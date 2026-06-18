Material azul se desprende del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, días después de una costosa renovación

Por Abigail Roedersheimer, Michael Williams y Kit Maher, CNN

Parte del material azul en el fondo del estanque reflectante del Monumento a Lincoln se está desprendiendo, días después de que la piscina fuera pintada de azul y rellenada como parte de una renovación de varios millones de dólares ordenada por el presidente Donald Trump.

Este jueves, en el National Mall, CNN observó una lengüeta de material azul que estaba parcialmente adherida al fondo en una parte de la piscina flotando hacia la superficie. No está claro si el material es pintura o sellador, y tampoco se sabe qué hizo que se desprendiera.

El Departamento del Interior no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Tras mostrarle fotos y videos del material, Eddie Wood, propietario de Atlantic Industrial Coatings, la empresa con sede en Virginia contratada para renovar la piscina, dijo que las imágenes no proporcionan suficiente información “para decir exactamente qué es eso”.

“Hay varias cosas que tenemos que abordar cuando volvamos para el mantenimiento, y cualquier cosa así se tratará, si es un problema”, dijo Wood.

Tim Auerhahn, un experto en infraestructura de piscinas y presidente del Aquatic Council, dijo que es difícil determinar a partir de los videos qué está causando la “aparente delaminación”.

“Un sistema de recubrimiento puede fallar por varias razones, incluida la preparación del sustrato, la contaminación de la superficie, las condiciones de aplicación, problemas de adhesión, la selección del producto, daño mecánico, exposición ambiental o una combinación de factores”, dijo Auerhahn.

La pregunta más grande, añadió, es si esto representa un problema localizado en esa parte de la piscina o uno mayor, más sistémico, con el recubrimiento.

“Si el recubrimiento está perdiendo adhesión en varias ubicaciones, eso podría ser la prueba de una cuestión más significativa”, dijo.

El problema es el más reciente en afectar al icónico cuerpo de agua desde que Trump ordenara en abril que se renovara la piscina, que ha funcionado como la pieza central del National Mall durante décadas.

Los problemas con las algas y las filtraciones han aquejado a varias administraciones presidenciales casi desde que la piscina se inauguró por primera vez hace un siglo.

En 2012, el Gobierno del presidente Barack Obama gastó US$ 34 millones en una renovación de 18 meses de la piscina que tenía como objetivo abordar los problemas persistentes con las floraciones de algas.

Sin embargo, poco después de que esa renovación se completara, la piscina volvió a convertirse en un desastre turbio y maloliente, lleno de algas, excrementos de aves y patos muertos.

Ese aparente fracaso para abordar adecuadamente los problemas de la piscina se convirtió en munición política para Trump cuando ordenó su propia renovación, buscando repintar el fondo de la piscina de un color al que se refirió como “azul de la bandera estadounidense”.

Inicialmente se estimó que las renovaciones costarían US$ 1,8 millones. Pero parece que el costo del proyecto ahora asciende a US$ 14,7 millones, según un resumen del contrato de la adjudicación del Departamento del Interior a Atlantic Industrial Coatings.

No pasó mucho tiempo para que muchos de los mismos problemas reaparecieran. No mucho después de que la piscina recién renovada se llenara de agua a principios de este mes, las algas volvieron a decolorar el agua.

A principios de esta semana, en una iniciativa por remediar esa decoloración, se vio a trabajadores vertiendo garrafas de peróxido de hidrógeno en la piscina y desplegando lo que un portavoz de Interior describió como “tecnología avanzada de nanoburbujas”. Hasta la tarde del jueves, la piscina seguía verde en grandes secciones, con algas visibles.

La renovación de la piscina es uno de varios proyectos ordenados por el presidente para “embellecer” Washington. Trump también busca construir un salón de baile en el Ala Este de la Casa Blanca y levantar un arco imponente cerca del Cementerio Nacional de Arlington. Además, ha propuesto construir un “Jardín Nacional de Héroes Estadounidenses”, con 250 estatuas de varios estadounidenses prominentes de la historia del país.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.