China exige a sus minorías étnicas que se integren o afronten las consecuencias con drástica ley de unidad

Por Simone McCarthy

Durante años, el líder chino Xi Jinping ha presionado a grupos étnicos minoritarios como los tibetanos y los uigures para que adopten una identidad arraigada en la nacionalidad china y la lealtad al gobernante Partido Comunista.

Ahora, esa presión se ha plasmado en una nueva ley de gran alcance que llega a las aulas, los barrios y los hogares, y que otorga a Beijing el derecho a perseguir a personas fuera de sus fronteras que, según cree, violan sus normas.

La ley, conocida oficialmente como Ley de Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico, entró en vigor el 1 de julio. Prohíbe los actos que “socavarán la unidad étnica o crearán división étnica” entre las 56 etnias reconocidas oficialmente en China, que incluyen una mayoría china Han que representa más del 90 % de los 1.400 millones de habitantes del país.

Según las nuevas normas, las escuelas y los organismos gubernamentales deben utilizar el mandarín como idioma principal; las aulas deben garantizar que su plan de estudios “fomente un fuerte sentido de comunidad del pueblo chino”, y todos los padres deben guiar a sus hijos para que “amen al Partido Comunista Chino y al pueblo chino”.

El Estado tiene la obligación de apoyar a museos, bibliotecas y otras instituciones culturales para que organicen eventos que reflejen la historia china y la prosperidad nacional, mientras que las autoridades locales deben trabajar para lograr la integración étnica en sus políticas de vivienda; una condición que, según algunos observadores, podría provocar la reubicación de viviendas.

La ley también responsabilizará a las organizaciones e individuos fuera de China continental que “socavarán” la unidad étnica o “crearán división étnica”, una estipulación de amplio alcance que, según los críticos, afectará al activismo, la investigación y el debate sobre cuestiones de minorías étnicas a nivel mundial.

En un discurso pronunciado el miércoles con motivo del 105 aniversario de la fundación del Partido Comunista Chino, Xi Jinping hizo hincapié en la importancia de la ley e hizo un llamamiento a todos los miembros del partido para que “consoliden y fortalezcan continuamente la gran unidad de todos los grupos étnicos”.

La legislación ya ha suscitado críticas por parte de grupos de derechos humanos y expertos, quienes afirman que podría reprimir la identidad cultural, la práctica religiosa y la lengua de las minorías.

En una carta de abril, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas afirmaron que la ley “podría tener graves implicaciones para la autonomía lingüística, cultural y religiosa de las comunidades étnicas, incluidos los tibetanos, los uigures y los mongoles”.

También advirtieron sobre el potencial de “represión transnacional”, dado que la ley podría aplicarse en el extranjero.

Para algunos observadores, la ley parece ser el paso final en una evolución de la política china que se ha prolongado durante años para priorizar la identidad nacional sobre la autonomía étnica. Los críticos han interpretado este cambio de política como un impulso agresivo hacia la asimilación.

También se considera que forma parte de una visión más amplia para garantizar la seguridad nacional bajo el mandato de Xi, quien llegó al poder en 2012 tras las protestas generalizadas de 2008 en el Tíbet y los disturbios mortales en Xinjiang, hogar de la minoría uigur.

Con la nueva ley, “Beijing ya no trata la ‘unidad étnica’ como un eslogan político general o como una cuestión de propaganda local”, dijo James Leibold, profesor de la Universidad La Trobe en Melbourne, especializado en las políticas étnicas de China.

“Esto convierte la creación de una identidad nacional china única en una responsabilidad vinculante para escuelas, familias, medios de comunicación, museos, cuadros, presupuestos, plataformas tecnológicas y órganos de seguridad”, afirmó.

“El mensaje es claro: la identidad minoritaria solo es aceptable cuando está subordinada a una identidad china definida por el partido.”

Leibold también señala el probable “efecto disuasorio” de la ley sobre académicos, periodistas, activistas, comunidades de la diáspora y otros que estudian o critican las políticas de nacionalidad y fronterizas de China, afirmando que podría fomentar la “autocensura, desalentar los viajes y restringir el debate académico”.

En los últimos años, el Partido Comunista Chino ha intensificado la supervisión de las instituciones religiosas y ha restringido el uso de lenguas de minorías étnicas en escuelas primarias, secundarias y jardines de infancia. Beijing ha sido acusado de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria a gran escala de uigures y otras minorías musulmanas en Xinjiang. Las autoridades chinas niegan estas acusaciones.

También se ha enfrentado a acusaciones de represión transnacional generalizada. Un informe de 2022 de la organización de derechos humanos Safeguard Defenders afirmó haber encontrado pruebas de más de 100 supuestas comisarías de policía en el extranjero repartidas por todo el mundo para vigilar, acosar y, en algunos casos, repatriar a ciudadanos chinos que viven en el exilio. Beijing lo ha negado.

Pekín afirma que su nueva ley de unidad étnica protege “los derechos e intereses legítimos de todos los grupos étnicos” y “no menoscaba el uso que hacen las minorías étnicas de su propio idioma”.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de una “jurisdicción extraterritorial” en una rueda de prensa el lunes, el viceministro de Justicia, Hu Weilie, dijo que se ajusta a las normas básicas del derecho internacional que exigen a los países proteger su soberanía.

“La unidad étnica es un pilar fundamental de la prosperidad y el desarrollo nacional”, afirmó. “Las actividades ilegales que incitan deliberadamente a las tensiones étnicas, socavan la unidad étnica y ponen en peligro la seguridad nacional erosionarán los cimientos de la unidad étnica y perjudicarán el interés público y los derechos e intereses legítimos del pueblo”.

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