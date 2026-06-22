Con más de 57.000 reclamos electorales, Cepeda busca seguir en la pelea con De la Espriella por la presidencia de Colombia

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El candidato oficialista Iván Cepeda pidió a sus seguidores este lunes, tras el preconteo que da por ganador a Abelardo de la Espriella, mantener la calma a la espera del escrutinio final, y detalló que su equipo de personeros presentó más de 57.000 reclamos, suficientes para mantener el suspenso por la estrecha diferencia entre los aspirantes a la presidencia de Colombia.

“Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral, ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los jueces escrutadores a verificar estas alegaciones que hemos hecho. Estamos con nuestros equipos participando del escrutinio”, dijo Cepeda en una declaración pública a medios.

El líder izquierdista detalló que en la noche del domingo finalizó el escrutinio municipal y el proceso sigue en otras instancias. “Hoy continúa el escrutinio departamental. Creemos que el miércoles comenzará el nacional y estamos a la espera del escrutinio de la votación internacional”, agregó, y comentó que para las mesas en el extranjero, cuyo material es enviado en valijas diplomáticas, el cotejo se hace materialmente y no solo con las actas.

De la Espriella ganó el preconteo difundido por la Registraduría por casi un punto de ventaja sobre Cepeda, una diferencia de unos 250.000 votos. Cepeda, como declaró el domingo, indicó que admite y respeta ese informe y volvió a recordar que no es oficial ni vinculante.

“Entendemos que ante un resultado tan reñido, ante una campaña con momentos tan intensos, en la opinión pública haya inquietud, ansia por conocer el resultado final. En mi condición de candidato del Pacto Histórico, quiero hacer un llamado muy cordial a la serenidad, a la calma. Si hay expresiones públicas, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad, de la movilización pacífica”, expresó.

El candidato también tuvo palabras para su rival, a quien le criticó por “imágenes irrespetuosas” transmitidas en su acto del domingo, y catalogó como “ambiguo” su mensaje.

Si bien reconoció que De la Espriella prometió respetar la Constitución y a sus opositores, criticó que los haya instado al presidente Gustavo Petro y a él a “alistar las valijas”, así como que haya dicho que “el Tigre muerde duro”.

“A nosotros que no nos amenace. Somos un movimiento político muy numeroso. La mitad de este país en términos políticos, tenemos una larga historia de resistencia, hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos”, dijo.

En esa línea, Cepeda dijo que espera que su oferta de diálogo siga en pie, pero que no debe ser respondida con “humillaciones, gritos o imposiciones que provengan de la soberbia”.

Además, recordó que el oficialista Pacto Histórico cuenta con la bancada más numerosa en el Congreso. “Tenemos movimientos sociales organizados, conscientes y movilizados”, remarcó.

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