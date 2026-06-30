Un importante ataque con drones de Ucrania contra Moscú alcanza un centro de satélites y mata a un bebé

Por Kosta Gak, Clare Sebastian y Anna Chernova, CNN

Ucrania anunció este martes que atacó, por segunda vez en poco más de una semana, uno de los mayores centros de comunicaciones por satélite de Rusia, una campaña en la que Kyiv intensifica sus ataques con drones de largo alcance para presionar al Kremlin con el objetivo de que ponga fin a la guerra que ya lleva cuatro años.

El centro de comunicaciones por satélite de Dubna, en el norte de la región de Moscú, a unos 500 km (310 millas) de la frontera con Ucrania, se utiliza para la recopilación de inteligencia y la coordinación de las Fuerzas Armadas rusas que luchan en Ucrania, según declaró el presidente Volodymyr Zelensky.

Rusia no ha confirmado que el centro de comunicaciones de Dubna haya sido atacado, pero el gobernador de la región de Moscú, Andrey Vorobyov, dijo que un dron había impactado un “edificio administrativo” en la ciudad sin que se reportaran víctimas.

Vorobyov también informó que un bebé de seis meses falleció el martes después de que un dron se estrellara contra una vivienda en la región de Moscú, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros. Los rescatistas lograron sacar a dos adultos y dos niños, pero el bebé murió de camino al hospital, según publicó Vorobyov en su canal de Telegram.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, declaró que las defensas aéreas rusas derribaron más de 60 drones tras el lanzamiento de varias oleadas de drones contra la capital rusa a partir de la noche del lunes. En total, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado o destruido 419 drones.

Ucrania ha intensificado la presión sobre el Kremlin con ataques que se adentran cada vez más en territorio ruso, dirigidos principalmente a refinerías de petróleo, pero también llevando a cabo ataques con drones a gran escala en la capital rusa y en San Petersburgo. Algunos rusos han manifestado un creciente descontento a medida que la guerra se acerca sigilosamente a sus fronteras. La semana pasada, Zelensky anunció una operación de 40 días destinada a “obligar” a Rusia a poner fin a la guerra.

Es la segunda vez que Kyiv reivindica un ataque contra el centro de comunicaciones por satélite de Dubna, después de que las fuerzas militares ucranianas anunciaran el 22 de junio que habían bombardeado las instalaciones. La agencia estatal rusa de noticias TASS informó que había sufrido un “ataque masivo con drones” durante ese incidente, pero afirmó que las comunicaciones y las emisiones de televisión no se vieron afectadas y que ningún empleado resultó herido.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó duramente a Kyiv por el ataque en la región de Moscú y declaró a los periodistas el martes que “los civiles están sufriendo y los niños están muriendo”.

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