Una avioneta se estrelló contra el rascacielos más alto de la capital china. Horas después, parecía que nada había pasado

Por Sylvie Zhuang, CNN

﻿El viernes por la tarde, una avioneta pareció eludir algunos de los controles aéreos más estrictos del mundo y se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing: la Torre CITIC, de 109 pisos, que domina el horizonte de la ciudad. El accidente causó la muerte del piloto y heridas a otras 13 personas.

El impacto hizo que fragmentos de vidrio y restos de la aeronave cayeran cientos de metros hacia las calles, justo cuando los empleados de oficinas salían para el fin de semana, provocando pánico en el corazón de la ciudad más protegida de China.

Pero poco tiempo después, parecía que no había pasado nada.

Todas las referencias al incidente —así como las impactantes imágenes del mismo— habían sido eliminadas de las redes sociales chinas. Inicialmente, el Gobierno no reconoció públicamente que hubiera ocurrido ningún incidente. Los medios estatales —incluida la cadena nacional CCTV, cuya sede se encuentra justo enfrente del lugar del accidente— no mencionaron el suceso.

Esto se debe a la labor del ejército de censores de China y al control obsesivo de las autoridades comunistas sobre la información, especialmente en lo que respecta a acontecimientos que, a su juicio, podrían atraer atención negativa o acarrear consecuencias adversas.

El vacío informativo dejó numerosas preguntas sin respuesta para quienes presenciaron el suceso o vieron noticias sobre él. Durante casi un día se desconoció cuántas personas habían resultado heridas en el incidente.

Este sábado por la tarde (hora local), medios vinculados al Gobierno de Beijing informaron que una “avioneta deportiva ligera monomotor y biplaza chocó en pleno vuelo contra un edificio de gran altura”, y que el piloto —la única persona a bordo— había fallecido, mientras que otras 13 personas resultaron heridas en el lugar. Se indicó que el incidente estaba siendo “investigado”.

Todavía se desconoce si el accidente fue fortuito o intencionado.

Quizás lo más preocupante para las autoridades es que el suceso también ha planteado interrogantes sobre cómo logró el piloto sobrevolar la blindada capital china, donde reside la mayor parte de la élite del Partido Comunista y donde incluso el vuelo de drones está prácticamente prohibido.

La Torre CITIC tiene 528 metros de altura (equivalentes a 1.732 pies). Es el edificio más alto de Beijing desde 2018 y domina el horizonte urbano. El edificio alberga al conglomerado estatal chino CITIC Group y al gigante tecnológico Alibaba; además, el vecindario circundante es una zona privilegiada de la ciudad, frecuentada por extranjeros y diplomáticos. Las embajadas de países que van desde el Reino Unido hasta Vietnam se encuentran a pocos pasos, al igual que importantes instituciones financieras mundiales, incluidas las oficinas del Banco Mundial y de la IFC en China.

El accidente ocurrió el viernes a última hora de la tarde, durante la hora pico. Las imágenes compartidas en línea —en el breve lapso previo a la intervención de la censura— mostraban una avioneta chocando contra la parte superior del edificio, también conocido como China Zun, lo que provocó que escombros y la sección de la cola de la aeronave cayeran sobre la calle.

Las imágenes en línea que mostraban la matrícula de la aeronave parecían indicar que se trataba de una aeronave ligera deportiva de fabricación nacional, una Sunward SA 60L Aurora, propiedad de una empresa local de aviación general que ofrece servicios como formación de pilotos, vuelos recreativos privados y fotografía aérea.

CNN observó a multitudes evacuando el rascacielos y congregándose en las calles cercanas a la entrada, junto a camiones de bomberos, patrullas policiales y una ambulancia.

Anna, una residente de Beijing que pidió que solo se utilizara su nombre de pila, dijo que acudió al lugar tras enterarse del accidente en internet.

“Estaba a solo dos paradas de distancia… y vi la publicación… pero la borraron enseguida. Así que simplemente vine aquí”.

Desde entonces, las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales fuera de China continental.

Dentro del país, una búsqueda de “accidente aéreo en Beijing” en Weibo —la versión china de X— no arrojó resultados relevantes.

Es práctica habitual que las autoridades chinas actúen con rapidez para censurar o imponer un apagón informativo, así como para desplegar un fuerte dispositivo policial ante cualquier incidente que se perciba como una amenaza potencial para la estabilidad social.

Este sábado, las carreteras cercanas a la Torre CITIC permanecían cerradas y había presencia policial en los alrededores. Solo se permitía el acceso a quienes pudieran acreditar que trabajaban en la zona. Los repartidores se quedaron fuera esperando a que los empleados salieran a recoger sus pedidos, según informó un periodista de CNN.

Datos de vuelo no verificados procedentes de Flightradar24 y publicados en internet parecían mostrar una trayectoria de vuelo con una desviación considerable tras el despegue de la aeronave desde el aeropuerto de Shifosi, en Beijing.

El vuelo de cualquier aeronave ligera en la ciudad requiere la autorización tanto de la Administración de Aviación Civil de China como de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación. El mes pasado, Beijing promulgó una normativa de gran alcance para prohibir de facto los vuelos recreativos ocasionales y los drones de consumo.

A los incidentes mortales y de gran repercusión pública en China a veces les siguen vacíos de información oficial que pueden prolongarse durante años.

Beijing aún no ha ofrecido ninguna explicación oficial, más de cuatro años después de que un avión de pasajeros Boeing 737-800 de China Eastern se estrellara en la región de Guangxi —causando la muerte de 132 personas— en el que fue el desastre aéreo más mortífero del país en décadas.

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Con información de Joyce Jiang y Fred He.