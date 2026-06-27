En la era Trump, surgen dos visiones muy diferentes del cristianismo en la política

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

La adhesión a la religión organizada está disminuyendo en Estados Unidos, pero los defensores de la derecha religiosa están ganando terreno en la administración Trump.

Un informe publicado el viernes por la Comisión de Libertad Religiosa, creada por el presidente Donald Trump, sugiere derribar la barrera entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos mediante la asignación de más fondos públicos a organizaciones religiosas, otorgando así a las iglesias un papel más directo en la política.

Sin embargo, el argumento de los funcionarios de Trump de que Estados Unidos es una “nación cristiana” contradice los valores de los cristianos de izquierda, quienes consideran que el gobierno debería hacer más por ayudar a quienes lo necesitan.

Dos libros recientes —”Comunión”, la historia de conversión al catolicismo del vicepresidente J. D. Vance en la mediana edad, y “Los caminos torcidos enderezados”, del senador (y reverendo) Raphael Warnock— defienden estas visiones opuestas de la política basada en la fe.

Desde la perspectiva de su conversión, Vance “aboga por priorizar a las familias sobre el producto interno bruto, limitar la migración, rechazar la renta básica universal y desalentar los abortos mejorando las condiciones para las nuevas madres y los niños pequeños”, escribe Steve Contorno de CNN.

El catolicismo conservador de Vance se asemeja a la fe evangélica que el Secretario de Defensa Pete Hegseth manifiesta abiertamente en asuntos políticos y de políticas públicas durante la administración Trump.

Como muchos en la derecha religiosa, Vance ha adoptado una postura crítica hacia la izquierda estadounidense.

“Durante décadas, la izquierda se ha esforzado por expulsar al cristianismo de la vida nacional”, declaró Vance en el homenaje a Charlie Kirk en Phoenix el año pasado. “Lo han expulsado de las escuelas, del lugar de trabajo, de los ámbitos fundamentales del espacio público. La libertad religiosa se transformó en libertad de no tener religión”.

En el mismo evento, impulsó la idea, popular en la administración Trump, de que, a pesar de la falta de religiosidad explícita en los documentos fundacionales de la nación, “por la gracia de Dios, siempre seremos una nación cristiana”.

Vance, si bien busca involucrar la religión en la política en ocasiones, también ha criticado al primer Papa estadounidense, líder espiritual de su iglesia, por denunciar la mano dura de la administración Trump en materia de inmigración y la guerra contra Irán.

Warnock, por otro lado, además de ser senador estadounidense por Georgia, es pastor principal de la Iglesia Bautista Ebenezer, cuyo púlpito se hizo famoso gracias al reverendo Martin Luther King Jr.

Se ha preguntado abiertamente cómo los líderes de la derecha pueden invocar su fe cristiana al mismo tiempo que aprueban las deportaciones masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Trump y su proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos, que prevé recortes a Medicaid y la asistencia alimentaria.

“Me pregunto si la religión es más una puesta en escena que una acción sustantiva”, declaró Warnock a The New York Times en una entrevista de lanzamiento de su propia gira de presentación del libro.

En diciembre, le comentó algo similar a Laura Coates de CNN, cuando argumentó que los demócratas necesitan recuperar la base moral de la fe.

“Creo que deberíamos apoyarnos en la fe”, afirmó Warnock. “No deberíamos dejar que el debate sobre la fe y los valores se centre en quienes son responsables de la mayor transferencia de riqueza en la historia de Estados Unidos, la que vimos con la Ley de la Gran y Hermosa”.

Para Warnock, este es un argumento moral, pero apelar a los votantes religiosos es una táctica de supervivencia para los demócratas en un estado sureño como Georgia.

Un tema central de la segunda etapa de Trump es que los estadounidenses necesitan más religión —y específicamente el cristianismo— en sus vidas. El presidente Donald Trump no es conocido por ser muy religioso, aunque se ganó el apoyo de la derecha religiosa en su camino a la Casa Blanca, en parte al promover la idea de que su resurgimiento político y su supervivencia a los intentos de asesinato se debieron a la intervención divina.

A esto se suma el lenguaje bíblico en las conferencias de prensa de Hegseth sobre la guerra, los llamados de funcionarios de Trump para integrar más la religión en la vida pública y el uso del Departamento de Justicia para defenderse de lo que consideran un sesgo anticristiano.

Paralelamente al auge de un gobierno estadounidense tan centrado en el cristianismo, se observa una disminución en el número de votantes que se identifican como cristianos.

En las elecciones de 2016 que llevaron a Trump al poder por primera vez, el 23 % de los votantes se identificaron como católicos y el 52 % como protestantes o de otra denominación cristiana, según las encuestas a pie de urna. El porcentaje de votantes que se identificaron como protestantes o pertenecientes a otra denominación cristiana disminuyó en 2024, cuando solo el 43 % se declaró así, según las encuestas a pie de urna, mientras que el 21 % se identificó como católico. El porcentaje de votantes evangélicos blancos pasó del 26 % en 2016 al 23% en 2024, lo cual no representa un cambio significativo, pero el porcentaje de personas sin afiliación religiosa aumentó del 15 % en 2016 al 24 %, casi una cuarta parte, en 2024.

Le pregunté a Melissa Deckman, directora ejecutiva del Instituto de Investigación de Religión Pública (PRRI), sobre los mensajes contrapuestos de Vance y Warnock y las tendencias generales en la religión estadounidense.

“La mezcla de religión y política ha alcanzado un nivel sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos”, afirmó, argumentando que, si bien los presidentes republicanos modernos anteriores han mostrado cierto apoyo superficial a la derecha religiosa, Trump ha actuado con mayor contundencia en su favor, tanto en sus políticas como en sus nombramientos para la Corte Suprema.

“Algo está ocurriendo dentro de la composición actual del Partido Republicano: la toma de control por parte de MAGA”, señaló.

“Muchos dentro del movimiento MAGA, dentro del Partido Republicano, imaginan un mundo donde Estados Unidos se identifique más como una nación cristiana con objetivos cristianos conservadores”, añadió.

Esto concuerda con la idea más controvertida del nacionalismo cristiano, una ideología arraigada en la creencia de que Estados Unidos se fundó como una nación cristiana y que sus leyes e instituciones deben reflejar los valores cristianos.

El PRRI publicó recientemente el último de una serie de estudios sobre la identidad estadounidense, que incluye algunas tendencias interesantes:

► Los republicanos se sienten cada vez más cómodos con el término nacionalismo cristiano.

Según el informe:

Solo el 25 % de los estadounidenses tiene una opinión favorable del término nacionalismo cristiano, en comparación con… Casi la mitad de los republicanos (48 %)… el 21 % de los independientes y apenas el 10 % de los demócratas. Si bien el apoyo entre los independientes y los demócratas se ha mantenido relativamente estable desde 2022, los republicanos están adoptando cada vez más el término, con un aumento de 12 puntos en las opiniones favorables, del 36 % al 48 %.

Según Deckman, el PRRI formuló a los participantes una serie de cinco preguntas y, en función de sus respuestas, los clasificó como partidarios, simpatizantes, escépticos o detractores del nacionalismo cristiano.

► Los demócratas son menos propensos a percibir un excepcionalismo divino estadounidense.

Según el informe:

Si bien el consenso republicano sobre el papel especial que Dios le ha otorgado a Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable —pasando del 75 % en 2012 al 63 % en 2022, con aproximadamente siete de cada diez personas de acuerdo hoy en día—, el apoyo a los demócratas se ha desplomado, cayendo del 60 % a tan solo el 27 %. El apoyo a los independientes también disminuyó, alcanzando un mínimo del 35 % en 2020 antes de una modesta recuperación al 40 % en 2026.

“El Partido Demócrata, en muchos sentidos, es menos religioso”, afirmó Deckman. “También es más diverso religiosamente. Suele haber muchos más no cristianos dentro del Partido Demócrata en comparación con el Partido Republicano, pero también suele haber una gran representación de cristianos de color”, añadió.

► La mayoría de los estadounidenses aún prefiere la diversidad religiosa

Según el informe:

Casi dos tercios de los estadounidenses (64 %) preferirían que Estados Unidos fuera una nación compuesta por personas de diversas religiones, en comparación con el 34 % que prefiere que sea una nación compuesta principalmente por personas que profesan la fe cristiana. Esto representa un descenso del pluralismo desde 2022, el primer año en que PRRI formuló la pregunta, cuando el 73 % manifestó su preferencia por una amplia variedad de religiones. Hoy en día, una clara mayoría de republicanos, el 60%, prefiere que Estados Unidos esté compuesto por cristianos, frente al 52 % en 2022.

Cuando le pregunté a Deckman qué prevé que ocurra con la religión en Estados Unidos en los próximos diez años, señaló el aumento del número de personas, especialmente mujeres, que no practican ninguna religión.

“Las mujeres jóvenes están abandonando las etiquetas religiosas por muchas razones”, afirmó Deckman, añadiendo que muchas mujeres que abandonan la religión organizada están descontentas con el enfoque de sus religiones respecto a los temas LGBTQ+ y con la cantidad de personas que se identifican como tales. Las tradiciones religiosas ven a las mujeres.

Ha habido periodos de resurgimiento religioso en la historia de Estados Unidos, pero los datos que ella observa no sugieren que esto esté ocurriendo actualmente, en parte debido a un cambio generacional que se aleja de la religión organizada.

“Si no has crecido en una tradición religiosa, lo más probable es que no te vuelvas religioso más adelante en la vida”, dijo, añadiendo que Vance es una excepción a esa regla.

Si bien los datos no muestran un resurgimiento religioso, argumentó que los estadounidenses podrían necesitar el tipo de conexión que ofrece la religión organizada.

“Creo que los estadounidenses anhelan una experiencia auténtica cara a cara”, dijo. “A medida que nos aislamos más y pasamos más tiempo en línea, parece que los lugares de culto podrían ser ese tipo de espacio donde las personas podrían tener una interacción significativa, y hay muchas cosas positivas que, como sabes, proporciona ser parte de una comunidad de fe”.

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