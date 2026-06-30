Las 5 cosas que debes saber este 30 de junio

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Keiko Fujimori ganó las elecciones en Perú, según la autoridad electoral. Paraguay hace historia en el Mundial con su triunfo ante Alemania. La peligrosa ola de calor que viene para EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Venezuela enfrenta una de las peores catástrofes naturales del país del último siglo con un escenario político marcado por la incertidumbre. El desafío humanitario de los terremotos pone al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, frente a un reto que trasciende la emergencia inmediata y convierte a la gestión de la crisis en su gran prueba de liderazgo, con una población que no confía en sus autoridades y arrastra años de reclamos de cambio. Análisis.

El conteo oficial de los votos de la elección presidencial en Perú alcanzó el 100 %, con la candidata conservadora Keiko Fujimori a la cabeza por una diferencia mínima sobre su rival, Roberto Sánchez, según los resultados difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La selección de Paraguay hizo historia al eliminar por penales a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, y clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026. La Albirroja enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Suecia el próximo 4 de julio en Filadelfia, Estados Unidos.

Millones de personas en la mitad oriental de EE.UU. enfrentarán un prolongado episodio de calor extremo que probablemente romperá récords, justo cuando los estadounidenses se preparan para salir a celebrar el 250 º aniversario de la independencia del país.

Una abogada del estado de Washington prometió “milagros” a decenas de miles de inmigrantes que buscaban un estatus legal en Estados Unidos. En cambio, Alexandra Lozano creó historias falsas de abuso doméstico y trata de personas para solicitar visas humanitarias sin que sus clientes lo supieran, según varias demandas y una investigación de ética legal.

¿Por qué llaman Luna de Fresa a la primera luna llena del verano boreal?

A. Por su color rojizo.

B. Por su sabor.

C. Por su forma, parecida a la fruta.

D. Por la coincidencia con la época de cosecha de bayas.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

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👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. El nombre de este fenómeno lunar proviene de las tribus nativas americanas algonquinas, que lo denominaron así por la coincidencia de la luna llena con la época de cosecha de bayas.

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