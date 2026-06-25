“Lo que ellos están sufriendo no lo podemos ni imaginar”: la diáspora venezolana se une para ayudar tras los terremotos

Por Uriel Blanco, Fernando Ramos y María Santana, CNN en Español

Cerca de 200 personas muertas. Casi mil heridas. Cientos más desaparecidas o bajo los escombros. Este es el saldo que han dejado los dos terremotos del miércoles en el norte de Venezuela, que han sido de los más fuertes registrados en el último siglo en el país.

Ambos sismos, de magnitud 7,2 y 7,5 respectivamente, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y se pudieron sentir en toda Venezuela, incluso en países vecinos como Colombia.

Y la tragedia no se ha quedado en suelo venezolano. Los gobiernos de España y Panamá confirmaron que ciudadanos de sus países se encuentran desaparecidos tras los terremotos.

En tanto, la incertidumbre es grande. Miles de personas siguen sin poder contactar a sus seres queridos. Y, para los venezolanos que viven en otros países, la información llega de a poco, mientras la situación se mantiene en desarrollo.

Ricardo Alfonso se fue de Venezuela hace 27 años y desde entonces reside en Estados Unidos.

En ese tiempo, ha visto a Venezuela sumirse en crisis económicas, políticas y sociales que hasta hoy persisten.

Ahora, Ricardo ve desde fuera cómo esas crisis se ven acentuadas por la tragedia causada por los terremotos.

Cuenta que se enteró de los terremotos en el momento en que ocurrieron, sin saber que se trataba de dos sismos casi simultáneos. Desde Florida él lleva su negocio; en Venezuela tiene una asistente y, mientras estaba en una reunión virtual con ella, comenzó la sacudida.

“En ese momento ella empezó a pegar gritos diciendo que estaba temblando. Desde el mismo instante que comenzaron los temblores en Venezuela, estoy enterado por la situación de que estaba hablando con mi asistente”, relata.

Su asistente dejó su teléfono a un lado, pero podía escuchar en el fondo los gritos de la familia, dice Ricardo. Ellos se encontraban a las afueras de Caracas, lugar en el que los sismos se sintieron muy fuertes, y están bien, solamente con daños materiales.

Poco después, en el chat que tiene con su familia, los seres queridos de Ricardo se reportaron a salvo, “con daños mayores o menores a sus propiedades”.

Debido a la situación en Venezuela, Ricardo hizo un llamado para que los venezolanos se unan y ayuden con donaciones. En Miami, a unas dos horas en auto de donde él vive, hay un centro de acopio en las instalaciones de la empresa de envíos Metabox, la cual se hará cargo de la logística para enviar la ayuda. Se pueden llevar artículos de higiene personal, medicamento, agua, sábanas, cobijas, ropa, entre otras más. Esa empresa también está recolectando ayuda en su sede de Texas.

“Es el (centro de acopio) que conozco ahora mismo y que está aceptando las donaciones para Venezuela. Ellos también son parte del transporte de logística y van a ofrecer su servicio de enviar las donaciones completamente gratis a Venezuela”, indica Ricardo.

Kevin Sánchez tiene 38 años, trabaja como analista de facturas y lleva una década viviendo en Santiago, Chile. La noticia de los terremotos llegó por la tarde y con ella la preocupación.

Una buena parte de sus familiares viven en Caracas y en la periferia de la capital. Hasta las 11 de la noche pudo comunicarse con todos y, para su alivio, están bien.

Sin embargo, sus seres queridos forman parte de las personas que sufrieron daños materiales en sus viviendas.

“Los daños materiales fueron importantes. Las estructuras de los edificios están en peligro. Protección Civil (de Venezuela) recomendó desalojar por siete días por posibles réplicas”, dice Kevin a CNN.

De ahí surge otra preocupación, que al mismo tiempo es la de muchos: si son desalojados por temor a réplicas, ¿dónde encontrará refugio su familia?

“(Mis familiares) están estudiando la posibilidad de ir a donde mi mamá, nuestro apartamento donde nos criamos. Igual está afectado, pero no se sabe mucho, allá está mi viejo solo y no han podido ir”, menciona.

Adelys Ferro es cofundadora y directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos y que ha estado en la primera línea de defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas).

Luego de la tragedia, Adelys se mantiene como un punto de apoyo para venezolanos, sobre todo aquellos que no han podido comunicarse con sus familiares.

“Estoy abriendo este canal para que todos los que quieran pongan aquí sus mensajes de dónde están sus familiares, por si otras personas están en esas ciudades y se han podido comunicar”, dijo Ferro en un video compartido en Instagram.

Adelys agregó que la comunicación es uno de los mayores problemas que tiene Venezuela en estos momentos. Como es habitual después de sismos fuertes, la red de telecomunicaciones colapsó, lo que volvió imposible llamar directamente a los familiares, ya sea por teléfono o por redes sociales.

Por la poca o nula comunicación que hay actualmente, Ferro pidió tener cuidado con los contenidos que se comparten desde EE.UU., ya que podrían ser falsos y generar más preocupación de la que ya existe en Venezuela.

“Lo que pasó es realmente horroroso, todavía no tenemos idea de la magnitud de lo que sucedió. Yo sé que a todos nos nos pasan por la cabeza muchas cosas, pero este momento es el momento de cómo podemos ayudar”, señaló. “Lo que ellos están sufriendo, aún siendo nuestra familia, nosotros no lo podemos ni imaginar estando aquí”.

Alejandro Méndez y Diego Vélez son dos venezolanos residentes en Bogotá que han ayudado a muchos de sus compatriotas a través de las fundaciones Juntos se puede y Cedrizuela. Como casi todos los que hacen parte de la diáspora están profundamente conmocionados y afectados por la difícil situación que se vive en el vecino país tras los terremotos registrados el miércoles en Venezuela.

Dicen que la prioridad en estas primeras horas es ayudar a rescatar a los sobrevivientes y atender a los heridos. Han contactado a las autoridades colombianas para poder coordinar la ayuda que se va a enviar solidariamente a los cientos de miles de afectados en todo el país.

“Estos terremotos han golpeado severamente al país y, más allá de la consternación, estamos ocupándonos como comunidad venezolana organizándonos. De hecho, Diego tiene acá una de las empresas más grandes de envíos a Venezuela y estamos con diferentes fundaciones tratando de organizar todo. Nuestra complicación ahorita no es conseguir centros de acopio y donaciones. Nuestra complicación ahorita es conseguir que esas donaciones lleguen de manera efectiva a Venezuela”, dijo Méndez, de la fundación Cedrizuela, a CNN.

Desde la noche del miércoles fueron cancelados todos los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela. Solo hay acceso a ese país por las fronteras terrestres y fluviales de los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca, lo que complica todavía más la logística para el envío de las ayudas que se requieren de manera urgente para los afectados.

Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de defensa de Colombia, indicó que se están coordinando todos los esfuerzos para poder asistir de la manera más rápida al pueblo venezolano. “Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD (Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres). En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente”, declaró Sánchez en X.

Es esa coordinación la que están buscando y necesitan los venezolanos en Colombia que quieren enviar ayuda a sus compatriotas. “Lo que sé es que estamos preparados para ayudar. Mucha gente dispuesta para este tema de las ayudas. Estamos esperando respuestas para ver a dónde hacer llegar estas ayudas. Estamos esperando respuestas del Gobierno colombiano para poder hacer una logística interna dentro de Colombia para poder hacer un acopio desde Bogotá y que de aquí salgan las ayudas directamente a Venezuela de manera un poco más rápida”, comentó Vélez, de la empresa WED envíos, y quien también hace parte de la fundación Juntos se puede.

Lo que más se necesita en estos momentos, coincidieron Méndez y Vélez, es personal experto en rescates, maquinaria, insumos médicos, kits de primeros auxilios, mantas y carpas para los sobrevivientes y sus familias.

Las fundaciones que han iniciado ya la recolección de las ayudas han dispuesto de seis puntos de acopio en Bogotá, Medellín y Cali.

La ciudad de Union City es el hogar de una de las comunidades de venezolanos más grandes en el área de Nueva York/Nueva Jersey.

Desde ahí, en el restaurante Maracaibo (mismo nombre que la capital del estado venezolano Zulia), inmigrantes de Venezuela se mostraron preocupados por la situación.

Ellos, al igual que las miles de personas que buscan contacto con sus seres queridos, han tardado horas en recibir información de sus familiares.

“(Estoy) muy consternado y es muy duro ver esas imágenes tan impactantes que están ocurriendo en nuestra patria de Venezuela. De verdad que sin palabras”, dijo Héctor Arellano, trabajador del restaurante Maracaibo, a CNN.

“Gracias a Dios, mi familia está bien. Yo soy de la región de los Andes venezolanos, del estado de Táchira. Allá fue duro también, pero está bien. Me duele y me da empatía por el centro del país, por Caracas, cómo está pasando todo, ver los niños, los animales, cómo quedó destrozada la ciudad”, añadió.

Saúl Rondón, gerente del restaurante, compartió las palabras de Héctor y señaló que Union City tiene sentimientos encontrados en estos momentos: por un lado hay felicidad, ya que es semana de graduaciones escolares; pero, por el otro, la tristeza invade a la comunidad inmigrante venezolana por la tragedia en su país de origen.

“Creo que con oraciones vamos a ayudar mucho a nuestras familias”, dijo Rondón.

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