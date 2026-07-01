Juez dictamina que el Servicio Postal de EE.UU. no puede aplicar el decreto de Trump sobre la entrega de boletas por correo

Por Tierney Sneed, CNN

Un juez federal bloqueó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) e impidió que aplicara su plan para ejecutar el decreto del presidente Donald Trump sobre las boletas por correo, al concluir que la propuesta violaba un acuerdo alcanzado en una demanda de 2020 contra la agencia.

Trump había ordenado al USPS que solo tramitara boletas de los estados que entreguen a la agencia listas de sus votantes que sufragan por correo y que cumplan otros requisitos para sus programas de votación por correo. Anteriormente, un juez en Boston había impedido que el Servicio Postal implementara el decreto en dos docenas de estados que la impugnaron ante los tribunales. Pero el nuevo fallo del juez federal de distrito Emmet Sullivan, en Washington, bloquea las directrices a nivel nacional.

Si los tribunales permiten que se mantenga el decreto de Trump de marzo de 2026, esta le daría al Gobierno federal un papel sin precedentes en las elecciones y podría poner aún más datos de votantes en manos de funcionarios de Trump que buscan un supuesto fraude electoral.

El fallo de Sullivan se deriva de una demanda que la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) presentó originalmente contra el Servicio Postal en 2020 debido a cambios de política que ralentizaron la entrega del correo mientras se acercaban las elecciones celebradas durante la pandemia. Un acuerdo de 2021 exigía que la agencia publicara documentos de orientación que detallaran cómo priorizaría el seguimiento y la entrega puntual del correo electoral. Parte del acuerdo otorgó al tribunal autoridad para supervisar las acciones del USPS sobre este asunto.

Sullivan escribió en la opinión de este miércoles que, de acuerdo con las regulaciones propuestas por la agencia para implementar el decreto de Trump, las boletas no se entregarían a los votantes si no cumplían con los requisitos del decreto.

“La regla propuesta viola el párrafo 2 del acuerdo porque el Servicio Postal no puede publicar documentos que reflejen ‘prácticas y políticas para priorizar el seguimiento y la entrega puntual del correo electoral’ si sus políticas establecen que no aceptará envíos que no cumplen los requisitos y, por lo tanto, no entregará boletas por correo o boletas de voto en ausencia a algunos votantes, y si no enviará boletas a ningún votante en un estado que se niegue o no certifique una lista”, dijo Sullivan.

El decreto de Trump también exigiría que los sobres de las boletas por correo tengan códigos de barras individuales para su rastreo automatizado. Esa política se considera una mejor práctica para la administración electoral, pero muchas jurisdicciones enfrentarían dificultades para implementarla debido al costo de ese cambio.

También ordena al Departamento de Seguridad Nacional que recurra a bases de datos federales para elaborar listas de ciudadanos en edad de votar en cada estado, lo que alimenta temores de que esas listas se utilicen para depuraciones agresivas de padrones electorales.

CNN se ha puesto en contacto con el USPS para solicitar comentarios sobre el nuevo fallo.

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