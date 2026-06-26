Un pequeño avión se estrelló contra el rascacielos más alto de Beijing

Por Steven Jiang y Mike Valerio, CNN

Un avión pequeño se estrelló contra el edificio más alto de la capital china en la tarde de este viernes, en un incidente impactante ocurrido en una de las ciudades más fortificadas del mundo.

Imágenes dramáticas de Beijing, publicadas en redes sociales, mostraron escombros cayendo de la Torre CITIC, de 109 pisos, también conocida como China Zun, así como la cola del avión y la ventana rota de un taxi en tierra.

Un periodista de CNN presenció cómo las personas evacuadas del rascacielos se congregaban en las calles cercanas a la entrada, junto con camiones de bomberos, patrullas policiales y una ambulancia.

CNN aún no ha recibido una respuesta oficial de las autoridades. La persona que atendió la llamada en la oficina distrital correspondiente de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing dijo a CNN que “no estaba al tanto de la situación”. Posteriormente, remitieron a la CNN a otro número, pero la llamada no fue contestada.

CNN también se ha puesto en contacto con el Gobierno Municipal de Beijing y con un número registrado a nombre del propietario de la aeronave para obtener información sobre el incidente.

Las imágenes en línea que mostraban el código de registro de la aeronave parecían indicar que se trataba de una aeronave ligera deportiva de fabricación nacional —un Sunward SA 60L Aurora—, propiedad de una empresa local de aviación general que ofrece servicios como formación de pilotos, vuelos recreativos privados y fotografía aérea.

Datos de vuelo no verificados de Flightradar24, publicados en línea, parecían mostrar una trayectoria de vuelo muy desviada para la aeronave.

Desde el 1 de mayo, la capital china está prácticamente libre de drones debido a nuevas y estrictas normas. Los residentes tienen prohibido comprar, alquilar o volar drones sin autorización gubernamental dentro de la extensa jurisdicción de la ciudad.

Por ello, la mera presencia inusual de una aeronave en esta zona resultó alarmante para una residente, Anna, quien habló con CNN cerca del lugar de los hechos.

“He oído hablar de muchas políticas, normas y leyes que dicen ‘no utilizar aeronaves en Beijing’”, comentó. “Así que, en realidad, me asusta, porque este es el distrito financiero central; ¿cómo pudieron permitir un vuelo de 20 minutos hasta llegar a esta zona?”. “Todos podemos ver que es un avión muy, muy pequeño y que además ocurrió fuera del horario laboral, así que probablemente no creo que tenga mayores repercusiones, pero aun así resulta aterrador”.

Esta noticia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.