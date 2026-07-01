La conducta de EE.UU. “es una amenaza” para la seguridad regional e internacional, dice canciller de Cuba a CNN

Por Juan Carlos López y Mauricio Torres, CNN en Español

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, insistió este martes en que su país no representa un riesgo para la seguridad de Estados Unidos y aseguró que, en cambio, el comportamiento de Estados Unidos “sí es una amenaza” para la seguridad regional e internacional por los efectos que podría tener un eventual ataque militar contra territorio cubano.

Rodríguez hizo estas declaraciones durante una entrevista con CNN en La Habana, mientras están por cumplirse seis meses de que el Gobierno de Donald Trump ha ido incrementando sus presiones contra Cuba, un proceso que comenzó después del operativo del 3 de enero en el que Estados Unidos capturó al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un viejo aliado de la nación caribeña.

Como lo ha hecho a lo largo del año, Rodríguez rechazó la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una medida que tachó de “cerco energético” y que ha provocado que naciones como México suspendan sus envíos. Según Rodríguez, esta situación ha generado escasez y representa un “castigo colectivo” para la población de la isla.

Rodríguez también sostuvo que Cuba no pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, como afirma el Gobierno de Trump con el argumento de que las autoridades cubanas permiten que grupos terroristas operen en su territorio, algo que niegan desde La Habana.

“Le reitero: Cuba no puede ser una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, todos lo saben. Lo que sí es una amenaza a la paz, a la estabilidad, la seguridad regional e incluso internacional es la conducta del Gobierno de los Estados Unidos en este caso también contra Cuba, porque una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida con toda nuestra fuerza, por nuestro Estado, por todo nuestro pueblo”, dijo.

“Será un baño de sangre, morirán miles y miles de cubanos y morirán también jóvenes estadounidenses llevados a una guerra que no es suya y que no tendría ningún sentido”, subrayó.

CNN contactó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de Estados Unidos para pedir comentarios.

Un funcionario de la Casa Blanca respondió por la noche en un correo electrónico: “Como dijo el Presidente, Cuba es un país fracasado que ha sido mal gobernado durante muchos años. Estados Unidos estará allí para ayudar, pero sus líderes tambaleantes deberían hacer un acuerdo con Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde. Estados Unidos está listo para abrir un nuevo capítulo en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Lo único que se interpone en el camino de un futuro mejor son aquellos que controlan Cuba para su propio beneficio a expensas del pueblo cubano”.

Desde la captura de Maduro, Estados Unidos ha incrementado la presión sobre Cuba a través del bloqueo de envíos de petróleo, sanciones contra empresas y altos funcionarios como el presidente Miguel Díaz-Canel y una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro, a quien responsabiliza por la muerte de ciudadanos estadounidenses en el derribo de dos aviones de una organización de exiliados ocurrido en 1996. Cuba rechaza estos señalamientos.

Además, Trump afirma que debe haber cambios en Cuba e incluso que está dispuesto a tomar el control de la isla. A finales de marzo, tras destacar las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán, dijo que “Cuba es la siguiente”.

Preguntado sobre esto, Rodríguez aseguró que en Cuba busca mantener abiertos los canales de diálogo pero no toman a la ligera declaraciones de este tipo.

“Claro que cualquier amenaza hay que tomársela en serio y por eso nosotros nos preparamos para defender nuestra independencia y nuestra soberanía en caso de una agresión, pero siempre actuaremos únicamente en legítima defensa. Y no quiere decir esto tampoco que detengamos el curso de transformaciones que, de manera soberana, nuestro Gobierno y nuestro pueblo nos hemos fijado para adaptar nuestra economía a la nueva situación y peor internacional, y también para adaptarnos a esta agudización extrema del bloqueo y en particular del cerco de combustible”, concluyó.

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