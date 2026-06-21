Trump afirmó que el primer ministro británico Starmer “renunciará” en medio de rumores sobre su salida

Por Charlotte Reck, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este domingo sobre el futuro del primer ministro británico, Keir Starmer, al afirmar que “renunciará”, en medio de las crecientes especulaciones de que el líder del Reino Unido podría anunciar un calendario para su salida tan pronto como este lunes.

“Keir Starmer renunciará como primer ministro del Reino Unido”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, aunque no está claro si el presidente estadounidense tiene información concreta o si simplemente se sumó a los comentarios sobre el tema.

La agencia británica PA Media informó que Trump no ha hablado con Starmer desde que ambos líderes coincidieron en la cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia.

En su publicación, Trump criticó a Starmer, líder del Partido Laborista, de centroizquierda, y afirmó que unas políticas ineficaces estarían detrás de su eventual caída política.

“Fracasó estrepitosamente en dos temas muy importantes: INMIGRACIÓN Y ENERGÍA”, escribió Trump, antes de añadir: “¡ABRAN LA EXPLOTACIÓN PETROLERA EN EL MAR DEL NORTE!”.

Trump ha instado repetidamente al Gobierno británico a revertir la congelación de nuevas licencias para la exploración de petróleo y gas en el mar del Norte, y también ha criticado los parques eólicos del Reino Unido.

Aunque en algún momento fue apodado el “susurrador de Trump” por su aparente capacidad para mantener una buena relación con el presidente estadounidense, Starmer ha sido objeto recientemente de numerosas críticas de Trump por la guerra con Irán.

En respuesta a las declaraciones de Trump, un portavoz de Downing Street remitió a CNN a las palabras más recientes de Starmer, pronunciadas el viernes.

“Queda mucho por hacer, y en eso estoy concentrado, en lo que fui elegido para hacer, que es servir a mi país”, dijo Starmer, y añadió que no tenía nada más que comentar por el momento.

El secretario de Empresas y Comercio del Reino Unido, Peter Kyle, dijo este domingo a la BBC que Starmer estaba reflexionando sobre las “realidades políticas” durante el fin de semana y agregó que hará “lo que sea mejor para el país”.

CNN se comunicó con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Los medios británicos informan ampliamente que Starmer dejará el cargo este lunes, mientras crece el respaldo a Andy Burnham, alcalde saliente de Manchester y ganador de una reciente elección parcial.

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Con información de James Frater, de CNN.