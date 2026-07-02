Decomisos de drones y arrestos por volar cerca de eventos del Mundial: estos son los lugares donde pueden operarse legalmente

Por Alexandra Skores, CNN

Un hombre de 26 años de Texas que intentaba capturar imágenes en video de una iglesia en Houston enfrenta cargos por operar presuntamente un dron de manera ilegal demasiado cerca de un evento de la Copa Mundial, mientras las autoridades de todo el país intensifican las medidas contra los vuelos no autorizados.

John Alexander Meza, de La Porte, Texas, presuntamente voló un dron DJI Mavic 3 en espacio aéreo restringido en Houston el 11 de junio, día de la inauguración del torneo de la FIFA. Según una denuncia penal presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Texas, no contaba con una licencia de piloto remoto, no verificó las restricciones de vuelo y su dron no estaba registrado ante la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés). Los fiscales señalaron en el documento que el vuelo duró dos minutos y alcanzó una altitud de poco más de 60 metros.

Meza no tiene un abogado registrado en los expedientes judiciales y no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Es uno de los cientos de personas que han tenido problemas por operar drones de forma ilegal cerca de sedes de la FIFA en las ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo. La FAA estableció zonas de “espacio aéreo de defensa nacional” alrededor de los estadios y de los eventos oficiales para aficionados, los cuales fueron designados como zonas donde está prohibido el uso de drones por razones de seguridad.

“Volar en una zona restringida no solo es peligroso, sino que constituye un delito federal”, dijo Brett Skiles, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Miami. “Las restricciones temporales de vuelo protegen a los aficionados, los jugadores y la infraestructura crítica frente a accidentes y amenazas a la seguridad”.

Hasta ahora, el FBI ha decomisado más de 500 drones desde el inicio del Mundial 2026.

“Esto es exactamente lo que imaginábamos: trabajar con nuestros socios de distintas agencias para reducir la amenaza que representan los drones y mantener seguros todos los partidos, todos los aficionados y todos los atletas durante estos históricos encuentros de la Copa del Mundo”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en un comunicado enviado a CNN. “Todavía queda trabajo por hacer y seguiremos trabajando las 24 horas del día…”.

Un video difundido por la oficina del FBI en Atlanta muestra a agentes federales y otros integrantes de las fuerzas del orden inspeccionando drones detectados en zonas donde no debían volar e interrogando a sus operadores.

El 12 de junio, el centro de mando de Atlanta detectó un dron no autorizado cerca del festival para aficionados en Centennial Olympic Park, escribió un agente especial del FBI en una denuncia penal. Los sistemas de rastreo proporcionaron las coordenadas precisas del GPS donde se encontraba el operador y los agentes aseguraron que encontraron a Lorenzo Rojas-Martínez mientras operaba un dron. De acuerdo con la denuncia, el hombre les dijo que estaba grabando actividades relacionadas con el festival.

El FBI determinó que Rojas-Martínez se encontraba en Estados Unidos de manera irregular, que había sido deportado en dos ocasiones y que tenía una condena previa por distribución de cocaína. Fue arrestado y permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con los registros judiciales, aún no cuenta con un abogado.

Si tienes previsto operar un dron durante el próximo mes, hay varias normas que debes seguir para evitar posibles cargos.

Hay 11 estadios que albergan partidos de la Copa Mundial y todos están cubiertos por amplias restricciones de espacio aéreo.

Estas sedes incluyen el SoFi Stadium de Los Ángeles; el Levi’s Stadium, en el Área de la Bahía de San Francisco; el Lumen Field de Seattle; el AT&T Stadium, en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth; el NRG Stadium de Houston; el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta; el Gillette Stadium, cerca de Boston; el Hard Rock Stadium, cerca de Miami; el Arrowhead Stadium de Kansas City; el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, y el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Según la FAA, todas las operaciones aéreas alrededor de estos estadios, incluidos los drones, están prohibidas dentro de un radio de tres millas náuticas (5,6 kilómetros) y hasta una altitud de 3.000 pies (unos 914 metros) sobre el nivel del suelo, salvo que exista una autorización expresa del control de tráfico aéreo.

La FAA también restringe el uso de drones alrededor de las sedes de los festivales para aficionados, como el Los Angeles Memorial Coliseum, el Fair Park de Dallas y el Rockefeller Center de Nueva York, entre otros. La agencia advirtió que podrían añadirse más ubicaciones y que la lista está sujeta a cambios.

La amplitud de estas zonas donde está prohibido el uso de drones también ha derivado en cargos contra operadores que aseguraban estar tomando imágenes de actividades sin relación con la Copa del Mundo.

El 13 de junio, Patrick Phillip Heer, de 34 años y residente de Katy, Texas, presuntamente fue observado por agentes de las fuerzas del orden mientras operaba un dron cerca de la zona para aficionados del Mundial 2026, al este del centro de Houston. Según una denuncia penal federal, Heer intentaba obtener imágenes para el negocio inmobiliario de su pareja. De acuerdo con la denuncia, Heer dijo a los agentes del FBI que no contaba con la licencia correspondiente y que, aunque sabía qué eran las restricciones temporales de vuelo, no verificó si había alguna vigente antes de despegar.

El abogado de Heer declinó hacer comentarios.

Todas las restricciones del espacio aéreo están publicadas en el sitio web de la FAA y también aparecen en las aplicaciones B4UFLY, disponibles para pilotos recreativos de aeronaves no tripuladas.

Los controles remotos de algunos drones también pueden advertir a los operadores cuando están a punto de despegar desde un espacio aéreo restringido.

“Es probable que un piloto hubiera recibido un mensaje en el control indicando que estaba operando su dron en un espacio aéreo restringido”, escribió el FBI en una de las denuncias penales. “El operador tendría que haber hecho clic para reconocer el aviso antes de que el mensaje desapareciera”.

Según la FAA, los operadores de drones que ingresen sin autorización al espacio aéreo restringido pueden enfrentar multas de hasta US$ 100.000, el decomiso del dron, la pérdida de la licencia de piloto remoto y cargos penales federales.

Hasta el momento, el FBI y sus socios han decomisado más de 48 drones en Los Ángeles, 98 en Miami, 29 en Seattle, 63 en Dallas, 77 en Atlanta, 40 en Nueva York, nueve en Newark, 33 en Houston, 32 en Kansas City y 56 en Filadelfia. CNN también solicitó las cifras más recientes a las oficinas del FBI en San Francisco y Boston.

“Mientras aficionados de todo el mundo se reúnen en estadios y eventos para seguidores en todo el país con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, la FAA está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger el espacio aéreo, incluidos esfuerzos más rigurosos para hacer cumplir las normas sobre el uso de drones”, dijo Bryan Bedford, administrador de la FAA. “Los operadores de drones deben esperar una respuesta rápida si violan las restricciones del espacio aéreo”.

En 2026, la FAA actualizó su política de cumplimiento para exigir medidas legales cuando las operaciones con drones pongan en peligro al público, violen las restricciones del espacio aéreo o se utilicen para facilitar otro delito.

En los últimos años, la FAA ha impuesto multas a varios operadores.

En mayo de 2024, un piloto remoto fue multado con US$ 20.370 por volar un dron sobre personas durante el festival de música SunFest, en West Palm Beach, Florida, lo que terminó con la aeronave impactando contra un árbol.

Otro piloto recibió una multa de US$ 14.790 por operar un dron en febrero de 2023 cerca del State Farm Stadium, en Arizona, durante el Super Bowl.

Este verano, el FBI aseguró que no dará marcha atrás en el procesamiento de quienes sean sorprendidos infringiendo las normas sobre el espacio aéreo restringido.

“Si un operador hace volar un dron (en espacio aéreo restringido), actuaremos para neutralizar esa situación”, dijo James Barnacle, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Nueva York, en declaraciones a CNN. “Iremos al lugar y, potencialmente, confiscaremos su dron”.

Una denuncia penal presentada ante el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Texas, División de Fort Worth, señala que el ciudadano hondureño Luis Mauricio Flores Ordoñez presuntamente operaba un dron DJI Mini 3 Pro cerca del AT&T Stadium el 14 de junio, cuando se disputaba el primer partido de la Copa del Mundo en Arlington, Texas. La denuncia sostiene que el dron contaba con una función que le habría advertido sobre las restricciones del espacio aéreo.

CNN solicitó comentarios al abogado de Flores Ordoñez. Si es declarado culpable de este delito, podría enfrentar una pena de hasta tres años de prisión federal.

“Es responsabilidad del operador del dron conocer dónde existen restricciones temporales de vuelo”, afirmó Joseph Rothrock, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Dallas, en un comunicado.

La Copa del Mundo concluirá el 19 de julio con la final en el MetLife Stadium. Sin embargo, seguirán vigentes restricciones para el uso de drones en futuros eventos deportivos, aeropuertos, infraestructura crítica y otras zonas sensibles.

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Con información de Mark Morales, de CNN.