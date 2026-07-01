Incendios forestales arrasan el Oeste de EE.UU. y se avecina más peligro

Por Kate S. Petersen, Alaa Elassar, Karina Tsui y Chris Dolce, CNN

Decenas de incendios forestales se propagan por el oeste de Estados Unidos, consumiendo viviendas y terrenos de bosques nacionales, y obligando a evacuar localidades enteras.

La humedad baja, la vegetación seca y los fuertes vientos están impulsando la rápida expansión de incendios ya activos y provocando nuevos focos en toda la región centro-oeste.

Hasta el miércoles por la noche está vigente una serie de advertencias de bandera roja, una alerta que indica una combinación de condiciones favorables para los incendios forestales: altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, en una gran zona de Colorado y el sureste de Utah. Advertencias de bandera roja adicionales y alertas de incendio están vigentes para el jueves en partes de la región.

En el sur de Colorado, el incendio de Aspen Acres se inició el lunes por la mañana y en cuestión de horas se había extendido a más de 23.000 acres, lo que provocó la evacuación de miles de personas en dos condados. El incendio había quemado 28.000 acres y al menos 155 estructuras hasta el martes por la tarde, dijeron las autoridades.

El sábado, tres bomberos perdieron la vida mientras combatían el incendio Snyder, en la frontera entre Utah y Colorado. El equipo se vio sorprendido por un incendio de rápida propagación y carecía de una ruta de escape o zona de seguridad viables, según informó el Servicio de Incendios Forestales de EE.UU. Otros dos bomberos resultaron heridos en el mismo incidente.

Se prevé que las condiciones meteorológicas de alto riesgo de incendio continúen durante el resto de la semana y empeoren hacia el final de la misma, lo que significa que no se vislumbra un final para la región duramente castigada.

Hasta la mañana del miércoles, al menos 12 incendios forestales ardían en todo Colorado, según datos estatales, y el gobernador Jared Polis había emitido varias declaraciones de emergencia en el estado.

Una de esas declaraciones se emitió para el condado de Mesa en respuesta al mortífero incendio Snyder, que hasta la tarde del martes había consumido más de 30.000 acres en el oeste de Colorado y zonas del este de Utah. Polis también autorizó a la Guardia Nacional del estado a apoyar las labores de respuesta.

Hacia el este, se han ordenado evacuaciones en zonas de los condados de Pueblo y Custer, en Colorado, ya que el incendio Aspen Acres sigue representando una amenaza. Aunque las condiciones meteorológicas y las labores de extinción ayudaron a contener parte de la propagación del fuego el martes por la mañana, los fuertes vientos de la tarde suscitaron preocupación respecto a los esfuerzos por mantenerlo bajo control, según declaró el sheriff del condado de Pueblo, David Lucero, durante una conferencia de prensa.

También se han ordenado evacuaciones en los alrededores del incendio Willow, en el condado de Lake (centro de Colorado), y del incendio Gold Mountain, en el condado de Ouray (suroeste de Colorado), además de haberse registrado otros incendios en diversas partes del estado.

Muchos condados de Colorado implementaron restricciones contra incendios —incluida la prohibición de fuegos artificiales— antes del 4 de julio; sin embargo, Polis también instó a la población a “actuar con responsabilidad personal” al usar fuegos artificiales o cualquier otro elemento que pudiera provocar un incendio.

“Les debemos a los bomberos que están en primera línea evitar que se inicien nuevos incendios”, declaró el lunes durante una conferencia de prensa.

La semana pasada, en el vecino estado de Utah, las condiciones críticas de riesgo de incendio llevaron a la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City a emitir, por primera vez, una advertencia de bandera roja por “situación particularmente peligrosa” para las zonas central y meridional del estado.

Actualmente, 12 incendios que abarcan cerca de 300.000 acres (unas 121.400 hectáreas) están activos en todo el estado.

El incendio Cottonwood, en el sur de Utah, se había extendido hasta alcanzar casi 100.000 acres (unas 40.500 hectáreas) para la noche del martes, una superficie mayor que la de Salt Lake City. Solo está contenido en un 5 %, según datos de InciWeb, un centro de información sobre incendios forestales en EE.UU. Se mantienen las órdenes de evacuación debido a este incendio que, según las autoridades, probablemente sea el más destructivo y costoso en la historia del estado.

Se estima que unas 150 estructuras han quedado destruidas por el fuego, informó el martes a CNN Alyssa Mason, portavoz del equipo Great Basin Team 5. Las evaluaciones continuaban y los equipos esperaban encontrar más daños, añadió. Los bomberos lograron avanzar significativamente en la contención del incendio gracias a las mejores condiciones meteorológicas registradas el martes, según comunicó esa misma tarde el Servicio Forestal de EE.UU. (Bosque Nacional Fishlake).

Antes de que se declarara el incendio Cottonwood, el incendio Dollar Ridge de 2018 —que destruyó 74 viviendas— estaba considerado el más destructivo en la historia de Utah, declaró a CNN Karl Hunt, portavoz de la división estatal de Silvicultura, Incendios y Tierras Estatales.

El incendio Wild Goose se originó cerca de Holden, Utah, el viernes, ha consumido más de 11.000 acres y está contenido en un 24 %, según datos de Inciweb.

Más al sureste, el incendio Babylon llevó al Bosque Nacional Manti-La Sal a ordenar un cierre de emergencia el domingo. También se cerró una parte del Parque Nacional Canyonlands. Para la tarde del martes, se habían quemado más de 48.000 acres, informó el Servicio Forestal.

La semana pasada, el gobernador de Utah, Spencer Cox, anunció restricciones a los fuegos artificiales para el 4 de julio en todo el estado con el fin de prevenir nuevos incendios forestales.

Gran parte del oeste y centro de Colorado, así como zonas del este de Utah, estarán bajo un riesgo crítico —nivel 2 de 3— de condiciones meteorológicas propicias para incendios desde el miércoles hasta el viernes, según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante esos días, es probable que las ráfagas de viento sean más intensas desde finales de la mañana hasta la tarde, alcanzando velocidades máximas de entre 20 y 35 millas por hora.

Es posible que se produzca una tregua más prolongada respecto a los vientos fuertes en algún momento de este fin de semana o a principios de la próxima semana, pero la región seguirá estando reseca.

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La meteoróloga de CNN Dakota Smith y Chris Boyette, Amanda Musa, Taylor Romine y Hanna Park, de CNN, contribuyeron a este informe.