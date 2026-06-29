Con el conteo de actas al 100 %, Keiko Fujimori gana las elecciones en Perú de acuerdo con la autoridad electoral

Por CNN en Español

El conteo oficial de los votos de la segunda vuelta de la elección presidencial en Perú alcanzó el 100 %, con la candidata conservadora Keiko Fujimori a la cabeza por una diferencia mínima sobre su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fujimori obtuvo el 50,13 % de los votos válidos, mientras que Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, alcanzó el 49,86 %. En total, Fujimori recibió 9.223.396 votos, mientras que Sánchez sumó 9.173.755 sufragios, lo que representa una diferencia de 49.641 votos a favor de la candidata de Fuerza Popular, de acuerdo con el cómputo final de la ONPE.

Fujimori afirmó que el cierre del escrutinio marca el final de una etapa clave del proceso electoral y expresó expectativa por la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE”, señaló la candidata conservadora en un mensaje en su cuenta de X, en el que pidió además que el proceso avance “con mucha humildad, prudencia y responsabilidad”.

“Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos”, añadió.

Más tarde, en declaraciones a periodistas, Fujimori dijo que recibía el resultado “con gran responsabilidad” y reconoció que el país “está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados”.

La conservadora dijo que su equipo mantendrá abiertas las “puertas del diálogo” con Sánchez y con los demás líderes políticos que participaron en la elección, y llamó a centrar la atención en “el futuro y el desarrollo de los peruanos”.

El equipo de prensa del candidato Roberto Sánchez dijo a CNN que, por el momento, no tenía un pronunciamiento sobre los resultados publicados por la ONPE y la victoria de Fujimori.

Antes de que concluyera el escrutinio, el líder izquierdista ya mantenía sus reclamos ante las autoridades electorales y había advertido que no reconocería el resultado, al considerar que la justicia electoral podría estar favoreciendo un “beneficio fraudulento” a su rival si no se atendían sus observaciones.

Su campaña sostiene que una resolución de la ONPE posterior a la primera vuelta modificó el procedimiento del conteo del voto en el exterior, lo que —según afirma— habría reducido los estándares de seguridad jurídica del proceso electoral del 7 de junio. El partido, sin embargo, no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.

Los resultados de la elección dejaron en evidencia a un Perú profundamente polarizado, atravesado por divisiones políticas y socioeconómicas. Durante la campaña, Fujimori centró su discurso en la seguridad y el orden, e insistió en que su propuesta representaba la mejor opción para encaminar la recuperación del país, en un contexto marcado por la crisis política e institucional, los escándalos de corrupción y el aumento del crimen y la inseguridad.

El cierre del escrutinio llega más de veinte días después de la segunda vuelta electoral, que se realizó el 7 de junio. Con ello, se da paso a los procedimientos electorales establecidos por la legislación peruana para la proclamación oficial de los resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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