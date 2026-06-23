Por qué los documentos sobre el covid-19 que divulgó Tulsi Gabbard no prueban sus afirmaciones sobre Fauci

Análisis de Daniel Dale, CNN

En su último día como directora de inteligencia nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard publicó documentos internos que, según afirmó, prueban una serie de hechos condenatorios sobre el doctor Anthony Fauci y la pandemia de covid-19.

No lo hacen. Los documentos están muy lejos de corroborar varias afirmaciones de Gabbard sobre Fauci.

En particular: los documentos no se acercan a probar que “Fauci financió investigaciones del laboratorio de Wuhan que desencadenaron el COVID”, aunque esa es la afirmación que el equipo de Gabbard hizo en el titular en negritas que usó en el sitio web oficial de la directora para anunciar la publicación de los documentos. Si bien los documentos incluyen algunas discusiones dentro de la comunidad de inteligencia sobre los posibles orígenes del covid-19, no aportan respuestas claras.

Tampoco los documentos confirman la afirmación de Gabbard en un video en redes sociales la semana pasada, que fue repetida en el sitio web, de que Fauci trabajó con funcionarios de inteligencia “para suprimir la verdad sobre sus acciones”. Y aunque los documentos incluyen resúmenes de consejos y opiniones que Fauci ofreció a la CIA durante una sesión informativa de 2021 sobre los posibles orígenes del virus, no muestran que él “manipuló la inteligencia”.

Tampoco prueban la afirmación de Gabbard en el video de que Fauci “mintió al Congreso en 2024”, aunque puede haber un debate razonable sobre la exactitud de su comentario de seis palabras en cuestión. El registro muestra que la observación de Fauci llegó al final de un intercambio enrevesado de múltiples preguntas, lo que hace que el significado preciso de sus palabras no esté claro.

Fauci se retiró del Gobierno federal en 2022 tras 38 años como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y dos años como principal asesor médico del entonces presidente Joe Biden. No respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

Los documentos publicados por Gabbard no contienen nada que se parezca remotamente a una prueba sobre la cuestión de cómo se originó el virus, y ciertamente no una prueba de la afirmación en negritas en el sitio web de la directora de que “Fauci financió investigaciones del laboratorio de Wuhan que desencadenaron el COVID”.

El primer documento de los archivos es una versión bastante censurada de un análisis de mayo de 2020 de un laboratorio financiado con fondos federales en California que apoya a agencias de inteligencia de EE.UU. El análisis, cuya existencia fue reportada por los medios en 2021, concluyó que “todas las condiciones necesarias” para una liberación accidental de un virus modificado en laboratorio estaban presentes en el Instituto de Virología de Wuhan de China a mediados o finales de 2019, “específicamente un coronavirus adaptado para reconocer receptores de células humanas”. El análisis otorgó “el mismo peso” a la teoría de que el covid-19 provino de una modificación en laboratorio que a la teoría de que la pandemia fue desencadenada por un brote natural de un virus o por una fuga de laboratorio de un virus de origen natural.

El análisis es munición válida para quienes consideraban que algunos funcionarios federales, científicos y medios de comunicación desestimaron indebidamente las teorías de una fuga de laboratorio en ese momento; muestra que algunos expertos vinculados al Gobierno estaban, desde el inicio de la pandemia, tomando la idea en serio. Sin embargo, el análisis claramente no prueba que la pandemia haya sido causada efectivamente por una fuga de laboratorio, y mucho menos que haya sido causada por una fuga de laboratorio que resultó de investigaciones financiadas por Fauci.

De hecho, los documentos incluyen un correo electrónico de 2023 en el que un funcionario cuyo nombre está tachado sostiene que el análisis de mayo de 2020 no sustenta su afirmación clave de que el laboratorio de Wuhan tenía “todas las condiciones necesarias” a mediados y finales de 2019 para una filtración de un virus modificado en laboratorio, diciendo que “no tenemos ahora, ni teníamos en 2020, NINGÚN informe que sugiera [que el Instituto de Virología de Wuhan]” tuviera acceso a un posible virus precursor. Y los documentos también incluyen un correo electrónico de septiembre de 2020 en el que un funcionario cuyo nombre está tachado dice que “no vemos pruebas convincentes de que China fabricara deliberadamente este virus, y no hay consenso de la [comunidad de inteligencia] sobre si es más probable una liberación accidental desde un laboratorio de una cepa natural o un brote natural”.

Los documentos muestran discusiones internas sobre cómo manejar una denuncia de un informante que afirmaba que Fauci había mentido al Congreso cuando testificó en 2021 que los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) “nunca han financiado y no financian ahora investigaciones de ganancia de función en el Instituto de Virología de Wuhan”. (Hay desacuerdo entre científicos sobre si ciertos trabajos en Wuhan que fueron financiados con dinero de subvenciones de los NIH constituían “investigación de ganancia de función”). Si bien los documentos pueden plantear preguntas válidas sobre cómo la comunidad de inteligencia manejó la denuncia, los documentos no muestran que Fauci trabajara para suprimirla.

Los documentos muestran que el 11 de agosto de 2021, la inspectora general interina de la comunidad de inteligencia en ese momento, Tamara Johnson, escribió que la denuncia no trataba de un asunto de la comunidad de inteligencia —entre otras cosas, Fauci no era un funcionario de la comunidad de inteligencia—, pero también que no habría “mérito” en remitir la denuncia a la inspectora general que supervisa entidades de salud como la de Fauci.

Johnson escribió que el hecho de que la denuncia se hubiera presentado de forma anónima les impedía hacer seguimiento para obtener información adicional, que el carácter clasificado de la información subyacente de la denuncia significaba que solo podían compartir información “muy limitada” con la inspectora general de salud, y que el hecho de que ya existiera una disputa pública sobre la exactitud del testimonio de Fauci hacía “altamente probable” que el organismo de control de salud ya estuviera al tanto de la acusación de que había hablado de manera imprecisa.

Cinco días después, un abogado principal de la oficina de la entonces directora de inteligencia nacional, Avril Haines, Christopher Fonzone, proporcionó borradores de puntos de conversación para Haines que decían que “una idea” era que Johnson transmitiera la denuncia del denunciante a la inspectora general de salud y se asegurara de que esa funcionaria tuviera acceso a la inteligencia pertinente. Pero tres días después, Fonzone dijo que habían decidido, en cambio, recomendar remitir la denuncia a Xavier Becerra, entonces secretario de Salud designado por Biden, que supervisaba el instituto federal que dirigía Fauci.

La redacción del segundo correo electrónico de Fonzone hace que sea difícil para un externo descifrar por qué decía que se había hecho el cambio. (Fonzone le escribió a Haines: “Creo que lo clave es que lo que hemos visto es coherente con el punto que el secretario Becerra le planteó a usted: que esto es algo que han considerado y que el Dr. Fauci tiene un punto que ha repetido sobre que los NIH no financian ganancia de función en el IVW”). Los críticos tienen derecho a sostener que remitirlo a una figura política como un secretario de gabinete equivalía a enterrar la denuncia.

Pero los documentos no incluyen nada que muestre que el propio Fauci trabajara para que la comunidad de inteligencia remitiera la denuncia a Becerra.

Los documentos contienen resúmenes informales de una reunión que Fauci tuvo con personas de la CIA en junio de 2021 sobre el tema de los posibles orígenes de covid-19. La reunión fue descrita como una sesión informativa de la CIA sobre los puntos clave de un análisis de inteligencia de mayo de 2021 sobre los orígenes “elusivos” de la pandemia.

Un resumen dijo que Fauci recomendó que los funcionarios de inteligencia leyeran un artículo académico que él creía que mostraba “una clara indicación de orígenes naturales de covid-19” —en comentarios públicos, dijo de manera consistente que creía que el virus probablemente tenía un origen natural— y que los funcionarios de inteligencia se pusieran en contacto con un grupo de científicos estadounidenses que “siguen de cerca este tema”.

La declaración en línea del equipo de Gabbard denunció el artículo académico que Fauci sugirió y se quejó de que Fauci “proporcionó” expertos “seleccionados a dedo” para asesorar a la comunidad de inteligencia. Pero el resumen dijo que la CIA ya estaba “en contacto/en planes de contactar a algunos de estos individuos”, y no hay indicio en los documentos de que Fauci estuviera dando órdenes, tomando decisiones de inteligencia o cambiando documentos de inteligencia, en lugar de simplemente expresar opiniones a la CIA. Gabbard es libre de plantear su argumento de que los documentos muestran que miembros de la comunidad de inteligencia fueron demasiado deferentes a las opiniones de Fauci, pero eso sería una falla en su toma de decisiones, no de Fauci.

El informe también señaló que Fauci sugirió preguntas que la CIA debería hacer sobre los casos de investigadores del instituto de Wuhan que se habían enfermado, una aparente referencia a los investigadores que se cree que enfermaron en el otoño de 2019. Y el documento dijo que Fauci sugirió que la CIA obtuviera detalles clave de la investigación china sobre pangolines que, según los documentos, la CIA le mencionó en la reunión; en ese momento había preguntas sobre si estos mamíferos podrían haber sido un huésped intermedio que transmitió el virus a los humanos.

La declaración en línea del equipo de Gabbard explicó lo que ella quiso decir cuando dijo en el video que los documentos muestran que él le mintió al Congreso en 2024. Dice que los documentos muestran que dio una respuesta falsa cuando se le preguntó en una audiencia de una comisión si había hablado con alguna agencia de inteligencia de EE.UU. “en relación con investigación viral”.

Pero el video de la audiencia de la comisión muestra que el significado del comentario de Fauci en la audiencia fue mucho menos claro de lo que sugiere el equipo de Gabbard. Fauci pronunció las palabras en cuestión —”Que yo sepa, sobre el covid”, al final de un intercambio enrevesado de varias partes en el que la pregunta final no usó las palabras “en relación con investigación viral”.

Primero, el representante republicano Brad Wenstrup le preguntó: “¿Está usted o estuvo alguna vez al tanto de que el Departamento de Estado de EE.UU. en 2005 emitió advertencias de que el Gobierno chino estaba trabajando en la creación de armas biológicas?”. Fauci dijo: “No estaba al tanto de eso”. Luego, Wenstrup preguntó: “¿Alguna vez habló del programa chino de armas biológicas con alguien de la comunidad de inteligencia?”. Fauci respondió: “Nunca he hablado del programa chino de armas biológicas, que yo sepa, con nadie”.

Luego Wenstrup preguntó: “Antes, durante o después de la pandemia de covid-19, ¿habló usted con el FBI, la CIA, la DIA o cualquier agencia de inteligencia de EE.UU. en relación con investigación viral de cualquier tipo?”. Pero él dijo “antes”, sin decir cuán atrás en el tiempo se refería, así que Fauci volvió al tema de las armas biológicas y habló de conversaciones que tuvo con agencias de inteligencia en medio de los ataques con ántrax allá por 2001.

Finalmente llegaron a este diálogo:

Wenstrup: “Pero, ¿en algún momento habló usted, en relación con investigación viral de cualquier tipo?”

Fauci: “De nuevo, digo que en ese momento había preocupación por el hecho de que al Qaeda pudiera haber estado usando o potencialmente usando armas biológicas.

Tuvimos conversaciones con agencias de inteligencia sobre esa posibilidad”.

Wenstrup: “Claro. Pero no en relación con, digamos, el covid-19?”

Fauci: “Que yo sepa, no sobre el covid.”

Entonces… Wenstrup trató de lograr que Fauci dijera si habló con agencias de inteligencia sobre alguna investigación viral relacionada con el covid-19. Pero como Fauci estaba hablando de conversaciones de hace dos décadas con agencias de inteligencia sobre el ántrax y armas biológicas antes de que Wenstrup interviniera con la pregunta final (“¿Pero no en relación con, digamos, el covid-19?”) que generó las palabras de Fauci en disputa (“No que yo sepa sobre el covid”), y como Wenstrup no usó las palabras “sobre investigación viral” en esa pregunta final, las palabras de Fauci podrían interpretarse como un comentario sobre si había hablado con agencias de inteligencia en relación con el covid-19 como arma biológica.

Nada en los documentos recién publicados muestra que Fauci sí habló sobre el covid-19 y armas biológicas en la reunión de la CIA o con una agencia de inteligencia en otro momento. Así que, incluso si los comentarios de Fauci en la reunión de la CIA califican como hablar con la agencia sobre investigación viral, estos documentos dejan lejos de ser indiscutible que le mintió al Congreso.

Para ser justos con los críticos de Fauci, los documentos sí sugieren que Fauci no estaba contando toda la historia de la reunión de la CIA con su siguiente comentario en el intercambio; dijo que “después de que comenzaron las investigaciones sobre el covid, fui informado por agencias de inteligencia sobre posibilidades de que hubiera actividades en curso en diferentes laboratorios; fui informado por agencias de inteligencia”. Los documentos sí describen la reunión de la CIA como una “sesión informativa” para Fauci, pero también muestran que Fauci expresó diversas opiniones a la CIA además de recibir información.

Eso no convierte en una mentira el comentario que el equipo de Gabbard destacó y, en cualquier caso, no hay fundamento aparente para la afirmación del sábado de Gabbard en redes sociales de que “hay un camino” para procesar a Fauci por el testimonio de 2024. Biden concedió a Fauci un indulto por cualquier delito federal que pudiera haber surgido de sus cargos en el Gobierno desde 2014 hasta el 19 de enero de 2025.

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Con información de Brenda Goodman y Sarah Owermohle, de CNN.