El Gobierno británico anuncia que probablemente impugne la fusión de Paramount y Warner Bros. por US$ 110.000 millones

Por Ivana Kottasová y Brian Stelter, CNN

El Gobierno británico anunció el martes que probablemente impugne la adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, lo que podría complicar la finalización de la fusión de US$ 110.000 millones.

La ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, declaró en un comunicado enviado a CNN que estaba “considerando intervenir” en la intención de Paramount de adquirir CNN, HBO, el estudio cinematográfico Warner Bros. y otros activos de Warner Bros. Discovery, citando preocupaciones sobre su posible impacto en la diversidad de los medios.

“Tras dialogar con las partes implicadas e investigar de forma independiente, mi Departamento ha escrito hoy en mi nombre a los actuales y a los propuestos propietarios de Warner Bros Discovery para informarles de que tengo intención de intervenir”, declaró Nandy en un comunicado.

Nandy añadió que estaba considerando intervenir por motivos de interés público, entre ellos, garantizar que exista una “pluralidad suficiente de opiniones en los medios de comunicación” y una “pluralidad suficiente de personas con control sobre las empresas de medios”.

En Reino Unido, la expresión “considerar intervenir” se utiliza para indicar que los funcionarios gubernamentales anunciarán una acción antes de iniciar los trámites legales correspondientes.

Nandy afirmó que aún no ha tomado una “decisión definitiva sobre la intervención”. Las empresas tienen ahora una semana para responder a su carta.

Sin embargo, Nandy tiene clara intención de intervenir, y si sigue adelante con la investigación, esta supondrá un obstáculo importante para Paramount. El regulador británico de medios, Ofcom, se encargaría de evaluar el acuerdo, además de la investigación que ya está en marcha por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA).

Nandy afirmó que estaba considerando intervenir por motivos de interés público, incluyendo garantizar una “suficiente pluralidad de opiniones en los medios de comunicación” y una “suficiente pluralidad de personas con control sobre las empresas de medios”.

Un portavoz de Warner Bros. Discovery declinó hacer comentarios sobre la declaración de Nandy.

Mientras tanto, un portavoz de Paramount declaró a CNN: “Agradecemos la continua colaboración constructiva con todos los organismos gubernamentales y autoridades pertinentes, incluyendo las del Reino Unido. Confiamos en que nuestra transacción propuesta no plantea ningún problema de pluralidad de medios en el Reino Unido y mantenemos la confianza en el calendario previsto para la transacción”.

Paramount ha indicado que espera que el acuerdo entre en vigor en el tercer trimestre de este año, es decir, a finales de septiembre. Las reuniones corporativas sobre la integración de Paramount y WBD llevan meses celebrándose.

Si Paramount no obtiene todas las aprobaciones necesarias para finales de septiembre, se activará una cláusula de incentivo que añadirá 25 centavos por acción de WBD al coste trimestral de la operación hasta que esta sea aprobada.

Esto supondría un incremento de US$ 627 millones en el coste total de la operación cada trimestre —o aproximadamente US$ 7 millones diarios—, lo que genera un incentivo financiero aún mayor para que Paramount cierre el acuerdo con rapidez.

Sin embargo, una revisión por parte de Ofcom llevaría semanas como mínimo y podría acabar prolongándose durante meses.

Los organismos reguladores de la UE también han estado examinando el acuerdo, aunque no se espera que la Comisión Europea se oponga al mismo.

Paramount ya ha superado los obstáculos regulatorios en muchos otros países, incluido Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia dio su visto bueno a la operación a principios de junio sin exigir concesiones. Los críticos han acusado a Paramount de buscar el acercamiento a la administración Trump para obtener un trato favorable por parte del Departamento de Justicia.

En un comunicado que justificaba la aprobación, el Departamento de Justicia afirmó que “no es probable que la operación perjudique a la competencia ni a los consumidores estadounidenses”.

Un comité federal de Estados Unidos sigue evaluando la dependencia del acuerdo respecto a la financiación procedente de países de Medio Oriente. El presidente de la FCC, Brendan Carr, declaró: “Actuaremos según lo que indiquen los hechos tras dichas revisiones”.

Una coalición de fiscales generales estatales de Estados Unidos también está examinando la operación Paramount-WBD, y los analistas prevén que presenten una demanda para bloquear la fusión este verano.

Durante su intervención en el programa MS NOW el pasado fin de semana, el fiscal general de California, Rob Bonta, reiteró su opinión de que existen “señales de alerta por todas partes” en relación con el acuerdo de Paramount.

Bonta añadió: “Tomaremos una decisión en las próximas semanas”.

Los directivos de Paramount han argumentado que una demanda antimonopolio por parte de los estados carecería de fundamento.

“Este acuerdo fomenta la competencia y dará lugar a una empresa más sólida y mejor posicionada para competir frente a las plataformas tecnológicas dominantes en un sector cada vez más marcado por una intensa pugna por las audiencias, el talento, la tecnología y la inversión”, declaró la compañía a principios de este mes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.