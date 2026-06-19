El ministro de Asuntos Exteriores italiano cancela su viaje a EE.UU. por los comentarios de Trump sobre Meloni

Por Jennifer Hansler y Barbie Latza Nadeau, CNN

Los comentarios del presidente de EE.UU., Donald Trump, a un medio de comunicación italiano sobre la primera ministra Giorgia Meloni han causado un nuevo incidente diplomático.

El ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció el viernes la cancelación de su viaje previsto a Estados Unidos, donde tenía previsto reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, en respuesta a las declaraciones de Trump. Tajani calificó las afirmaciones de Trump de “ofensivas”, mientras que Meloni las declaró “completamente inventadas”.

Este incidente supone un nuevo revés en la ya deteriorada relación entre los otrora cercanos líderes y una mayor fractura entre EE. UU. y sus aliados europeos, tras las señales de reconciliación vislumbradas en la cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia.

En una entrevista con la cadena italiana La7, Trump afirmó que Meloni le había “suplicado” una foto en la cumbre y que él accedió por lástima, según una traducción al italiano publicada por el medio.

Meloni refutó los comentarios en un video contundente publicado el viernes por la mañana, afirmando que merecían “una respuesta inmediata”.

“Las declaraciones de Donald Trump son completamente falsas. Francamente, estoy conmocionada. No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados, y no es la primera vez que sucede”, dijo en el video publicado en X.

“Solo puedo decir que es una pena que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con los líderes con los que, en cambio, parece mucho más complaciente”, continuó.

“Pero hay que recordar una cosa: Italia y yo nunca mendigamos”, concluyó Meloni.

Tajani tenía previsto viajar a Estados Unidos a principios de la próxima semana para asistir al Foro de Negocios, Inversión, Ciencia e Innovación Italia-Estados Unidos en Miami. Según un comunicado del Departamento de Estado, Rubio tenía previsto reunirse con su homólogo italiano para impulsar la cooperación bilateral entre Estados Unidos e Italia en materia de seguridad económica y minerales críticos.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Estado de EE.UU. para obtener comentarios.

No es la primera disputa entre Trump y Meloni. A principios de este año, el líder italiano de derecha calificó de “inaceptables” las críticas de Trump al papa León XIV por su oposición a la guerra contra Irán. Posteriormente, Trump criticó a Meloni y a Italia en general por lo que, según él, era una falta de ayuda suficiente a Estados Unidos en el conflicto.

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