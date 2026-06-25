La visita de Trump al Capitolio termina en una discusión a los gritos con el senador republicano Bill Cassidy

Por Sarah Ferris, Manu Raju, Morgan Rimmer, Lauren Fox y Adam Cancryn, de CNN

En el mes transcurrido desde que el presidente Donald Trump puso fin de forma decisiva a la carrera política del senador Bill Cassidy, el senador de Louisiana se ha convertido en uno de los críticos más acérrimos del presidente en los pasillos del Capitolio de Estados Unidos.

Pero mientras se encontraban frente a frente en una reunión el miércoles en el Capitolio, los dos republicanos desataron su ira el uno contra el otro en una acalorada discusión frente a decenas de sus colegas republicanos del Senado.

Según Cassidy, el tenso intercambio de declaraciones comenzó cuando Trump exigió saber por qué miembros de su propio partido, incluido Cassidy, votaron con los demócratas el día anterior para censurar la autoridad militar del presidente en Irán.

“Me puse de pie y le dije: ‘No le ha contado al pueblo estadounidense lo que está pasando’”, recordó Cassidy tras la reunión, describiendo lo que le dijo al presidente a puerta cerrada. “Se suponía que duraría cuatro semanas, pero ya lleva cuatro meses. No hemos alcanzado nuestros objetivos iniciales y quiero saber qué está sucediendo”.

A partir de ahí, según varias fuentes presentes en la sala, un furioso Trump arremetió contra Cassidy, alzando la voz. Cassidy recordó que “perdió los estribos” y le respondió a gritos con el mismo “tono y volumen” que el presidente.

En un momento dado, durante el almuerzo, Trump le ordenó a Cassidy que se sentara, pero este se negó, según otra fuente. Trump entonces lo llamó “loco”. En respuesta, Cassidy le gritó a Trump, llegando incluso a referirse a él como su “hermano”. Trump le dijo que no era su “hermano”, y finalmente Cassidy se sentó.

Sin embargo, horas más tarde, el republicano de Louisiana cambió su voto sobre la resolución similar relativa a los poderes de guerra contra Irán, y votó en contra de su aprobación, lo que permitió que los republicanos evitaran de hecho su reprimenda al presidente.

Su voto se produjo después de que dijera haber recibido una “exhaustiva sesión informativa” sobre Irán del vicepresidente J. D. Vance y del enviado especial Steve Witkoff. “Agradezco la rápida invitación a la Casa Blanca para abordar muchas de mis preocupaciones”, escribió Cassidy en X.

Aun así, la tensa reunión de aproximadamente 70 minutos entre Trump y los senadores republicanos el miércoles por la mañana reflejó la creciente tensión, ya que el presidente ha trastocado repetidamente puntos clave de la agenda republicana en el Capitolio. Si bien Trump ha dedicado gran parte de su segundo mandato a eludir al Congreso para satisfacer sus propios intereses —desde despedir a empleados federales y descontrolar presupuestos hasta declarar la guerra—, un creciente sector dentro de su partido está dispuesto a decir que ya han tenido suficiente.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado están ansiosos por dejar de lado algunas de las prioridades personales de Trump —incluido un proyecto de ley de reforma electoral que carece de los votos necesarios para su aprobación en el Senado— y, en cambio, centrarse en temas relacionados con el costo de vida para impulsarlos en sus distritos. Sin embargo, se enfrentan a una versión particularmente impredecible de Trump, a quien parece importarle poco el esfuerzo del partido por coordinar cuidadosamente una estrategia para las elecciones de mitad de mandato. Dentro del Capitolio, los altos cargos republicanos están exasperados por el comportamiento del presidente en las últimas semanas, y algunos insisten en que está recibiendo “malos consejos” de su equipo, según diversas fuentes republicanas.

“Están bastante exasperados con todo esto”, dijo un republicano que ha hablado con varios legisladores republicanos en situación vulnerable, describiéndolos como cada vez más consternados por la caída en los índices de aprobación de Trump. “Ven los mismos datos que todos los demás, pero tampoco quieren verse envueltos en una disputa con el presidente”.

Cassidy afirmó que la tensión durante el almuerzo del miércoles fue tan intensa que, “en un momento dado, mis compañeros me dijeron: ‘Bien, Bill, siéntate’, así que me senté e intenté calmar los ánimos”. Pero eso no sirvió de mucho para aliviar la tensión. Un funcionario de la Casa Blanca declaró posteriormente que Cassidy había “hecho el ridículo por completo”, calificándolo de “descontrolado” mientras el presidente intentaba explicar el estado de las negociaciones en curso.

Según senadores y asesores republicanos frustrados, una de las razones por las que solo Cassidy se opuso a Trump es que el presidente dominó el podio y no dejó tiempo para que los senadores hablaran o le hicieran preguntas.

El almuerzo a puertas cerradas tuvo lugar un día después de que Trump expresara públicamente su frustración con los cuatro senadores republicanos, incluido Cassidy, que habían votado a favor de limitar sus poderes en la guerra contra Irán. “Cuatro republicanos perdedores votaron con los demócratas”, dijo Trump en Truth Social el martes por la noche tras la votación del Senado, a la que calificó de “inoportuna e insignificante”.

Una persona informada sobre la reunión en el Capitolio afirmó que la ira de Trump no solo iba dirigida a Cassidy, sino, en general, a todos los republicanos que votaron en su contra en el tema de Irán, y a quienes no estuvieron presentes en la votación. Un senador comentó que Trump se sintió menospreciado por ese voto simbólico.

Tras el almuerzo a puerta cerrada, el senador John Kennedy declaró a los periodistas que “el presidente estaba y sigue estando furioso por la votación de ayer sobre los poderes de guerra”.

Posteriormente, Trump dejó entrever su frustración, aunque insistió en que la reunión había ido “realmente genial”.

“Hay algunas personas que no me caen bien, pero no pasa nada”, dijo. “Creo que sabes quiénes son”.

Tan solo unas horas antes, Trump había echado por tierra los planes para celebrar la reciente aprobación de la ley —el proyecto de ley sobre asequibilidad de la vivienda más importante en una generación— en una rueda de prensa con destacados republicanos. En su lugar, decidió no firmarla, frustrando así cualquier intento de promover una iniciativa para abordar las preocupaciones sobre el costo de vida.

Incluso con unas elecciones de mitad de mandato potencialmente devastadoras para el Partido Republicano, Trump se niega a reconocer que su principal objetivo legislativo —la Ley “SAVE America”— no cuenta con los votos necesarios. Trump dedicó gran parte de su discurso ante los senadores republicanos a ese proyecto de ley electoral, que el senador Tommy Tuberville de Alabama describió como “el mejor discurso que le he visto dar”.

“Se emocionó en algunos momentos, hablando básicamente de cómo el comunismo se está apoderando del poder, que esta será nuestra última oportunidad si no acabamos con la obstrucción parlamentaria”, dijo Tuberville, refiriéndose a las elecciones primarias de Nueva York de la noche anterior, en las que ganó una lista de candidatos respaldados por el alcalde del socialismo democrático, Zohran Mamdani.

Tuberville, el célebre exentrenador de fútbol americano de Auburn, lo comparó con el discurso de un entrenador en el descanso: “Ya saben, ‘no nos queda mucho tiempo’”.

Según un senador republicano presente en la reunión, Trump argumentó específicamente que la victoria de los candidatos respaldados por Mamdani en las elecciones de Nueva York era una señal de que necesitaban la Ley SAVE America.

Al final, fue uno de los leales a Trump, el senador Rick Scott, quien intentó hacerle entender a Trump que sencillamente no hay suficientes votos republicanos para aprobar su proyecto de ley electoral en el Congreso.

“Les dije: ‘Así estamos hoy’”, comentó Scott, de Florida, al recordar la reunión. “Soy un hombre de negocios. Hay que vivir con los pies en la tierra”.

Pero no estaba claro si Trump había comprendido ese mensaje. Scott dijo que Trump está centrado en aprobar el proyecto de ley por cualquier medio necesario: “Él realmente cree que es clave para las elecciones de este otoño”.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, con quien Trump se ha mostrado cada vez más frustrado tras bambalinas a medida que el proyecto de ley electoral se ha estancado en el Senado, dijo que no podía saber si Trump se dejó influir por los propios cálculos de los senadores sobre el recuento de votos.

“El presidente dejó muy clara su postura, y ya sabemos lo que piensa al respecto. No estoy seguro de cuál fue su conclusión, pero creo que es justo decir que ya lo hemos mencionado varias veces”, dijo Thune. “No es la conclusión a la que él querría que llegáramos, pero es lo que tengo que decir”.

El senador John Cornyn, quien, al igual que Cassidy, es un senador republicano saliente que perdió ante un rival en las primarias respaldado por Trump, bromeó al salir de la reunión diciendo que Trump ofreció “un mensaje de unidad bastante contundente”.

“El presidente concluyó predicando la unidad, pero dedicó toda la hora a hablar de temas que no estaban precisamente unificados”, añadió Cornyn.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

Con información de Ted Barrett, Annie Grayer, Ellis Kim, Alison Main y Dugald McConnell, de CNN.

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