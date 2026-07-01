El audaz intento de Trump de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento no fue un fracaso total en la Corte Suprema

Por Joan Biskupic, CNN

Cuando el presidente Donald Trump usó su rotulador negro Sharpie en su primer día de regreso al cargo para firmar un decreto en enero de 2025 que limitaba la ciudadanía por derecho de nacimiento, dijo: “Esto es muy importante”.

Fue una jugada audaz.

Y, en lo esencial, fracasó. El Tribunal Supremo, por un voto de 6 a 3, rechazó su intento de acabar con la garantía de que todos los niños nacidos en territorio estadounidense son ciudadanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

La mayoría reafirmó una concepción centenaria de la ciudadanía automática, respaldada por la 14ª Enmienda, que establece que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.

Pero la iniciativa general de Trump, por radical que fuera, logró avances sorprendentes tanto en los tribunales como en la esfera pública.

La administración obtuvo cierto respaldo de la opinión pública, incluyendo el de 25 estados y un número significativo de miembros del Congreso, para una idea que durante mucho tiempo se había considerado marginal. Algo más importante aún para el futuro es que, si bien tres magistrados discreparon rotundamente, un cuarto (Brett Kavanaugh) se unió a los disidentes al considerar que no existía violación de la Decimocuarta Enmienda. (Kavanaugh se sumó a la decisión mayoritaria que bloqueaba el decreto de Trump, pero basó su opinión en una violación de las leyes de inmigración de 1940 y 1952).

Kavanaugh sugirió que Trump podría lograr su objetivo mediante una nueva legislación federal.

“El Congreso podría, en conformidad con la Decimocuarta Enmienda, enmendar [las leyes federales pertinentes] o promulgar de otro modo nueva legislación que establezca excepciones a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos nacidos de ciudadanos extranjeros que se encuentren ilegal o temporalmente en el país”.

Ese concepto envalentonó a Trump y a sus aliados republicanos el martes. El presidente escribió en Truth Social poco después de que se emitiera el fallo en el caso Trump vs. Barbara: “La Corte Suprema confirmó la ciudadanía por derecho de nacimiento, lo cual es lamentable para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante una ley, con el apoyo del presidente, algo que ya se ha determinado durante este proceso. ¡No es necesaria una enmienda constitucional larga y engorrosa!”.

Sin embargo, Trump se equivoca al pensar que cualquier legislación podría anular la garantía constitucional estadounidense, al menos con este tribunal. Una mayoría de cinco magistrados, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que la Constitución protege la ciudadanía por derecho de nacimiento. A él se unieron la jueza conservadora Amy Coney Barrett y las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

En su opinión firme y contundente, Roberts sugirió que no había vuelta atrás. Fundamentó el derecho de nacimiento en el derecho consuetudinario inglés, los orígenes de Estados Unidos y la historia de la era de la Reconstrucción que inspiró la Decimocuarta Enmienda.

“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy cumplimos esa promesa”.

El vicepresidente J. D. Vance habló de un aspecto positivo en Fox News el miércoles. El voto de Kavanaugh junto con los demás disidentes “significa que el concepto de ciudadanía por derecho de nacimiento, que es un absurdo para la 14.ª Enmienda, pende de un hilo”.

La controversia sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento también había beneficiado a Trump cuando se produjo en una decisión separada de la Corte Suprema el año pasado. Cuando la disputa sobre su decreto del Día de la Investidura llegó por primera vez a los magistrados, estos utilizaron el caso para limitar drásticamente el poder de los jueces de tribunales inferiores para bloquear iniciativas presidenciales impugnadas en todo el país.

La decisión supuso una victoria crucial para Trump en su segundo mandato presidencial. Los jueces de tribunales inferiores habían estado imponiendo este tipo de órdenes judiciales universales contra el Gobierno para impedir que las controvertidas políticas de Trump se aplicaran en todo el país.

Las decisiones mayoritarias y disidentes del martes, que abarcan 189 páginas, garantizan que las repercusiones del decreto de Trump continuarán.

“Este fallo no va a poner fin al debate”, dijo el abogado de apelaciones Charles Cooper, quien representó al senador Eric Schmitt de Missouri y al representante Chip Roy de Texas, dos de los miembros republicanos del Congreso que apoyaron a la administración de Trump. “Si el caso no ha logrado nada más, al menos ha arrojado luz sobre algunos de los graves costos de la ciudadanía por derecho de nacimiento”.

El juez Samuel Alito, en su declaración disidente, comenzó con el problema de las “turistas de maternidad, mujeres que vienen aquí únicamente con el propósito de dar a luz y luego regresan rápidamente a sus países de origen”. Alito afirmó que la decisión del martes preservaría “un poderoso incentivo para entrar o permanecer en este país ilegalmente”.

El caso también movilizó a quienes estaban dispuestos a defender la ciudadanía por derecho de nacimiento. Dos tercios de las más de 60 solicitudes presentadas como amicus curiae en el caso se pusieron del lado de los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes en contra de Trump.

Trump había convertido este decreto en la pieza central de su agenda antiinmigración. El Tribunal Roberts ha respaldado muchas otras iniciativas, incluyendo, la semana pasada, la decisión del Gobierno de Trump de poner fin a la ayuda humanitaria conocida como “estatus de protección temporal” para migrantes haitianos, sirios y de otras nacionalidades cuyos países de origen están asolados por conflictos armados, terremotos y otros desastres naturales.

Pero el intento de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento parecía algo particularmente personal para Trump, quien había dado el paso drástico de asistir a las audiencias orales de la Corte Suprema el 1 de abril.

Los inmigrantes y sus defensores que interpusieron la demanda argumentaron que el decreto que negaba la ciudadanía a los bebés nacidos de madres que se encontraban en Estados Unidos de forma ilegal o con una visa temporal violaba la 14ª Enmienda y las leyes federales que reflejaban su lenguaje.

“La regla inquebrantable de la Decimocuarta Enmienda ha contribuido al crecimiento y la prosperidad de nuestra nación”, declaró Cecillia Wang, de la ACLU, en representación de los demandantes, ante los magistrados durante las audiencias orales. “Proviene del texto y de la historia. Es viable y previene la manipulación. El decreto fracasa en todos estos aspectos. Amplias franjas de leyes estadounidenses quedarían sin sentido, miles de bebés estadounidenses perderían inmediatamente su ciudadanía y, si se acepta la teoría del Gobierno, la ciudadanía de millones de estadounidenses, del pasado, del presente y del futuro, podría ponerse en entredicho”.

Los abogados de Trump se aferraron a la frase “sujeto a la jurisdicción” de la 14ª Enmienda. El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, afirmó que dicha enmienda exige que una persona esté “domiciliada” en Estados Unidos para establecer una lealtad directa al país.

“La cláusula de ciudadanía se adoptó justo después de la guerra civil para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, cuya lealtad a los Estados Unidos se había establecido a través de generaciones de residencia en el país”, argumentó Sauer. “No otorgaba la ciudadanía a los hijos de visitantes temporales o inmigrantes ilegales, quienes no tienen tal lealtad”.

Pero la mayoría de Roberts concluyó que el Congreso nunca consideró que el domicilio de un individuo fuera una condición para obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento.

“Si el Congreso hubiera tenido la intención de condicionar la ciudadanía al domicilio de cada individuo… es razonable esperar que al menos se hubiera debatido el tema”, escribió Roberts, quien añadió que la palabra “domicilio” apenas apareció en el debate pertinente sobre la cláusula de ciudadanía.

Cuando Roberts anunció la decisión desde el estrado el martes, la presentó con un tono sereno y objetivo, como si el resultado fuera fácil y totalmente predecible. Y tras exponer el fallo en tan solo siete minutos, concluyó: ” Aquí no sentamos ningún precedente”.

Su dictamen escrito era igualmente conciso, con tan solo 26 páginas.

Sin embargo, no se podía negar la pasión de los disidentes.

En su voto particular de 91 páginas, Thomas expresó la crítica más severa a la decisión de la mayoría, e hizo mención a la insistencia del Gobierno de Trump en que la 14ª Enmienda, promulgada después de la guerra civil, garantizaba específicamente la ciudadanía a los antiguos esclavos y a sus hijos.

“El Tribunal se suma a la triste historia de la Decimocuarta Enmienda, que fue diseñada y entendida para garantizar la igualdad de derechos para los negros liberados, pero que en cambio ha sido utilizada para proyectos políticos que el Congreso de la Reconstrucción no apoyó”.

Al concluir su opinión, Thomas citó el voto particular del juez John Marshall Harlan en el caso Plessy contra Ferguson de 1896, que ratificó la segregación racial en trenes y otras instalaciones públicas.

“La cláusula de ciudadanía aumentó enormemente la dignidad y la gloria de la ciudadanía estadounidense”, escribió Thomas. “La opinión actual devalúa esa ciudadanía”, agregó.

Y Thomas escribió, con un sentimiento que Trump sin duda compartiría: “No estoy seguro de que la opinión de hoy resista el paso del tiempo”.

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