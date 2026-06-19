Así fue cómo Ucrania rompió las defensas aéreas rusas

Por Lauren Kent, Kosta Gak, Gianluca Mezzofiore y Oliver Sherwood, CNN

Mientras una andanada de drones ucranianos caía sobre Moscú en la madrugada del jueves, la respuesta de Rusia pareció más una maniobra desesperada que una defensa estratégica bien planificada. Videos grabados en las calles de la capital mostraron destellos del caos subsiguiente.

Imágenes verificadas por CNN y analizadas por expertos muestran a soldados disparando sistemas portátiles de defensa antiaérea desde una autopista concurrida, mientras el tráfico circula con cautela. La gente corre para ponerse a salvo cuando un dron, probablemente derribado por las defensas aéreas rusas, se estrella contra un edificio en un extenso mercado.

En otro video, lo que parece ser un misil de defensa ruso probablemente falla en su objetivo y, en cambio, impacta contra un tanque de almacenamiento de petróleo en las afueras de Moscú. Un experto en armamento del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo declaró a CNN que fue “un gol en contra de Rusia”, que terminó con una nube de humo en forma de hongo y la enorme parte superior del tanque estallando en el aire.

El ataque del jueves contra Moscú —el mayor desde el inicio de la guerra a gran escala— fue una prueba más del éxito de la estrategia ucraniana de saturar las defensas aéreas rusas con drones.

“Rusia tiene un historial de sistemas antiguos que no son 100 % fiables”, afirmó Markus Schiller, investigador principal del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, refiriéndose a la improvisada respuesta en Moscú. Ucrania, por su parte, lleva años mejorando continuamente sus capacidades de ataque.

Desde 2024, Ucrania ha intensificado sus ataques de largo alcance contra refinerías de petróleo y bases militares rusas. Recientemente logró penetrar las defensas rusas en San Petersburgo y ha atacado repetidamente Moscú, llevando la guerra a las dos ciudades más grandes de Rusia.

“El video que muestra el disparo de sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) en una autopista concurrida evidencia una respuesta apresurada, improvisada y, francamente, poco profesional al ataque. La total falta de control del tráfico y el uso de equipo militar tan cerca de vehículos y civiles refuerzan esta valoración”, declaró Stu Ray, analista sénior de McKenzie Intelligence Services.

Al inicio del conflicto, Rusia concentró sus sistemas de defensa antiaérea en la frontera con Ucrania y en la línea del frente, según informaron previamente fuentes militares ucranianas a CNN. Sin embargo, la estrategia de Kyiv ha consistido en atacar numerosos puntos dentro de las zonas ocupadas del este de Ucrania y Rusia, obligando a Rusia a dispersar sus sistemas de defensa antiaérea en un despliegue cada vez más precario.

Kyiv también ha atacado durante años los propios lanzadores de defensa antiaérea, así como los sistemas de detección por radar, en un intento por reducir las capacidades de defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman haber destruido 166 sistemas antiaéreos rusos desde principios de este año, y más de 1.432 desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022.

Además, los sistemas de defensa aérea rusos no fueron diseñados para combatir ataques con drones. Fueron diseñados para derribar aeronaves militares convencionales, misiles balísticos y misiles de crucero, según Thomas Withington, investigador de ciencias militares en el Royal United Services Institute de Londres.

“Las defensas aéreas rusas simplemente no son adecuadas para su propósito, eso es muy evidente”, declaró Withington a CNN. “No están equipadas para detectar, rastrear y neutralizar este tipo de ataque, y a menos que se produzca una profunda reestructuración del sistema de defensa aérea ruso, seguirá siendo así”.

Withington señaló que las sanciones internacionales han dificultado el acceso de Moscú a la tecnología necesaria para desarrollar nuevos sistemas capaces de contrarrestar estos ataques ucranianos. “Incluso si se pudiera aumentar la producción, solo se estaría aumentando la producción de sistemas de misiles que ni siquiera cumplen su función”, afirmó.

La creciente amenaza de los drones obligó al Kremlin a reducir el tamaño de su desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja en mayo, sin exhibición de armamento militar —a diferencia de eventos anteriores— debido a lo que el Ministerio de Defensa ruso denominó la “situación operativa actual”. Moscú también presionó para un alto el fuego temporal durante las festividades.

Aun así, los expertos afirman que las defensas aéreas rusas probablemente derriban un gran porcentaje de los drones ucranianos. El viernes por la mañana, el ejército ruso afirmó haber derribado 216 drones ucranianos en todo el país.

El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, declaró en una evaluación de las defensas aéreas de Moscú que la capital rusa aún contaba con más de 100 lanzadores de defensa aérea y más de 50 sistemas móviles de defensa aérea “Pantsir” a mediados de mayo.

Pero dado que Ucrania lanzó más de 100 drones en un solo ataque, es probable que al menos algunos logren superar las defensas, incluso si están bien equipadas.

Los drones modernos también pueden penetrar las defensas porque son más difíciles de rastrear que los misiles o aeronaves de mayor tamaño.

“Pueden aparecer en el radar, pero hay una gran diferencia entre detectar algo en el radar y obtener lo que llamamos un seguimiento de calidad”, dijo Withington.

Además, cientos de drones provenientes de múltiples direcciones requieren una enorme coordinación por parte de los sistemas integrados de defensa aérea de Rusia, lo cual “no se está llevando a cabo correctamente”, afirmó.

Los repetidos ataques masivos de largo alcance por parte de Ucrania han generado especulaciones sobre la posible escasez de municiones de defensa rusas. Los expertos advierten que es difícil conocer el estado de las reservas de misiles de defensa del país, ya que esa información se mantiene en estricto secreto. Sin embargo, es inevitable que las reservas se agoten si los ataques ucranianos siguen siendo frecuentes y de gran magnitud.

“En cuanto a la frecuencia y la gravedad de los ataques de Ucrania contra Rusia, todas las opciones para Rusia son malas”, agregó Withington. “Creo que probablemente se trata de una cuestión de razonamiento militar: ¿cuál es la opción menos mala para contrarrestar lo que Ucrania nos plantea?”.

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Con información de Victoria Butenko y Brad Lendon de CNN.