Consumo de café, incluso en grandes cantidades, puede reducir riesgo de padecer una enfermedad hepática, según nuevo estudio

Kristen Rogers

Tu taza diaria de café puede reducir el riesgo de enfermedad hepática o cáncer de hígado, según un nuevo estudio a gran escala, inclusive si bebes cinco o más tazas al día.

Los hallazgos se basan en más de 354.000 participantes a quienes los investigadores siguieron por más de una década, según el estudio publicado este miércoles en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

“Probablemente, estos sean los datos de seguimiento a largo plazo más completos sobre el impacto del café”, dijo el primer autor del estudio, el Dr. Hyunseok Kim, hepatólogo de trasplantes en el Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles. “Vemos que probablemente, el beneficio para el hígado del café no viene de la cafeína, porque observamos un beneficio similar en los bebedores de café descafeinado. Así que parece estar más relacionado con el efecto antioxidante del café”.

En el estudio, los investigadores midieron la enfermedad hepática por el número de casos de cirrosis —cicatrización y daño hepático permanente que pueden resultar de varias enfermedades hepáticas a largo plazo, incluyendo la enfermedad hepática grasa, la hepatitis viral, la enfermedad hepática relacionada con el alcohol y más, especialmente cuando no se tratan—. La cirrosis afecta a más de 58 millones de personas en todo el mundo, y mata a casi 1.5 millones de personas anualmente en todo el mundo.

El carcinoma hepatocelular, el tipo de cáncer de hígado que analizaron los autores, es el cáncer de hígado más frecuente, con cerca de 685.000 casos y más de 597.000 fallecimientos al año en todo el mundo.

Los investigadores encontraron que el efecto protector potencial del café generalmente aumentó cuanto más bebían los participantes: de una a dos tazas diarias se asociaba con un 20 % menos de riesgo de cirrosis, un 24 % menos de riesgo de cáncer de hígado y un 31 % menos de probabilidad de muerte relacionada con el hígado. De tres a cuatro tazas diarias se relacionaba con un 35 % menos de riesgo de cirrosis y cáncer de hígado, y un 41 % menos de probabilidad de muerte relacionada con el hígado. Cinco tazas o más estaban correlacionadas con un 32 % menos de riesgo de cirrosis, una disminución del 47 % en el riesgo de cáncer de hígado y un 42 % menos de probabilidades de muerte relacionada con el hígado.

“Esos son números significativos para algo tan común como una taza diaria de café”, dijo Lauren Manaker, dietista nutricionista registrada que no estuvo involucrada en el estudio, por correo electrónico. Pero “estas son asociaciones, no pruebas de causa”.

Los investigadores también observaron que estas reducciones del riesgo entre las personas que endulzaban el café con azúcar o sustitutos eran ligeramente inferiores, pero por lo demás similares.

No obstante, debes ser prudente con el consumo de azúcar, edulcorantes artificiales y cremas para café muy procesadas.

Los participantes que consumían edulcorantes presentaban un nivel elevado de un marcador de inflamación hepática, lo que puede contribuir a la enfermedad del hígado graso, según explicó Kim, que también es profesor adjunto en la División Karsh de Gastroenterología y Hepatología del Centro Médico Cedars-Sinai.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda limitar la ingesta de azúcar añadida a no más del 6 % de las calorías diarias —9 cucharaditas o 36 gramos para hombres y 6 cucharaditas o 26 gramos para mujeres. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. recomienda limitar la ingesta de cafeína a no más de 400 miligramos por día para adultos generalmente sanos —lo que equivale a aproximadamente dos o tres tazas de café de 12 onzas—. Sin embargo, la sensibilidad y el metabolismo de la cafeína pueden variar ampliamente.

Para evitar que la cafeína afecte su sueño, deje de beberla al menos seis horas antes de su hora normal de acostarse, algunos expertos dicen que no hay que consumir cafeína después de las 3 p. m.

En la nueva investigación, imágenes avanzadas de resonancia magnética (MRI) y otros análisis mostraron que los bebedores de café también tenían perfiles de proteínas hepáticas más saludables y menos grasa e inflamación en el hígado.

“Combinar las tres capas de evidencia es la verdadera fortaleza”, dijo Manaker, propietario de Nutrition Now Counseling, un negocio de comunicaciones en nutrición con sede en Charleston, Carolina del Sur. “Cuando las imágenes y las proteínas coinciden con los resultados clínicos, la imagen general se vuelve más creíble que cualquier medida individual”.

El estudio tiene algunas limitaciones importantes. La ingesta de café solo se midió al principio y cuando se realizaron los MRIs 10 o más años después, tiempo suficiente para que surjan otros factores influyentes.

“Deberíamos considerar esa única medición temprana como una guía aproximada de los hábitos a largo plazo en lugar de un registro preciso”, señaló Manaker.

Además, más del 90 % de los participantes eran europeos y relativamente conscientes de su salud, y solo el 10 % de todo el grupo se sometió a MRIs, dijo Kim.

“Puede haber un poco de sesgo”, agregó. “Se necesita una validación adicional para determinar si este beneficio será el mismo en un grupo étnico diverso, como la población estadounidense”.

Pero los antioxidantes del café, independientemente del contenido de cafeína, pueden disminuir la activación de vías o proteínas que conducen a la inflamación y cicatrización, según Kim.

El hígado no es lo único para lo que el café puede ser bueno; muchos otros estudios han encontrado que está asociado con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y fallo cardíaco, accidente cerebrovascular, demencia y otras enfermedades crónicas.

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