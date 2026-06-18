Ucrania lleva la guerra a Moscú y aumenta la presión sobre Putin

Análisis de Nick Paton Walsh

La noticia de los daños seguramente debe de haber encontrado el camino hasta el búnker más aislado.

Se ha acusado al presidente ruso Vladimir Putin de aislarse de las realidades cada vez más dramáticas de su invasión a Ucrania. Pero las impactantes imágenes del horizonte de Moscú del jueves seguramente marcan un momento en el que incluso los niveles más gruesos de aislamiento alrededor del jefe del Kremlin no pueden protegerlo del sonido de las repetidas explosiones a solo 15 kilómetros de distancia que arrasaron refinerías y provocaron que un espeso humo negro se elevara sobre la capital de Rusia.

Los videos publicados por rusos en redes sociales cuentan dos historias. La primera, la de defensas antiaéreas en la capital —aparentemente tres anillos de ellas— perforadas por drones baratos y producidos en masa, de los que Ucrania fue antes el amargo blanco, pero que ahora devuelve cada noche contra Rusia. La cubierta de una refinería arrancada de un solo golpe. Múltiples incendios a 15 kilómetros del propio Kremlin. Y un desastre ambiental en curso. El daño en sí afectará los suministros de combustible, lo que tal vez causará colas en las gasolineras de una ciudad que el Kremlin ha luchado larga y duramente por proteger de las consecuencias de la guerra.

La segunda es la de un descontento creciente en la población de Moscú y la inestabilidad política que eso puede generar. La difusión incesante de videos que las autoridades rusas han intentado limitar muestra una disidencia en aumento y una gestión del mensaje que, en última instancia, ha flaqueado. Desde que un diminuto dron impactara el Kremlin en mayo de 2023, el horizonte de Moscú se ha visto afectado por Ucrania, haciendo incluso que el desfile del Día de la Victoria del mes pasado se redujera drásticamente. La cacofonía del jueves de videos impactantes —con drones ucranianos llegando en oleadas sobre las llamas para rematar con una estrategia de golpe tras golpe— marca un momento global de claridad, en el que el Kremlin realmente está luchando.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó los ataques como una respuesta al implacable bombardeo nocturno de Rusia, que el lunes incluyó el complejo eclesiástico más antiguo y sagrado de Kyiv. Zelensky parece haber salido aún más envalentonado por la reunión del G7 en Evian, donde el presidente Trump expresó tanto indiferencia como apoyo a la difícil situación de Ucrania.

Zelensky parece haber reducido prácticamente a cero sus expectativas respecto a Trump. Sin embargo, salió con una cosa clave que buscaba: la sugerencia —aún opaca— de que Ucrania podría ser capaz de producir en masa bajo licencia los sistemas de defensa aérea y los misiles que fabrican EE.UU. y Europa, de los que se están quedando sin existencias y que son lentos de reemplazar. Esto sugiere una relación más transaccional —en la que Kyiv, para sobrevivir, podría construir las armas que las fábricas de la OTAN básicamente son demasiado lentas y caras para producir— y muestra que Ucrania todavía tiene cartas por jugar.

No está claro, a juzgar por la actitud cambiante de Trump en el G7, si aún tiene el deseo de perseguir la paz. Incluso él debe ver que el Kremlin, hasta ahora, lo ha desdeñado.

Los europeos han mantenido cierta esperanza de que un enviado de lo que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, definió como una “potencia media” pueda impulsar nuevamente las conversaciones. El Reino Unido, Francia y Alemania publicaron una declaración hace 11 días reiterando su punto de partida sostenido desde hace tiempo para un acuerdo, incluida la condición original inaceptable para Moscú de un alto el fuego unilateral.

La esperanza de que Putin pueda buscar algún tipo de salida parece ser eterna, dada su grave situación de estancamiento en el campo de batalla y la dificultad para defender el espacio aéreo ruso. De hecho, ya hizo algunas afirmaciones ambiguas que sugieren un replanteamiento: que un acuerdo y la captura de todo el Donbás no son ideas “mutuamente excluyentes” (sea lo que sea que eso signifique), que la guerra terminará algún día pronto, y que podría dar la bienvenida al excanciller alemán Gerhard Schroeder como mediador con Europa. Sin embargo, hasta cuando Putin reconoció el daño económico de los ataques ucranianos la semana pasada, su respuesta fue sugerir más represalias.

A medida que aparecen videos de lluvia ennegrecida cayendo sobre los coches de Moscú, la decisión sobre la dirección de la guerra vuelve a recaer en su progenitor: Putin. Quizá sea optimista pensar que optará por la diplomacia y por la desescalada de un conflicto que, según la inteligencia occidental, ha matado a medio millón de sus compatriotas, para apoderarse de una parte de Ucrania que equivale a alrededor del 0,7 % de la enorme extensión territorial de Rusia.

Las decisiones de Putin han sido malas durante la guerra: desde creer que tomaría apenas unas semanas capturar Kyiv hasta confiar en que las líneas de suministro de su ejército aguantarían durante el colapso ruso a finales de 2022, pasando por el despilfarro de mano de obra en los asaltos “trituradora de carne” de 2023-2024 en el Donbás, que han dejado incluso a la enorme Rusia con problemas de reclutamiento. Otra mala idea fue creer que Donald Trump podría —a través de rondas de halagos y de engatusamiento— arrancarle concesiones útiles de Kyiv.

Durante décadas, Putin ha proyectado la imagen de un estratega político imperturbable y preciso. La magnitud del desastre fuera de sus muros —y en el distante frente, donde los ataques de alcance medio de Ucrania sacuden a diario las líneas de suministro de Rusia y provocan escasez de combustible en la Crimea ocupada por Rusia— seguramente debe abrirse paso en su toma de decisiones. Pero eso puede no traducirse en una petición inmediata de resolución. Quizás provoque lo contrario.

Este es un momento en el que Putin no puede permitirse proyectar debilidad. Esta es su guerra, y decidirá su destino, tanto en los años venideros como en la historia. Sus problemas en el frente son palpables, pero puede convencerse de que esto es otro bache recuperable en la suerte de la guerra y que pronto Rusia igualará las destrezas de Ucrania con los drones y mejorará el ritmo al que se apodera de territorio.

Es en el plano interno donde Putin está sufriendo de la manera más peligrosa. La semana pasada se vio obligado a admitir el daño económico causado por los ataques ucranianos, así como a aceptar que no se está tomando territorio tan rápido como él quiere y a soportar un creciente descontento por los apagones de Internet. Todas estas son formas de admitir la realidad por parte de un Kremlin cuya iniciativa bélica rara vez ha aceptado algo que no sea la victoria total.

Hay pocas vías evidentes y prácticas por las que Putin puede escalar el conflicto sin empeorar los inconvenientes que tiene por delante. Golpear a los Estados miembros orientales de la OTAN —como algunos han advertido— sería una apuesta enorme, cuando su ejército está luchando por dominar a un vecino más pequeño. El uso de armas nucleares tácticas —una ansiedad de fondo sostenida desde hace tiempo por algunos analistas— provocaría la ira de Estados Unidos, Europa y posiblemente incluso China, en favor de un pequeño beneficio estratégico. (Una demostración de poder le aportaría poco a Putin, si las consecuencias terminan siendo horrendas). Y Rusia ya está golpeando a Ucrania con todo lo que tiene: el uso del aterrador misil balístico Oreshnik está limitado por sus propios inventarios.

En Rusia se han producido grandes cambios políticos tras guerras fallidas anteriores. El diario moscovita Moskovsky Komsomolets advirtió el mes pasado de que “las grandes pérdidas geopolíticas a veces eran más útiles que las brillantes victorias”. La salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial condujo a una revolución; su derrota en Afganistán anunció el desordenado colapso de la Unión Soviética; y Moscú arrasó gran parte de Grozni antes de conceder autonomía a Chechenia en 1996. No esperen un cambio fácil, si —como parece improbable— llega.

Los 26 años de Putin al timón de Rusia han estado —hasta hace poco— marcados por hábiles maniobras, pragmatismo y un peso geopolítico desmesurado. No por la tenaz persecución de ganancias militares de los últimos cuatro años. El próximo movimiento de Moscú, mientras su horizonte se cubre de humo negro, debe ser encontrar una manera de aceptar su debilidad y acomodarla, sin proyectar otra cosa que no sea fortaleza. Una tarea casi imposible, pero en el sistema que Putin ha impuesto obstinadamente a Rusia, la responsabilidad recae únicamente en él.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.