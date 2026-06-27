Ganó De la Espriella, Fujimori se acerca a la presidencia y la derecha avanza en la región. ¿Cómo queda parado Lula?

Análisis por Iuri Pitta, CNN en Español

El panorama político en Sudamérica se tiñe de nuevos colores en 2026. Colombia y, probablemente, Perú se sumarán a lo ya ocurrido en Chile, con la victoria en elecciones de candidatos conservadores que reemplazarán a figuras vinculadas a la izquierda elegidas anteriormente. Esto hace inevitable preguntarse por la próxima contienda presidencial en el continente, precisamente la más grande en territorio y número de votantes: ¿será Brasil la excepción o la confirmación de esta ola de derecha?

Para encontrar una respuesta, es útil comprender los contextos en los que se han disputado elecciones no solo en el continente, sino en Latinoamérica en general. Los márgenes que deciden a los ganadores y perdedores han sido más ajustados que en el pasado: en Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella derrotó al senador de izquierda Iván Cepeda, apoyado por el presidente Gustavo Petro, por menos de un punto porcentual.

Una situación similar a la de Perú, donde se espera que la conservadora Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, sea finalmente elegida presidenta tras tres intentos, a pesar de que el izquierdista Roberto Sánchez impugna el resultado del escrutinio, cuyo resultado oficial se conocerá en julio.

La excepción fue la victoria del chileno José Antonio Kast, quien ganó con facilidad y con el apoyo de casi todos sus contrincantes a Jeannette Jara, candidata respaldada por el expresidente izquierdista Gabriel Boric.

Todos ellos recurrieron en sus campañas al discurso de la lucha contra la delincuencia. En la última década, la seguridad se ha convertido en una preocupación no solo para sociedades más acostumbradas a la violencia urbana, como Brasil o Colombia, sino también para países que hasta hace poco no temían tanto al crimen, como Chile.

El discurso de mano dura contra la delincuencia ha sido efectivo, como se evidenció con De la Espriella, pero también benefició a Kast. Ambos utilizaron como referencia las megacárceles de El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, a quien también han citado en Brasil quienes aspiran a la presidencia.

No solo el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sino también otras figuras de la oposición al gobierno de Lula han recurrido al modelo de Bukele, como el exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, y Renan Santos, el más joven en entrar a la contienda por un partido recién fundado con fuerte movilización en redes sociales.

Como analizamos la semana pasada, el nuevo factor en la carrera por el Palacio de Planalto en 2026 son las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente a través del Departamento de Estado, bajo el mando de Marco Rubio, y desde la perspectiva de lo que los analistas internacionales han denominado la Doctrina Donroe, una reinterpretación por parte de la actual Casa Blanca para adoptar una política exterior de liderazgo estadounidense en América, tal como la defendió el presidente James Monroe en el siglo XIX.

En las recientes elecciones colombianas, ambos buscaron obtener beneficios cuando la victoria de De la Espriella comenzó a ser el resultado más probable, entre la primera y la segunda vuelta. Por ahora, el mismo escenario no se presenta en Brasil; por el contrario, las encuestas apuntan a una ligera ventaja para la campaña de reelección. Sin una clara señal de favoritismo hacia la oposición, Trump podría mantener públicamente la postura ambigua que ha demostrado hasta ahora.

Esto no significa permanecer indiferente ante lo que sucede en el país más grande de Sudamérica. La decisión de Estados Unidos de designar a las facciones criminales brasileñas como organizaciones terroristas extranjeras ha puesto a Lula en una posición incómoda, ya que el presidente brasileño se ha declarado públicamente en contra de la medida, que recibió el apoyo inmediato de Flávio Bolsonaro y otras figuras de la oposición.

Las encuestas indican un apoyo mayoritario entre el electorado brasileño a esta medida, lo que demuestra una vez más la gran preocupación que existe en el país por la violencia y la delincuencia. La encuesta más reciente, del instituto Datafolha, muestra un 59 % de acuerdo total o parcial con la decisión estadounidense. En contraste, el 74 % de los encuestados —tres de cada cuatro personas— se opone total o parcialmente a cualquier acción de agentes estadounidenses contra facciones criminales sin el conocimiento del gobierno brasileño.

Rubio dejó aún más claro el gran interés que la disputa en Brasil despierta en la Casa Blanca. En una reciente audiencia del Senado sobre el presupuesto del Departamento de Estado, el secretario afirmó que América Latina está experimentando un momento de mayor alineación con Estados Unidos. Sin embargo, mencionó excepciones: citó a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia y Brasil, añadiendo que el ciclo electoral en el país ya había comenzado.

La declaración no pasó desapercibida. En un discurso, Lula definió a Rubio como un “latinoamericano frustrado”, casi como una declaración despectiva hacia el secretario de la administración Trump. Sin embargo, tras bambalinas, miembros del gobierno muestran preocupación por, por ejemplo, las acciones organizadas en el entorno digital para influir en la opinión pública local.

En comparación con los presidentes de izquierda de la región que no lograron ayudar a sus aliados en la sucesión, Lula tiene una diferencia crucial: él mismo se postula para un nuevo mandato. Si bien la actual administración tiene el índice de aprobación más bajo de los tres períodos en que el líder del Partido de los Trabajadores ocupó el Palacio de Planalto, el atractivo que el líder octogenario aún evoca en ciertas regiones y sectores sociales del país es reconocido incluso por sus adversarios.

Históricamente, todo presidente brasileño que se postula para la reelección logra mejorar su índice de aprobación entre los votantes. Este fue el caso de Bolsonaro en 2022, quien perdió apoyo popular durante la pandemia de covid-19 y cayó derrotado ante Lula por el margen más estrecho jamás registrado en elecciones presidenciales en Brasil. Hasta aquella elección, todos los gobernantes que se han postulado para un nuevo mandato han salido victoriosos.

La ola pro-derecha continental representa un nuevo desafío para Lula, quien fue protagonista de la llamada ola rosa que llevó al poder a varios gobiernos de izquierda en la región durante este siglo. Además de las recientes victorias, el ascenso de Javier Milei en Argentina frente al peronismo y el de Rodrigo Paz en Bolivia, tras la escisión en el bando liderado por Evo Morales, son emblemáticos. En octubre, las urnas brasileñas serán la prueba definitiva de esta ola continental y de la ya probada resistencia de Lula.

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