasador sol de julio.

Los aeropuertos internacionales y nacionales de la capital permanecerán cerrados durante los días del funeral, y se han declarado días festivos nacionales en las ciudades por las que pasará el cuerpo de Jamenei.

Teherán, una ciudad de 17 millones de habitantes, será escenario del mayor operativo de tráfico de su historia, prohibiendo la circulación de vehículos privados cerca de la procesión y habilitando más de 700 aparcamientos para dar cabida a los millones de personas que se espera que lleguen simultáneamente a la ciudad.

Según informaron medios iraníes, la fuerza paramilitar voluntaria Basij anunció que se hornearán cincuenta millones de panes para alimentar a los dolientes, con 16 panaderías móviles desplegadas en la capital.

Según la Media Luna Roja, Teherán y otras ciudades importantes se han preparado para recibir a los dolientes.

Las autoridades han movilizado 2.500 ambulancias, 21 helicópteros, 100 drones y miles de rescatistas, mientras que más de dos docenas de hospitales, 500.000 litros de suero intravenoso y 20.000 aulas están listos, informan los medios iraníes.

El Gobierno ha puesto en marcha una campaña nacional pidiendo a la gente que ofrezca sus casas para acoger a los dolientes que visiten Teherán, Mashhad y Qom, mientras que las mezquitas, los polideportivos, los parques y los centros culturales de la capital también se han preparado para dar cabida a los millones de personas que se espera que asistan a la ceremonia fúnebre.

Al tercer día, se espera una procesión fúnebre que recorrerá el trayecto desde el este de la capital hasta su extremo occidental.

Posteriormente, el cuerpo de Jamenei será trasladado para más ceremonias en la ciudad santa de Qom antes de ser llevado en avión a los lugares sagrados chiítas de Nayaf y Karbala, en Iraq.

Posteriormente será transportado a su lugar de sepultura definitivo en el santuario del Imam Reza en Mashhad, lugar de nacimiento de Jamenei.

El traslado del cuerpo del antiguo líder supremo a Iraq simboliza la autoimagen de la República Islámica como una fuerza revolucionaria sin fronteras, un mensaje que está ansiosa por amplificar tras años de proyectar su poder en la región.

“Sus seguidores religiosos se extendieron a Iraq, Pakistán, Bahrein y otras comunidades chiíes, razón por la cual las procesiones previstas en Nayaf y Kerbala son tan significativas”, declaró Toossi. “Refuerzan la idea de que no se trata solo de un funeral de Estado iraní, sino de un momento transnacional”.

Las autoridades iraníes han proporcionado estimaciones ambiciosas sobre la asistencia, que oscilan entre 4 y 15 millones de dolientes, lo que podría convertirlo en el funeral más grande de la historia moderna, y se jactaron de que 14.000 periodistas, incluidos 900 reporteros extranjeros, cubrirán el evento.

Los medios estatales han dedicado la última semana a publicar la lista de dignatarios extranjeros previstos.

Sin embargo, aparte del presidente de Georgia, Mikheil Kavelashvili, el primer ministro del Pakistán, Shehbaz Sharif, y el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, se espera la asistencia de pocos líderes mundiales.

Las autoridades iraníes afirman que estarán presentes ocho jefes de Estado y doce presidentes del Parlamento. Los funcionarios occidentales fueron excluidos de la lista de invitados.

El vicepresidente de Irán describió la procesión como uno de los eventos más importantes del siglo, y su ministro del Interior afirmó que el objetivo es crear la mayor “ceremonia de despedida” en la historia de Irán.

Ali Akbar Pourjamshidian, comandante de la Guardia Revolucionaria designado para dirigir el comité que supervisa los eventos, declaró que el funeral buscará proyectar el “poder de la República Islámica ante la comunidad internacional”.

Una cuestión central que planea sobre el funeral es si Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo e hijo del ayatola eliminado, aparecerá en la procesión fúnebre de su padre, su madre y su esposa, quienes murieron en el mismo ataque estadounidense-israelí.

Herido en ese ataque, Mojtaba ha permanecido oculto desde que comenzó la guerra a finales de febrero, comunicándose con sus seguidores únicamente mediante comunicados escritos, sin mostrar jamás su rostro ni pronunciar palabra.

Las autoridades iraníes se han esforzado por proyectar una imagen de plena recuperación, afirmando que dirige las negociaciones de Teherán con Washington.

Cuando se le preguntó esta semana si asistiría, el organizador del funeral eludió la pregunta, diciendo que “el asunto no es de nuestra competencia y la decisión recae enteramente en la oficina del líder”.

La asistencia de Motjaba sería trascendental, marcando su primera aparición pública y contribuyendo a consolidar su legitimidad. Su ausencia probablemente avivará las dudas, tanto en el país como en el extranjero, sobre su bienestar, así como las incertidumbres sobre quién gobierna realmente.

Esta semana, el líder no asistió a la ceremonia privada de despedida de su esposa.

Si no asiste al funeral, es probable que la República Islámica lo justifique como una medida de seguridad necesaria.

Las fuerzas iraníes advirtieron contra cualquier “error de cálculo” durante las procesiones fúnebres.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el miércoles que Teherán daría una respuesta inmediata y contundente a cualquier amenaza contra su liderazgo, después de que el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijera que Mojtaba Jamenei estaba “marcado para morir”.

Pero a pesar de los esfuerzos del régimen por convertir el funeral en una demostración masiva de poder y apoyo popular, algunos iraníes permanecen indiferentes.

“Llevo dos días sin poder echar gasolina porque las colas son interminables”, declaró un residente de Teherán a CNN. “Y seamos realistas, la mayoría de la gente no va al funeral, se va de vacaciones”.

“La mitad de ellos hicieron las maletas y se marcharon ayer”, añadió.

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