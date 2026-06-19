Los republicanos creen que pueden salvar su mayoría en la Cámara de Representantes en la frontera con México

Por Patrick Svitek, CNN

Los republicanos se enfrentan a una ardua batalla para mantener su estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, lastrados por un presidente impopular y la preocupación por el costo de vida en medio de la guerra de Estados Unidos con Irán.

Pero vislumbran un rayo de esperanza en la frontera entre Estados Unidos y México.

El comité de campaña de los republicanos en la Cámara trabaja para ganar tres distritos fronterizos en noviembre, al tiempo que busca defender al menos dos más. Creen haber reclutado a un sólido grupo de aspirantes y pueden apoyarse en el hecho de que los cruces fronterizos ilegales han alcanzado mínimos históricos bajo la presidencia de Donald Trump, incluso cuando los esfuerzos de deportación de su administración han coincidido con una fuerte caída en el apoyo latino.

En un ciclo electoral de mitad de mandato con menos distritos probablemente competitivos debido a la redistribución de los mismos, lo que suceda en hasta seis distritos fronterizos competitivos podría ser clave para determinar quién controlará la Cámara durante los dos últimos años de mandato de Trump. Los republicanos de Texas rediseñaron el mapa de distritos congresionales del estado, en parte para presionar a dos demócratas fronterizos con larga trayectoria, confiando en los avances del Partido Republicano entre los votantes latinos desde la primera candidatura de Trump.

“Los hispanos conforman uno de nuestros bloques electorales más importantes, y creo que los distritos de mayoría hispana representan algunas de nuestras mejores oportunidades de ganar escaños, ya que hemos logrado importantes avances con esa comunidad”, declaró el representante Richard Hudson, republicano de Carolina del Norte y presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso, en una entrevista con CNN.

Según las encuestas a pie de urna de CNN, Trump obtuvo el 46 % del voto latino en 2024, un aumento con respecto al 32 % de 2020, un cambio crucial que contribuyó a su regreso a la Casa Blanca. Sin embargo, la opinión pública latina a nivel nacional se ha vuelto más negativa hacia él desde su regreso al cargo. En una encuesta de abril del Centro de Investigación Pew, el índice de aprobación de Trump entre los votantes latinos que lo apoyaron cayó 27 puntos porcentuales desde el inicio de su segundo mandato.

Los republicanos creen que pueden superar las dificultades nacionales en la frontera gracias a la solidez de sus candidatos, el avance de Trump entre los votantes hispanos de cara a las elecciones de 2024 y la preocupación de los votantes por el regreso a las políticas fronterizas del expresidente Joe Biden.

La capacidad de los republicanos para movilizar a los votantes hispanos cuando Trump no esté en la boleta electoral es crucial para la salud a largo plazo del partido. Hudson afirmó que es un “desafío que debemos superar” y que “toda la estructura del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) está diseñada para resolver este problema”.

“El Partido Republicano cree que puede borrar el daño que ha causado simplemente apoyando a candidatos con apellidos hispanos. Están completamente equivocados”, respondió Bridget González, portavoz del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, en un comunicado, en el que añadió: “Los votantes latinos están motivados y participan activamente, y serán ellos quienes le den la Cámara de Representantes a los demócratas”.

Uno de los congresistas demócratas a los que el Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) tiene en la mira, el representante Henry Cuellar de Texas, reconoció en una entrevista que los distritos fronterizos pueden ser distintos del panorama político nacional. Cuellar fue uno de los primeros y más acérrimos críticos de la gestión de Biden en la frontera, cuando los cruces ilegales alcanzaron cifras récord.

Pero Cuellar argumentó que los republicanos siguen partiendo de la “falsa premisa” de que el éxito anterior de Trump con los votantes hispanos se traduce en victorias en las elecciones de mitad de mandato, especialmente dado el pesimismo generalizado sobre los altos costos.

“No han disminuido, y ahora tenemos otro problema con la inmigración”, dijo Cuellar. “No se trata de fronteras abiertas, sino del abuso de poder del ICE. Y les dije a algunos de mis amigos republicanos: ‘Si Trump simplemente hubiera dicho… cerré la frontera. Estoy deportando a los peores de los peores’, y se hubiera detenido ahí, creo que la gente del sur de Texas habría dicho: ‘Sí, ese es el camino’. Pero no se detuvo ahí”.

Cuellar se enfrentará al juez del condado de Webb, Tano Tijerina, el principal funcionario administrativo del condado que incluye Laredo, la base política tradicional del congresista. Tijerina cambió de partido a finales de 2024, alegando “la radicalización de los demócratas a nivel nacional”. Como reflejo de la libertad de acción que los republicanos de la Cámara de Representantes otorgan a los candidatos en materia económica, Tijerina elogió a Trump por lanzar ataques contra Irán, pero reconoció que la guerra era impopular y expresó su confianza en la capacidad del presidente para concluirla pronto.

“A veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos pasos adelante”, dijo Tijerina, “y creo que eso es lo que él está intentando hacer, y creo que eso es lo que la gente ve y entiende”.

DISTRITOS FRONTERIZOS QUE LOS REPUBLICANOS CONSIDERAN OPORTUNIDADES DE GANANCIA

2º Distrito Congresional de Nuevo México: Greg Cunningham desafía al representante Gabe Vásquez.

28º Distrito Congresional de Texas: Tano Tijerina desafía al representante Henry Cuellar.

34º Distrito Congresional de Texas: Eric Flores desafía al representante Vicente González.

DISTRITOS FRONTERIZOS QUE LOS DEMÓCRATAS CONSIDERAN OPORTUNIDADES DE GANANCIA

15º Distrito Congresional de Texas: Bobby Pulido desafía a la representante Mónica De La Cruz.

6º Distrito Congresional de Arizona: JoAnna Mendoza desafía al representante Juan Ciscomani.

23º Distrito Congresional de Texas: La demócrata Katy Padilla Stout y el republicano Brandon Herrera se enfrentarán por el escaño del representante Tony González.

Los republicanos apuestan por candidatos como Eric Flores, un exfiscal federal que se postula contra el representante demócrata Vicente González, del distrito congresional 34 de Texas.

Hudson reconoció que Trump apoyó a Flores al inicio de las primarias, lo que le permitió superar a la exrepresentante Mayra Flores, con quien no tiene parentesco. Los republicanos a nivel nacional se distanciaron de Mayra Flores tras sus derrotas contra González en 2022 y 2024.

El Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC) reafirmó su compromiso con el distrito a principios de este mes al inaugurar una oficina en Harlingen.

“Esta elección es simple”, declaró Eric Flores en la inauguración. “Yo visto con orgullo la camiseta republicana, y él se enorgullece de ser ‘el tipo de demócrata adecuado’: votar por la agenda progresista de la izquierda”.

Los republicanos esperan debilitar la imagen moderada de González con mensajes sobre la frontera bajo la administración Biden. Un anuncio en contra de González cita una entrevista de 2021 en CNN en la que se le preguntó sobre las reuniones de la entonces vicepresidenta Kamala Harris en Centroamérica para estudiar las “causas fundamentales de la migración”, un trabajo que llevó a sus críticos a calificarla como la “zar de la frontera” de Biden. “Tengo plena confianza en que la vicepresidenta va por buen camino”, dijo González entonces.

González respondió burlándose de Flores, llamándolo un “lacayo de Trump” que no se atreve a enfrentarse a la administración.

“Mi distrito sufre las consecuencias de las desastrosas políticas republicanas que emanan de Washington, las cuales niegan la atención médica a las familias y disparan los precios de productos básicos como la gasolina, los alimentos y la vivienda”, declaró González en un comunicado. “Eric Flores aprueba ciegamente las políticas de esta administración como un lacayo a sueldo, todo a cambio de una campaña financiada en detrimento de la calidad de vida de los habitantes del sur de Texas”.

El representante Gabe Vásquez de Nuevo México, quien representa un distrito que se extiende desde Albuquerque hacia el sur hasta la frontera, ganó su última reelección por 4 puntos, incluso cuando Trump ganó en su distrito por 2. En un evento reciente en Washington, Vásquez afirmó que la economía es el “elemento unificador” para los votantes que dividen su voto.

“Mucha gente que pensaba que, en tanto gran empresario, el presidente Trump iba a mejorar la economía, que iba a cambiar el statu quo… son también las personas a cuyas puertas llamé”, dijo Vásquez en WelcomeFest, una reunión anual de demócratas centristas.

Greg Cunningham, un expolicía encubierto que investigó delitos en la frontera, es el candidato republicano que se enfrenta a Vásquez. Cunningham afirmó que era importante que los republicanos fueran honestos con los votantes sobre el estado de la economía, pero, al igual que Tijerina, apoyó la guerra de Trump como necesaria para la seguridad nacional.

“Aplaudo al presidente por hacer lo correcto en lugar de lo políticamente conveniente”, dijo Cunningham, añadiendo que cree que la guerra terminará pronto y que los precios del petróleo bajarán.

Hudson, presidente del comité de campaña republicano de la Cámara de Representantes, dijo que los republicanos deberían “reconocer que la gente está pasando apuros”, pero también recordar a los votantes cómo era la economía bajo el mandato de Biden.

Hudson dijo que los candidatos pueden decir: “Esta elección es una decisión: ¿Quieren volver a como era hace tres años o quieren que sigamos trabajando para mejorar sus vidas?”.

El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso tiene como objetivo oficial dos distritos fronterizos: los escaños que ocupan las representantes Monica De La Cruz y Juan Ciscomani. Pero algunos demócratas también quieren ganar el distrito congresional 23 de Texas, que quedó vacante después de que el representante Tony Gonzales anunciara que no buscaría la reelección tras admitir que tuvo una aventura con una empleada que posteriormente se suicidó.

Los republicanos han nominado a Brandon Herrera, activista conservador y crítico de armas de fuego en YouTube. Los demócratas impulsaron la candidatura de la abogada Katy Padilla Stout.

Uno de los principales candidatos demócratas a nivel nacional en el distrito 15 de Texas es Bobby Pulido, una estrella de la música tejana que se postula contra De La Cruz.

Pulido habla abiertamente de ser más conservador culturalmente que la mayoría de los demócratas. Menciona que posee 11 rifles AR-15 —su hijo mayor se llama Remington, en honor al rifle de cerrojo Remington 700— y ha criticado a su partido por priorizar temas de “justicia social” sobre un mensaje económico más “aspiracional”.

Pulido declaró en WelcomeFest que los habitantes del sur de Texas “se han desilusionado con los partidos” y que a menudo escucha a personas que le dicen: “‘Solo quiero que luches por mí y por nosotros. No quiero que tu lealtad esté con tu partido. ¿Romperías con tu partido si eso significa defendernos?’”.

Pulido ha tenido que responder preguntas sobre su relación con Frankie Caballero, un excompañero de banda con antecedentes penales por un delito sexual contra un menor. La campaña de Pulido ha afirmado que él desconocía los antecedentes de Caballero como delincuente sexual y que sus representantes lo despidieron al enterarse en 2021.

Importantes figuras demócratas han seguido elogiando la historia de Pulido. La representante Suzan DelBene, presidenta del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso (DCCC), declaró a CNN el viernes que Pulido forma parte de un grupo de candidatos que son “voces auténticas e independientes para sus comunidades”.

En medio del desafío de Pulido, De La Cruz ha buscado un acercamiento con la administración Trump en materia de control migratorio, proponiendo nuevas protecciones para los trabajadores migrantes que han sido blanco de redadas de deportación. En marzo, contribuyó a la liberación de Antonio Gámez-Cuéllar, un estudiante de mariachi de preparatoria que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto con su familia tras una cita de rutina con funcionarios de inmigración.

De La Cruz declaró que los habitantes del sur de Texas desean un control migratorio que persiga a los delincuentes, “no a las familias que cumplen con el sistema legalmente”.

“He sido muy directa con los líderes al respecto”, afirmó, “y seguiré luchando por quienes cumplen la ley y contribuyen a nuestra comunidad”.

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