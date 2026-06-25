EE.UU. hará algunos cambios contra Turquía, pero no bajará la intensidad

Por Kyle Feldscher, CNN

Las dos victorias en el comienzo de esta Copa del Mundo significa que Estados Unidos no está en la necesidad de vencer a Turquía el jueves. Tienen prácticamente garantizado el liderato del Grupo D y saben cuándo y dónde (y probablemente contra quién) jugarán después.

Sin embargo, mientras el país los apoya de una manera nunca vista en la historia del fútbol masculino estadounidense, ellos realmente quieren hacerlo.

“Cuando ganas tu último partido, entras al siguiente con ese pequeño extra”, dijo Christian Pulisic a los periodistas el miércoles.

“Esa sensación de mentalidad ganadora simplemente… se te queda. Así que lo quieres, lo quieres sin duda. Entrar a las rondas de eliminación directa definitivamente se sentirá mejor con una victoria. Por eso vamos a ir a buscarla, y es una oportunidad, una oportunidad increíble”.

EE.UU. se enfrenta a Turquía a las 10 p.m. (hora de Miami), en el SoFi Stadium, a las afueras de Los Ángeles, el mismo escenario donde los estadounidenses aplastaron 4-1 a Paraguay en su debut. Junto con la victoria 2-0 sobre Australia hace seis días, EE.UU. ganó dos partidos en la fase de grupos de la Copa del Mundo por primera vez desde el torneo inaugural de 1930.

Esas victorias iniciales permitieron a los aficionados estadounidenses soñar.

Paraguay y Australia no son exactamente equipos de primer nivel, pero EE.UU. se vio impresionante en ambos partidos y evocó días de cálculos de llaves mundialistas mientras los aficionados estadounidenses esperan llegar lejos en este torneo que se juega en casa.

Pero ese tipo de ensoñación puede llevar a tropiezos y Turquía, enojada y decepcionada por dos derrotas que llegaron en partidos que en gran medida dominaron, no quiere irse a casa sin ningún resultado positivo en esta Copa del Mundo 2026.

Es una receta para un clásico partido trampa. Ese tipo de bajón mental es algo para lo que el entrenador Mauricio Pochettino ha estado preparando a su equipo toda la semana.

El defensor Mark McKenzie describió sesiones de entrenamiento intensas desde la victoria de la semana pasada sobre Australia y exigencias intensas de Pochettino y su cuerpo técnico para mantenerse concentrados. Los jugadores parecen estar divirtiéndose y están de buen ánimo, pero McKenize describió una intensidad subyacente que ha marcado esta semana.

“Mauricio y el cuerpo técnico han sido claros y transparentes sobre lo que quieren lograr en los entrenamientos, asegurándose de que sea preciso, intenso, y asegurándose de que lleguemos al partido sintiéndonos al 100 % para que podamos salir ahí y rendir al máximo”, le dijo a CNN Sports.

Pochettino indicó que enfatizó a su equipo que el conjunto turco no se irá en silencio.

“Es un partido de Copa del Mundo en el que cuando defiendes tu camiseta, tu bandera, tu futuro, siempre se trata de orgullo”, dijo Pochettino a los periodistas. “No tengo dudas de que el equipo turco será competitivo mañana. Tienen buenos jugadores, por supuesto, están eliminados, pero… no estamos pensando que va a ser un partido que va a ser fácil, conocemos la calidad.

“Creo que no es mi elección analizar por qué quedaron eliminados, pero… por la manera en que jugaron los dos partidos, incluso si no ganaron, creo que merecían más, en mi opinión”.

EE.UU. recibirá un impulso por el posible regreso de Pulisic al equipo después de que se perdió el segundo partido del grupo contra Australia la semana pasada. El mediocampista ofensivo sufrió una patada en la pantorrilla unos días antes del partido inaugural contra Paraguay y jugó los primeros 45 minutos del torneo, sin sentir mucho dolor gracias a la adrenalina.

Pulisic dijo a los periodistas el miércoles que el dolor de la lesión —una contusión o distensión, aseguró— apareció durante el descanso y se tomó la decisión, mientras EE.UU. estaba arriba por tres goles en ese momento, de que fuera sustituido. La carrera para ponerse a punto antes del segundo partido finalmente no se completó a tiempo, pero Pulisic dijo el miércoles que se siente bien y espera jugar.

Pochettino confirmó el miércoles por la noche que Pulisic está en condiciones, pero aún no se ha tomado la decisión sobre cuánto jugará.

“Tenemos que decidir si es posible jugar desde el inicio o estar en el banco y, lamentablemente, quizá jugar en el segundo tiempo”, dijo el argentino.

El equipo de EE.UU. que saltará a la cancha el jueves por la noche se verá distinto a los inicialistas de los dos primeros partidos. Jugadores como Chris Richards, Tyler Adams, Folarin Balogun y Antonee Robinson han recibido tarjetas amarillas en este torneo y recibir otra amarilla significaría quedar suspendidos para el partido de dieciseisavos de final del 1 de julio.

Pochettino dijo que no vale la pena correr el riesgo de perder a uno de esos jugadores.

“No es necesario correr un riesgo y luego recibir otra tarjeta amarilla y no estar disponible para la siguiente fase”, comentó, “y creo que esa es una respuesta un poco normal y fácil al comienzo”.

Esa siguiente fase se acerca. La victoria de Bosnia y Herzegovina sobre Qatar el miércoles preparó el escenario para que los Zmajevi, por ahora, sean el rival de EE.UU. la próxima semana en Santa Clara, en el Levi’s Stadium, cuando comiencen las rondas de eliminación directa.

El Mundial ampliado, combinado con el estatus de EE.UU. como país anfitrión y las actuaciones dominantes en los dos primeros partidos, ha permitido a los pronosticadores trazar una ruta para EE.UU. a través de las rondas de eliminación directa. Estados Unidos ha ganado un total de un partido de eliminación directa en su historia en la mayor vitrina deportiva del mundo, y han pasado 24 años desde que eso ocurrió.

El apoyo al equipo en Los Ángeles y Seattle ha sido fuerte y orgulloso —“día y noche” fue como Pochettino describió el cambio en el respaldo de los aficionados respecto de antes del torneo— y hay una conexión genuina entre la afición y el plantel.

“La conexión fue lo más difícil (de) crear”, afirmó Pochettino. “Y ahora, cuando conectas con los aficionados y la gente, es emocionante. Nuestros jugadores y el equipo están muy entusiasmados por crear mañana aquí y sentir la conexión, porque esa es una sensación y una emoción únicas que puedes… es difícil conseguir en otro lugar; es la adrenalina que te gusta sentir en el cuerpo cuando esa conexión sucede”.

Es algo difícil de construir y puede ser aún más difícil de mantener.

Las buenas vibras alrededor de la selección masculina de fútbol de EE.UU. en este momento son bastante inéditas. Los fracasos históricos se están dejando de lado, y las deficiencias culturales y estructurales del juego masculino internacional son objeto de burlas. Los aficionados de este equipo, en general, están tan confiados en la selección masculina de fútbol de EE.UU. como nunca.

Es un globo que sigue inflándose, y una derrota ante Turquía —aunque no afectará el camino de EE.UU. en el resto del torneo— podría ser la aguja que lo reviente y permita que esas realidades vuelvan a irrumpir.

McKenzie dijo que no se ha pensado en dejar que este verano de amor por el fútbol encuentre un bache.

“Hemos tenido dos actuaciones sólidas hasta ahora, pero eso no va a cambiar nuestra mentalidad, como para frenarnos de hacer lo que queremos hacer, y eso es ganar cada partido, ¿no?”, dijo. “Queremos ganar todo esto. Llegamos a este torneo con esa mentalidad y sin intentar quedarnos cortos de ese objetivo”.

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