Se espera que Taylor Swift y Travis Kelce celebren su boda en el Madison Square Garden esta semana, según fuentes

Por Gloria Pazmino, Mark Morales y Zoe Sottile, CNN

La tan esperada celebración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se espera que tenga lugar en el Madison Square Garden esta semana, dijeron el martes a CNN dos fuentes familiarizadas con los planes.

Las fuentes describieron planes para dos eventos en el icónico recinto en el centro de Manhattan. El primer evento, descrito como un “ensayo”, está programado para las 6:00 p.m. hora local de este jueves y se espera que reciba a unos 100 invitados.

Una celebración de boda más grande, planeada para este viernes, incluirá lo que las fuentes describieron como una “fiesta de cóctel” que comenzará a última hora de la tarde.

Se espera que el evento continúe hasta las 4:00 a.m. de este sábado, dijeron las fuentes. Se espera la asistencia de unas 1.000 personas.

La boda de Swift con el jugador estrella de los Kansas City Chiefs ha alimentado una intensa especulación y cobertura mediática. La pareja comenzó a salir en 2023 y anunció su compromiso en agosto a través de publicaciones conjuntas en Instagram.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, insinuó la celebración en una conferencia de prensa el martes antes de una histórica ola de calor que se espera en la ciudad.

“Si resulta que te vas a casar en el MSG, te quedarás adentro y te mantendrás fresco, y creo que es un buen ejemplo para el resto de la ciudad”, dijo.

La celebración tendrá lugar justo antes del fin de semana del 4 de julio, que marca el 250º aniversario del Día de la Independencia de EE.UU. Y llega en un momento en que la ciudad también ha visto un aumento de turistas por la Copa del Mundo, muchos de los cuales pasan por Penn Station, el enorme centro de transporte bajo el Madison Square Garden, para asistir a los partidos en el MetLife Stadium en Meadowlands. Hay un partido programado en Nueva Jersey este domingo.

Madison Square Garden (MSG), donde Swift ha actuado ocho veces en sus 20 años de carrera, a algunos les ha parecido un lugar inusual para una boda. Los interiores grises y apagados del estadio no evocan precisamente una imagen romántica. Pero es un lugar casi impenetrable y seguro, una cualidad que Swift, cuya fanaticada sigue cada uno de sus movimientos, podría apreciar.

El estadio en sí tiene una capacidad de 19.500 personas para eventos privados, según su sitio web.

Swift no sería la primera estrella en casarse allí: la leyenda del funk Sly Stone se casó con la actriz Kathy Silva en el MAdison Square Garden en 1974, y en 1980 tuvo lugar allí una boda multitudinaria de 4.000 feligreses de la Iglesia de Unificación Coreana.

MSG es también donde, hace apenas unas semanas, los Knicks de Nueva York se enfrentaron a los Spurs de San Antonio, aunque el decisivo quinto partido que aseguró el primer campeonato de la NBA del equipo en más de medio siglo se jugó en San Antonio. Swift asistió al cuarto partido en el MSG con una camiseta que decía “Stevie Knicks”.

Los fans de Swift y el personal que trabaja en y cerca del Garden han expresado su incredulidad ante la posibilidad de que Swift realmente se case allí, incluso cuando poco a poco se han ido acumulando pistas que apuntan a una boda espectacular en el estadio.

Una empresa de eventos conocida por organizar bodas solicitó un permiso para realizar un evento en las inmediaciones de Madison Square Garden, según dijeron previamente varias fuentes de la ciudad y de las fuerzas del orden.

El permiso permitiría cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde este jueves hasta este sábado para un “evento” planificado, dijo un funcionario de la ciudad.

Una fuente familiarizada con las invitaciones que se enviaron a principios de esta primavera le dijo a CNN que se les informó a los invitados de la boda que el evento tendría lugar en la ciudad de Nueva York el 3 de julio.

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Con información de Alli Rosenbloom y Katherine Koretski, de CNN