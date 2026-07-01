Fuertes explosiones sacuden Kyiv horas después de que Zelensky advirtiera de un “gran” ataque ruso

Por Victoria Butenko y Lex Harvey, CNN

Una serie de fuertes explosiones sacudió Kyiv desde la noche del miércoles hasta el amanecer del jueves, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtiera que datos de inteligencia mostraban que Rusia estaba planeando un “gran” ataque nocturno.

Funcionarios de Kyiv dijeron que Rusia estaba lanzando misiles balísticos y drones contra Ucrania, lo que dañó e incendió edificios residenciales, matando al menos a una persona.

Al menos once personas heridas habían sido hospitalizadas tras los ataques, dijo el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko.

Los rescatistas se apresuraban hacia el lugar de un edificio de nueve pisos destruido donde había personas atrapadas en su interior, dijo Klitschko.

Anteriormente, dijo que trabajadores médicos habían resultado heridos después de que una subestación de ambulancias fuera alcanzada.

El miércoles, Zelensky advirtió que “(el presidente de Rusia Vladimir) Putin ha estado preparando un gran ataque contra Ucrania desde hace algún tiempo”.

“Esa es exactamente la amenaza a la que nos enfrentamos esta noche”, dijo Zelensky en una publicación en X.

Algunos residentes se resguardaron en estaciones del metro, preparándose para una larga noche de sirenas, que comenzaron a sonar alrededor de las 8 p.m., hora local.

Ucrania ha lanzado una campaña de drones sin precedentes contra Rusia en el último mes, apuntando a la infraestructura energética en ataques de drones de largo alcance que Zelensky ha presentado como una estrategia clave para obligar a Moscú a poner fin a la guerra.

En una sola noche la semana pasada, Rusia informó haber interceptado 660 drones en 12 regiones, uno de los mayores ataques ucranianos desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022.

A principios de junio, un ataque ruso en el corazón de Kyiv incendió un destacado complejo monástico ucraniano, la Lavra de las Cuevas de Kyiv, inscrita en la lista de la UNESCO.

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