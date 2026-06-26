En Colombia, los venezolanos se organizan contra reloj para hacer llegar ayuda a sus familiares y amigos

Por Fernando Ramos, CNN en Español

Alejandro Méndez y Diego Vélez son dos venezolanos residentes en Bogotá que han ayudado a muchos de sus compatriotas a través de las fundaciones Juntos se puede y Cedrizuela. Como casi todos los que hacen parte de la diáspora están profundamente conmocionados y afectados por la difícil situación que se vive en el vecino país tras los terremotos registrados este miércoles.

Dicen que la prioridad en estas primeras horas es ayudar a rescatar a los sobrevivientes y atender a los heridos. Han contactado a las autoridades colombianas para poder coordinar la ayuda que se va a enviar solidariamente a los cientos de miles de afectados en todo el país.

“Estos terremotos han golpeado severamente al país y, más allá de la consternación, estamos ocupándonos como comunidad venezolana organizándonos. De hecho, Diego tiene acá una de las empresas más grandes de envíos a Venezuela y estamos con diferentes fundaciones tratando de organizar todo. Nuestra complicación ahorita no es conseguir centros de acopio y donaciones. Nuestra complicación ahorita es conseguir que esas donaciones lleguen de manera efectiva a Venezuela”, le dijo a CNN Alejandro Méndez de la fundación Cedrizuela.

Y es que desde la noche del miércoles fueron cancelados todos los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela. Y solo hay acceso a ese país por las fronteras terrestres y fluviales de los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Lo que complica aún más la logística para el envío de las ayudas que se requieren de manera urgente para los afectados.

“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD, para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos”, afirmó en su cuenta oficial en la red social X el general en retiro Pedro Sánchez, ministro de defensa de Colombia. El funcionario agregó que se están coordinando totos los esfuerzos para poder asistir de la manera más rápida al pueblo venezolano. “Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres). En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente”, puntualizó Sánchez.

Y es esa coordinación la que están buscando y necesitan los venezolanos en Colombia que quieren enviar ayuda a sus compatriotas. “Lo que sé es que estamos preparados para ayudar. Mucha gente dispuesta para este tema de las ayudas. Estamos esperando respuestas para ver a donde hacer llegar estas ayudas. Estamos esperando respuestas del gobierno colombiano para poder hacer una logística interna dentro de Colombia para poder hacer un acopio desde Bogotá y que de aquí salgan las ayudas directamente a Venezuela de manera un poco más rápida”, comentó a CNN Diego Vélez de la empresa WED envíos y quien también hace parte de la fundación Juntos se puede.

Lo que más se necesita en estos momentos, coinciden Méndez y Vélez, es personal experto en rescates, maquinaria, insumos médicos, kits de primeros auxilios, mantas y carpas para los sobrevivientes y sus familias.

La Cancillería colombiana, mediante un comunicado, expresó su solidaridad con Venezuela tras los eventos sísmicos y ofreció ayuda a las autoridades de ese país. “En la primera fase esta respuesta contempla el envío de equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para su eventual despliegue de acuerdo a las necesidades que determinen las autoridades venezolanas”.

Hasta el momento, según el ministerio de relaciones exteriores, no hay reportes de colombianos afectados o que requieran ayuda del consulado en Caracas.

“Desde ayer estamos en esta incertidumbre con situaciones bastante complicadas de dolor. Gracias a Dios mi familia está bien. Lo primero que hice fue llamar a mi hija por video llamada. Ella, a pesar de que se fue la electricidad y se fue la señal satelital, ella tiene una antena cerca y logró comunicarse y ya uno se calma. Hoy mi hermano en el estado Falcón sintió una réplica, pero todos están bien. Muchos familiares y amigos están apareciendo ahora heridos y en situaciones difíciles, sin casa, ¡pero están vivos!, nos relató Leonardo Chirinos, un venezolano residente en Bogotá en medio de la angustia por sus seres queridos que están apenas asimilando lo ocurrido.

Y es que Colombia es uno de los países con más presencia de migrantes venezolanos debido a su condición fronteriza. Muchos han llegado al país buscando mejores condiciones de vida y acceso a salud, trabajo y educación. Por eso tragedias naturales como estos terremotos afectan de manera directa a millones de quienes han encontrado refugio en el país.

De acuerdo con el último Informe de caracterización socioeconómica y balance demográfico publicado por el Observatorio de Migración Colombia, la cifra de ciudadanos venezolanos residiendo en el país se sitúa en 2.841.048 personas. El 82% de esta población, según la entidad, se encuentra hoy en condición migratoria regular, la gran mayoría cobijada bajo las medidas de regularización y el Estatuto Temporal de Protección.

Las fundaciones que han iniciado ya la recolección de las ayudas han dispuesto ya 6 puntos de acopio en Bogotá, Medellín y Cali.

Las autoridades en las zonas de frontera terrestre y fluvial han manifestado que el tránsito entre los dos países ha mostrado un flujo normal este jueves. Sin embargo, hay planes de contingencia en marcha por si se produce un desplazamiento migratorio masivo hacia Colombia en los próximos días.

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