Dudas sobre las cifras del sismo en Venezuela: crece el número de muertos pero el mayor interrogante son los desaparecidos

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Cuando se va a cumplir una semana de los catastróficos terremotos en Venezuela, la cifra de muertos crece en el conteo oficial, pero un interrogante permanece entre los números publicados por el Gobierno de Delcy Rodríguez: el de los desaparecidos, una estimación hasta ahora ausente en los partes diarios sobre víctimas.

El último informe del martes contabilizó 1.943 fallecidos, 10.571 heridos y 15.866 damnificados en los estados afectados. La cifra de víctimas fatales por el momento está muy alejada de la proyección inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos, que estimó un piso de 10.000 víctimas fatales, horas después de que el terremoto sacudiera a Venezuela, el miércoles pasado.

“Las cifras oficiales del terremoto generan más dudas que certezas”, dijo el domingo la organización de derechos humanos Provea, cuando el reporte del Gobierno señaló un aumento diario fue de solo 20 fallecidos hasta los 1.450. “Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional”, agregó la ONG.

Dos días después, Provea apuntó que “crecen discordancias entre cifras oficiales y estimaciones”. Fue cuando la ONU anticipó que la cifra de muertos crecería considerablemente por la cantidad de edificios que colapsaron en el país. “Hay al menos 2.500 edificios afectados, la mayoría de los cuales se han derrumbado por completo. Por lo tanto, sin duda estamos ante una cifra superior a la que ya se ha comunicado”, dijo en rueda de prensa el coordinador residente y humanitario de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla.

El funcionario además confirmó la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres y agregó que la compra se realizó en acuerdo con las autoridades venezolanas. También destacó que no existe una cifra oficial de desaparecidos.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encargado de la vocería sobre la tragedia, dio el martes números que pueden dar un aproximado sobre las personas que todavía no han sido encontradas.

El hermano de la presidenta encargada dijo que unas 30.000 personas, entre turistas y residentes, se encontraban en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, las más afectadas por los sismos en el estado costero de La Guaira.

De ellas, dijo que “aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre”, y otras 6.461 personas fueron rescatadas después de los terremotos.

Eso deja una diferencia de cerca de 10.000 personas, entre las que está el grueso de los casi 2.000 fallecidos, pero Rodríguez no se refirió a los 8.000 restantes en esa zona.

Por su parte, la ONG Comité Internacional de Rescate estimó el martes que los desaparecidos se acercarían a los 50.000. Esa cifra fue validada por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). “Es aterradoramente verosímil”, dijo Tom Fletcher, subsecretario general de Asuntos Humanitarios y Coordinador de Ayuda de Emergencia de la agencia, aunque apuntó que no todas las personas con paradero desconocido están bajo los escombros.

CNN envió una consulta al Gobierno sobre las estimaciones de desaparecidos y espera respuesta.

El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene una baja popularidad y el chavismo no cuenta con legitimidad, especialmente desde las elecciones de 2024 que la oposición no reconoció y denunció como fraudulentas.

El sociólogo Rafael Uzcátegui, director del think tank Laboratorio de Paz, considera que hay varias posibles razones para lo que considera una falta de transparencia del Gobierno. Entre ellas, menciona el control de la narrativa para aminorar el impacto de las muertes; una incertidumbre operacional por la magnitud del terremoto y la falta procesos consolidados que proporcionan cifras concretas; o un intento de gestionar la responsabilidad política y evitar señalamientos a las autoridades.

En diálogo con CNN, dijo que la explicación más verosímil es el control político. “Hay una crisis de confianza en lo interno de la Fuerza Armada desde el 3 de enero (cuando EE.UU. capturó a Nicolás Maduro en Caracas). El Gobierno está consciente de que esto puede deslegitimar a Delcy Rodríguez con el impacto de la tragedia, generar preguntas sobre la capacidad del estado, el manejo de los recursos”. También apuntó que el chavismo “está acostumbrado a dosificar la información”, pero no descartó que haya una cuota de ineficacia. “No hay un mecanismo de información. La situación excede no solo por la magnitud, sino por el dogmatismo y sectarismo: sería diferente si el Gobierno hubiese convocado a personas con conocimiento técnico para estar al frente, pero está liderado por personas leales”.

En paralelo, otros incidentes van minando la confianza en las fuerzas de seguridad. En redes sociales circularon imágenes de agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas que, según denunciaron vecinos, estaban sustrayendo pertenencias entre los escombros en La Guaira. El organismo dijo en un comunicado que fueron expulsados y detenidos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela ha reportado algunos incidentes de hostigamiento contra reporteros y el lunes denunció que el Ministerio de Comunicación suspendió el acceso de corresponsales a La Guaira “por razones sanitarias y para disminuir los ruidos”. El martes, informó que continúa suspendido el traslado en autobuses de los reporteros, pero que está permitido que los equipos vayan por sus propios medios, siempre que estén acreditados.

Uzcátegui advirtió que la crisis de legitimidad, que incluye la disputa por el inminente vencimiento del plazo constitucional de 180 días para un gobierno encargado, “va a entorpecer” la fase de reconstrucción del país.

De todos modos, con confianza o sin ella, la población viene respondiendo con solidaridad. Hasta el martes, más de 15.000 personas se registraron como voluntarias en labores de rescate y ayuda.

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