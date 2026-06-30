Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 30 de junio? Horarios y enfrentamientos
Por Federico Leiva, CNN en Español
Después de un lunes a puro suspenso, con la victoria agónica de Brasil y los triunfos de Paraguay y Marruecos en los penales, este martes llega la hora de conocer a tres nuevos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.
🏟️ Estadio Dallas
🏠 Arlington, Texas, Estados Unidos
- 1 p.m. de Miami
- 10 a.m. de Los Ángeles
- 11 a.m. de Ciudad de México
- 12 p.m. de Bogotá
- 2 p.m. de Buenos Aires
- 7 p.m. de Madrid
Posibles alineaciones
Costa de Marfil: Fofana; Konan, Kossounou, Agbadou, G.Doue; Inao Oulai, Kessie, Fofana; Diallo, Diomande, Bonny.
Noruega: Nyland; Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Ryerson; Berge, Odegaard, Aursnes; Haaland, Sorloth, Nusa.
🏟️ Estadio Nueva York/Nueva Jersey
🏠 East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos
- 5 p.m. de Miami
- 2 p.m. de Los Ángeles
- 3 p.m. de Ciudad de México
- 4 p.m. de Bogotá
- 6 p.m. de Buenos Aires
- 11 p.m. de Madrid
Posibles formaciones:
Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Kylian Mbappé.
Suecia: Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak.
🏟️ Estadio Ciudad de México
🏠 Tlalpan, Ciudad de México, México
- 5 p.m. de Miami
- 2 p.m. de Los Ángeles
- 3 p.m. de Ciudad de México
- 4 p.m. de Bogotá
- 6 p.m. de Buenos Aires
- 11 p.m. de Madrid
Posibles formaciones:
México: Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Vásquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutiérrez; Alvarado, Raúl Jiménez, Quiñónes.
Ecuador: Galíndez; Franco, Pacho, Ordóñez, Hincapié; Caicedo, Pedro Vite, Yeboah, Angulo; Plata, Enner Valencia.
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