Propuestas secretas entre EE.UU. e Irán revelan la fragilidad del camino hacia un acuerdo nuclear más amplio

Por Katie Bo Lillis, Zachary Cohen y Kristen Holmes, CNN

Estados Unidos e Irán han trabajado en la elaboración de propuestas secretas para implementar los 14 puntos que se firmaron esta semana, incluidos detalles sobre cómo abordar el futuro del programa nuclear de Irán, según tres funcionarios estadounidenses familiarizados con las negociaciones, un funcionario regional y un exfuncionario de EE.UU.

En respuesta a una pregunta de CNN este jueves, el vicepresidente J. D. Vance indicó que al menos parte de lo que funcionarios del Gobierno han denominado “acuerdos de caballeros” con Irán que van más allá del memorando de entendimiento que son acuerdos por escrito.

Sin embargo, las fuentes enfatizaron que están lejos de ser definitivos. Irán no ha firmado ningún documento adicional, como sí lo hizo con el memorando de entendimiento de 14 puntos, lo que plantea dudas sobre si el Gobierno ha exagerado los compromisos obtenidos de Irán y subraya aún más la rapidez con la que podría fracasar el frágil esfuerzo político para alcanzar un acuerdo final.

“Algunos de ellos están por escrito, pero fundamentalmente, estén escritos o se hayan dicho, por eso estructuramos el acuerdo como lo hicimos, porque no confiamos en las palabras, confiamos en la acción y confiamos en la conducta, y así que vamos a recompensar la conducta, y no vamos a recompensar ninguna palabra, estén escritas en papel o no”, dijo Vance.

Los negociadores estadounidenses optaron por publicar el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) firmado, sin esperar a que la cúpula iraní aprobara las propuestas más detalladas sobre cómo implementar los 14 puntos, en parte porque no querían retrasar la siguiente fase de las negociaciones, según una fuente familiarizada con la información que los funcionarios de Trump compartieron con los principales legisladores del Congreso.

Habría requerido tiempo adicional obtener la aprobación formal de Irán para esas propuestas aún secretas, por lo que la parte estadounidense decidió publicar el MOU firmado y abordar el resto de los detalles durante las conversaciones posteriores, indicó la fuente.

CNN no pudo obtener muchos detalles sobre el contenido de las propuestas de trabajo.

El funcionario regional describió las partes escritas de las propuestas como documentos de trabajo que ambas partes acordaron formalizar como siguiente paso. Las fuentes indicaron que incluyen detalles más específicos sobre lo que los negociadores estadounidenses buscan para avanzar en las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, entre otros temas. Está previsto que el jueves comience un período de 60 días de conversaciones técnicas.

“Se están discutiendo los próximos pasos, pero no hay acuerdos definitivos más allá del memorando de entendimiento, y el equipo negociador estadounidense espera alcanzar más acuerdos en las próximas conversaciones”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, en un comunicado a CNN.

Sin embargo, la mera existencia de estas propuestas secretas pone de manifiesto el margen de maniobra increíblemente limitado del que disponen los negociadores estadounidenses para alcanzar un acuerdo que permita a ambas partes, al menos públicamente, proclamar la victoria, lo que subraya la posibilidad de que nunca logren un acuerdo que vaya más allá de los términos relativamente vagos del MOU.

También puede ofrecer a los críticos de la estrategia de Irán del presidente Trump más munición para sugerir que está haciendo exactamente lo que criticó al entonces presidente Barack Obama por hacer en 2015, cuando Obama alcanzó el acuerdo nuclear original que Trump deshizo en 2018. En ese momento, los republicanos arremetieron contra lo que denominaron “acuerdos paralelos secretos”. El Congreso incluso aprobó una ley que exige que cualquier acuerdo nuclear con Irán, incluido cualquier acuerdo paralelo o entendimiento verbal, sea presentado al Capitolio.

Incluidas en las propuestas auxiliares hay algunas comprensiones mutuas en torno a la cuestión de si se permitirá a Irán seguir enriqueciendo uranio a cualquier nivel, según las fuentes, un punto clave no solo de disputa técnica durante las negociaciones originales, sino entre los asuntos políticos más controvertidos en la disputa interna que rodea el acuerdo.

Funcionarios de Trump argumentan que el MOU y los “acuerdos de caballeros” asociados que lo rodean se basan en el “desempeño”, diseñados únicamente para recompensar a Irán por su buen comportamiento; los críticos han dicho que le proporciona a Irán beneficios inmediatos en forma de alivio de sanciones sin ningún acuerdo exigible sobre concesiones en su programa nuclear u otras prioridades de Estados Unidos.

La decisión de mantener en secreto las propuestas casi con seguridad busca evitar la vergüenza política interna para cualquiera de las partes, con el fin de facilitar la aprobación del acuerdo, señaló el experto en control de armas Jeffrey Lewis. Gran parte de la información técnica relevante que cualquier posible acuerdo podría contemplar ya se hizo pública en virtud del acuerdo nuclear original que el presidente Barack Obama alcanzó con Irán en 2015, dijo.

“No hay ninguna razón de seguridad nacional para mantener en secreto el tipo de información que fue pública bajo el JCPOA”, declaró Lewis. “El diablo está en los detalles y alguien no quiere que veamos a uno de los diablos”.

Un alto funcionario de Estados Unidos declaró el miércoles que “el lema que queremos tener con este acuerdo es: nada de acuerdos paralelos, plena transparencia”.

Trump ha sido particularmente sensible a cualquier sugerencia de que el acuerdo tentativo que ha alcanzado con Irán admita alguna comparación con el acuerdo de Obama de 2015.

“El Acuerdo Obama era un camino hacia un arma nuclear para Irán, con dinero en efectivo y todo, uno de los peores y más tontos (¡de ahí Dumocrats!) acuerdos jamás hechos por Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación en Truth Social el domingo. “Nuestro Acuerdo es un MURO contra que Irán llegue a tener un arma nuclear, lo completo opuesto a [SIC] Obuma”.

En 2018, cuando retiró a Estados Unidos de ese acuerdo, dijo en un discurso que este “levantó sanciones económicas asfixiantes sobre Irán a cambio de límites muy débiles a la actividad nuclear del régimen”.

Pero, al menos hasta ahora, Trump no ha alcanzado, de hecho, un acuerdo nuclear con Irán. Las propuestas —los “acuerdos de caballeros”— aún no han sido firmadas, según la fuente regional y uno de los funcionarios de Estados Unidos.

En 2015, dijo Lewis, los negociadores encontraron “soluciones técnicas extraordinarias para permitir que ambas partes se atribuyeran la victoria. Fue notable que hubiera algún margen de intercambio que pudiera encontrarse”.

Sin acceso público a los parámetros de negociación establecidos en las propuestas, no está claro cómo Trump podrá lograr un acuerdo que será sustancialmente diferente al que Obama alcanzó en 2015.

Es posible que los negociadores nunca logren un acuerdo final, y mucho menos en el plazo de 60 días estipulado en el memorando de entendimiento. La función principal del memorando de entendimiento podría ser simplemente el cese de hostilidades en Irán, en lugar de cumplir con las ambiciones más ambiciosas de establecer las condiciones para un acuerdo nuclear.

Ambas partes han trazado líneas rojas públicas tan firmes respecto a tratar con la otra que cualquier compromiso significativo puede ahora estar fuera de alcance —o, sugirió Lewis, ser demasiado perjudicial políticamente en el ámbito interno como para hacerlo público.

Si los negociadores quieren llegar a un acuerdo final, “alguien tendrá que ceder”, dijo. “Lo cual explica por qué querrían mantener la información clasificada”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.