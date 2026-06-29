Persecución en curso en Mississippi busca al asesino en el caso del triple homicidio de un niño, su madre y su tía

Por Chris Boyette y Amanda Musa, CNN

Las autoridades en Mississippi comenzaron una cacería humana después de que funcionarios dijeran que un niño de dos años fue hallado muerto junto a su madre y su tía durante el fin de semana en la capital del estado, Jackson.

El forense del condado de Hinds, Jeramiah Howard, identificó a las víctimas como Keyana Weathersby, de 25 años; su hijo Camari Givens, de dos; y su hermana Erica Weathersby, de 30. (La policía había identificado anteriormente a una víctima como una mujer de 26 años).

Las hermanas, que criaban al niño juntas, eran amables y trabajadoras, dijo su hermano, Demarco Bailey, a WAPT, afiliada de CNN.

“Solo necesito justicia”, dijo Bailey. “No solo por mis hermanas, sino por mi sobrino. Solo tiene dos años y medio. Vamos, ¿un niño de dos años?”

Las tres víctimas presentaban múltiples heridas de bala, dijo Howard a CNN, y añadió que la escena del crimen fue una de las peores que ha visto en unos 10 años trabajando como forense y forense adjunto.

“Cada socorrista, desde el departamento de bomberos hasta cada agente de policía allí, se vio visiblemente afectado por lo atroz y violento que fue este crimen”, dijo Howard.

Hasta la tarde del lunes, las autoridades parecen no saber quién mató a las víctimas. CNN se ha comunicado con el Departamento de Policía de Jackson para obtener información adicional.

“Los detectives continúan buscando pistas sobre la identificación y la ubicación de los sospechosos”, dijo la policía en un comunicado de prensa el domingo.

El sábado, los funcionarios encontraron lo que el jefe de policía de Jackson, RaShall Brackney, calificó como una escena “horripilante” tras una llamada al 911 que reportó una agresión agravada en una vivienda de un vecindario residencial a menos de 16 kilómetros al noroeste del centro de Jackson.

“Este es un crimen atroz”, dijo Brackney en una conferencia de prensa el domingo por la mañana, calificando a la persona responsable como “un cobarde absoluto” y “el más vil de los seres humanos”.

La pista más reciente en el caso es un Mitsubishi Mirage rojo de 2020 perteneciente a una de las víctimas, que la policía dijo que fue tomado de la escena durante el crimen. La policía encontró el vehículo abandonado el domingo por la noche en el norte de Jackson. Los investigadores están procesando el vehículo en busca de evidencia, según una publicación de la policía en Facebook.

En los días previos al tiroteo, la ciudad de Jackson ha visto un aumento de la “violencia relacionada con armas, tiroteos y la pérdida insensata de vidas”, dijo el alcalde John Horhn en un comunicado el domingo.

El alcalde dijo que trabaja para desplegar “recursos adicionales” para la comunidad junto con la policía y el equipo de seguridad pública de la ciudad.

“En los próximos días, presentaremos un plan que reúna a las fuerzas del orden, líderes comunitarios, expertos en prevención de la violencia, profesionales de la salud mental, nuestra comunidad de fe y líderes de las comunidades más afectadas por estos crímenes”, añadió.

Los crímenes son los homicidios 39, 40 y 41 de la ciudad en lo que va del año, según el Departamento de Policía de Jackson.

Datos de las autoridades recopilados por WLBT, afiliada de CNN, muestran que 38 de esos 41 homicidios reportados por la policía de Jackson en 2026 fueron resultado de un tiroteo.

Si tiene información que pueda ayudar a los investigadores, puede comunicarse con el JPD al 601-960-1800 o al 601-356-TIPS (8477).

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