Juez del caso del homicidio de Charlie Kirk declara al fiscal en desacato y mantiene la pena de muerte sobre la mesa

Por Andi Babineau y Nicki Brown, CNN

Un juez de Utah, a cargo del caso contra el hombre acusado de matar a Charlie Kirk, dictaminó este viernes declarar al fiscal en desacato por violar una orden de confidencialidad previa al juicio, pero optó por mantener la pena de muerte sobre la mesa.

La moción de desacato presentada por la defensa surgió a raíz de unos comentarios que el fiscal Christopher Ballard —quien también ejerce como portavoz de la Fiscalía del Condado de Utah— hizo esta primavera a varios medios de comunicación sobre un informe balístico no concluyente mencionado en un escrito de la defensa.

Al intentar aclarar a los medios los resultados del informe, Ballard también hizo comentarios sobre la solidez del caso de la fiscalía contra Robinson.

“Esas declaraciones públicas adicionales conllevaban una probabilidad sustancial de perjudicar materialmente el proceso judicial, al comunicar la opinión del fiscal sobre la culpabilidad del acusado”, declaró el juez Tony Graf al emitir su fallo este viernes.

No obstante, Graf no accedió a la petición de la defensa de prohibir a la fiscalía solicitar la pena de muerte en caso de que Robinson fuera condenado.

Graf señaló que consideraría medidas adicionales durante la selección del jurado para abordar los posibles efectos que los comentarios de Ballard pudieran tener sobre los candidatos a integrar el jurado. Asimismo, indicó que se permitirá a la defensa recuperar los gastos legales relacionados con el procedimiento por desacato.

La decisión de mantener la pena de muerte como opción supuso un revés para Robinson, quien enfrenta cargos de asesinato agravado, uso delictivo de arma de fuego, obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y comisión de un acto violento en presencia de un menor, en relación con el tiroteo mortal de Kirk —un destacado activista conservador— ocurrido en un campus universitario de Utah el pasado mes de septiembre.

Robinson aún no se ha declarado culpable o inocente de los cargos.

Inicialmente, se esperaba que Graf tomara la decisión el lunes, día en que se pronunció sobre otras mociones relativas a la admisibilidad de testimonios de referencia (hearsay) en la próxima audiencia preliminar de Robinson, así como sobre una solicitud para anular una citación judicial dirigida a un testigo clave residente fuera del estado al que la defensa quería llamar a declarar.

Al inicio de la audiencia del lunes, Graf explicó que, dado que ambas partes habían “presentado escritos adicionales” sobre el asunto tras la audiencia probatoria del 12 de junio, “el tribunal requiere más tiempo para completar esta revisión exhaustiva”.

Los documentos presentados estaban relacionados con la petición que la defensa formuló durante dicha audiencia, solicitando a Graf que descartara la pena de muerte en el caso si determinaba que los fiscales habían incurrido en desacato al hablar con los medios de comunicación sobre las pruebas balísticas. La fiscalía presentó una objeción por escrito a la solicitud, calificándola de “absolutamente desproporcionada con respecto a la supuesta conducta indebida”.

“Aunque el Tribunal considerara que la fiscalía podría haber hecho una declaración más acertada, ciertamente no se trata de un error que justifique la medida drástica —y nunca antes aplicada— de reducir el cargo de homicidio agravado a un delito grave de primer grado”, señala el documento.

La defensa de Robinson respondió al día siguiente, calificando la objeción de la fiscalía de “no solicitada” y afirmando que el tribunal no había pedido ni autorizado “ningún escrito posterior a la audiencia”.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

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