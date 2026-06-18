Esta ciudad tenía un problema de inundaciones. Así que recurrió a un animal que se había extinguido allí hacía 400 años

Por Laura Paddison

A unos cientos de metros de un McDonald’s y un centro comercial, encajonado entre carreteras transitadas y contaminadas, un grupo inusual y peludo de habitantes de la ciudad, los castores, está creando un exuberante humedal urbano.

Esta zona de Ealing, un distrito del oeste de Londres, solía inundarse con frecuencia durante las fuertes tormentas, con el agua arrasando las calles locales e inundando la cercana estación de metro de Greenford, que forma parte del metro de Londres.

Para paliar el problema, las autoridades locales habían considerado un proyecto de ingeniería tradicional, que consistía en la construcción de un embalse artificial utilizando maquinaria pesada y hormigón. Pero entonces, un grupo de conservacionistas locales tuvo una idea diferente.

“¿Por qué no intentamos una solución basada en la naturaleza?”, dijo Sean McCormack, veterinario, conservacionista de la vida silvestre y líder del proyecto Ealing Beaver Project. “¿Por qué no reintroducimos los castores?”

En 2023, el proyecto trasladó a una familia de cinco castores salvajes a ﻿un terreno de 24 acres en Ealing llamado Paradise Fields. “Era un espacio olvidado y descuidado”, dijo McCormack. En los últimos años, se ha transformado.

A medida que el cambio climático intensifica las tormentas y otros fenómenos meteorológicos extremos, los proyectos de reintroducción de especies silvestres se perfilan como una solución: aprovechar las habilidades de los animales para crear paisajes más resilientes. Sin embargo, los expertos advierten que estos esfuerzos deben realizarse con cautela.

Los castores salvajes se extinguieron en el Reino Unido hace unos 400 años, debido a que los humanos los cazaban por su piel, su carne y las secreciones de sus glándulas odoríferas, que tienen una fragancia almizclada similar a la vainilla y se utilizaban como aromatizante de alimentos y en perfumes.

Sin embargo, en los últimos años, la reintroducción de castores ha comenzado a ganar popularidad en el país, debido a que estos roedores semiacuáticos son unos ingenieros naturales asombrosos.

Sus fuertes dientes, reforzados con hierro que les confiere un llamativo color naranja, pueden cincelar ramas y árboles. Comen la corteza y utilizan la madera para construir diques, creando así embalses naturales.

Estas charcas ofrecen a los castores refugio de los depredadores; para los humanos, proporcionan un control natural de las inundaciones. La ingeniería de los castores puede convertir el paisaje en una esponja, permitiéndole retener más agua cuando llueve, lo que significa menos escorrentía y menos inundaciones aguas abajo.

Los castores también excavan canales. Estos son “como pequeños microarroyos que se extienden desde sus estanques a través del fondo de los valles como una telaraña de agua”, explicó Emily Fairfax, profesora adjunta de geografía en la Universidad de Minnesota, quien no participa en el proyecto de West London. “Estos canales mitigan aún más los daños causados ​​por las inundaciones al distribuir el agua sobre un área mayor”.

Estos roedores de cola plana también pueden brindar protección contra otras condiciones climáticas extremas. Los humedales que crean son útiles durante las sequías, ya que el agua puede filtrarse a las zonas secas circundantes. Además, pueden proteger contra los incendios forestales porque el terreno es demasiado húmedo para arder, según explicó Fairfax a CNN.

El proyecto Ealing Beaver Project liberó cinco castores salvajes en Paradise Fields, Londres, en 2023. El proyecto del castor de Ealing

En la comunidad científica que estudia a los castores, existe un dicho popular que dice: “Si tienes un problema, hay un castor para solucionarlo”, comentó Fairfax. Reconoció que es una simplificación excesiva, pero los castores “realmente brindan una cantidad asombrosa de servicios ecosistémicos”.

Hasta ahora, la iniciativa de Londres ha sido un éxito. Para el segundo invierno que los castores pasaron en el lugar, por primera vez en una década no hubo inundaciones en la zona objetivo, dijo McCormack.

El trabajo de los castores también ha creado un mosaico de diferentes hábitats, lo que anima a otros animales a acudir al lugar, incluyendo aves, mariposas, murciélagos e incluso camarones y peces de agua dulce.

Actualmente hay ocho castores en Paradise Fields, además de una nueva camada de crías que nacieron en primavera. El proyecto no sabrá cuántas crías hay hasta que salgan de su madriguera, lo que probablemente ocurrirá a finales de este mes, según indicó McCormack.

Los proyectos de reintroducción de castores en su hábitat natural también están despegando en todo Estados Unidos, especialmente en el oeste del país.

Pero los castores no pueden ser liberados en cualquier lugar, explicó Fairfax. Necesitan suficiente comida, agua y espacio para construir su hogar en el humedal. Los habitantes de las zonas cercanas deben ser receptivos a los animales, y la comunidad debe contar con un plan de contingencia en caso de que los castores se acerquen demasiado a la infraestructura humana.

No todos apoyan la reintroducción de castores en su hábitat natural, especialmente cuando, a diferencia del proyecto de Ealing, los animales se introducen de forma ilícita, afirmó George Holmes, profesor de conservación en la Universidad de Leeds. Esta táctica a veces se denomina “bombardeo de castores”.

Los castores pueden generar problemas para los agricultores y terratenientes. Los túneles que excavan en las riberas de los ríos pueden ser lo suficientemente grandes como para atrapar ganado y maquinaria , y existe preocupación por las inundaciones en tierras de cultivo e infraestructuras, afirmó Holmes, coautor de un estudio reciente sobre la oposición local a la reintroducción de castores en su hábitat natural.

“Los castores son vistos como algo más que los agricultores (y otros) no pidieron y que les fue impuesto”, declaró a CNN. Reconoció que la reintroducción de castores en su hábitat natural puede tener efectos positivos, pero instó a la cautela. “Hay mucha gente que promete que los castores harán ﻿maravillas , pero creo que son promesas que no pueden cumplir”.

Fairfax afirmó comprender la oposición. “Suena absurdo confiar en una rata de estanque de 32 kilos para que tome decisiones de ingeniería y controle los cursos de agua de los que dependemos”, declaró Fairfax.

Pero los castores llevan millones de años creando ecosistemas, añadió. En las zonas adecuadas, “deberíamos confiar en que construyan humedales; esa es su especialidad”.

La comunidad de Ealing se ha mostrado receptiva. El día que CNN visitó la zona, una docena de personas se acercaron a McCormack para preguntarle sobre avistamientos de castores; un grupo de hombres se sentó en un banco a disfrutar de unas cervezas después del trabajo mientras observaban castores; los niños volvieron a casa del colegio pasando junto a las presas de castores; y un grupo de entusiastas de la vida silvestre participó en un “safari de castores”.

Una ciudad densamente poblada podría no parecer el lugar idóneo para la reintroducción de castores en su hábitat natural, pero devolver la naturaleza a las zonas urbanas es sumamente beneficioso, afirmó McCormack. “Estamos demostrando que, en realidad, no es tan descabellado convivir con los castores”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.