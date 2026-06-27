Irán afirma haber atacado objetivos estadounidenses mientras las tensiones en el estrecho de Ormuz ponen a prueba el acuerdo

Por Sophie Tanno, Kevin Liptak y Zachary Cohen, CNN

Irán declaró haber atacado objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente en respuesta a los ataques de EE.UU. en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en un momento en que las tensiones en esta vía marítima clave tensan el acuerdo de paz entre ambas naciones.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este sábado que había atacado posiciones militares estadounidenses —según reportó el medio estatal iraní Press TV—, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores acusó a EE.UU. de violar el acuerdo. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no han confirmado ningún ataque, pero estos incidentes son los primeros desde que se firmó el memorando de entendimiento la semana pasada.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el CENTCOM para solicitar comentarios.

Bahrein, que alberga una base militar estadounidense, informó de ataques con drones iraníes en su territorio a primera hora de este sábado. El Ministerio de Asuntos Exteriores del país condenó los ataques calificándolos de “violación flagrante de la soberanía de Bahrein”. No estaba claro cuál era el objetivo y no ha habido comentarios iniciales por parte de Teherán.

Por otra parte, un petrolero fue alcanzado también este sábado en el estrecho de Ormuz por un “proyectil no identificado”, según la organización Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO). El buque sufrió daños, pero ningún miembro de la tripulación resultó herido, informó la UKMTO, que recomendó a los barcos transitar por la zona con precaución.

Estos acontecimientos representan el último episodio de una serie de ataques mutuos en torno al estrecho, lo que genera incertidumbre sobre el acuerdo entre EE.UU. e Irán firmado a principios de este mes, el cual estipula la restauración gradual del tráfico marítimo normal.

El Centro Conjunto de Información Marítima (JMIC), supervisado por la Marina de EE.UU., elevó este sábado el nivel de amenaza en el estrecho a “sustancial”, una medida adoptada tras los ataques a buques mercantes. Asimismo, se ha ampliado una ruta a través del estrecho de Ormuz, cerca de Omán, para permitir un mayor flujo simultáneo de tráfico marítimo en ambas direcciones, indicó el JMIC, lo que sugiere que EE.UU. está desafiando el control de Irán sobre la vía navegable.

Los ataques de Irán de este sábado se produjeron después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevaran a cabo ataques el viernes contra objetivos militares iraníes en los alrededores del estrecho de Ormuz. “Aeronaves estadounidenses atacaron instalaciones de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros iraníes”, declaró el CENTCOM. “La agresión injustificada de las fuerzas iraníes contra el transporte marítimo comercial violó claramente el alto el fuego”.

La escalada comenzó el jueves con un ataque iraní contra un buque comercial cerca del estrecho de Ormuz, incidente que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de “violación insensata” del acuerdo para poner fin a la guerra con Irán. Un funcionario estadounidense restó importancia a la posibilidad de una escalada tras los ataques, declarando a la CNN que estos no reflejan un retorno a operaciones de combate a gran escala, al menos por el momento.

El vicepresidente J. D. Vance —quien desempeñó un papel clave en la negociación del acuerdo con Irán anunciado la semana pasada— afirmó el viernes por la noche que “la violencia será respondida con violencia”.

Los recientes ataques han vuelto a desestabilizar el estrecho de Ormuz, uno de los puntos de paso marítimo más estratégicos del mundo, en un contexto marcado por el frágil memorando de entendimiento suscrito entre Estados Unidos e Irán.

El memorando estipula que Irán realizará “las gestiones necesarias, empleando sus mejores esfuerzos”, para garantizar el paso seguro de buques comerciales por el estrecho de Ormuz, y que el tráfico en la zona recuperaría los niveles previos al inicio de la guerra. No obstante, el documento no detallaba las condiciones para el cumplimiento de dichos términos.

Ambas partes han ofrecido interpretaciones divergentes sobre si Irán tendría derecho a cobrar tasas a los buques en tránsito. Trump ha insistido en que el paso por el estrecho permanecería libre de peajes, mientras que Teherán ha sostenido que tendrá derecho a cobrar a los barcos que lo atraviesen.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.