¿Quiénes son las víctimas del accidente de un B-52 en California?

Por Hanna Park y Alisha Ebrahimji, CNN

Una tripulación integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y contratistas del Gobierno estuvo entre las ocho personas que murieron cuando un bombardero B-52 Stratofortress se estrelló poco después de despegar este lunes en el sur de California.

La enorme aeronave militar despegó a las 11:20 a.m. en una misión rutinaria de prueba desde la Base de la Fuerza Aérea Edwards, la histórica instalación ubicada en el desierto a unos 160 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El avión transportaba a ocho personas, aunque normalmente opera con una tripulación de cinco, y participaba en un programa destinado a modernizar la envejecida flota.

La Fuerza Aérea dio a conocer este miércoles los nombres de las ocho víctimas, después de notificar a sus familiares:

Coronel Gregory Watson , de 53 años, de Shreveport, Louisiana. Trabajaba para Boeing en el momento del accidente, pero también era reservista de la Fuerza Aérea y se desempeñaba como oficial de sistemas de armas asignado a la Décima Fuerza Aérea, en la Estación Aérea Naval de la Base Conjunta de Reserva de Fort Worth, en Fort Worth, Texas.

, de 53 años, de Shreveport, Louisiana. Trabajaba para Boeing en el momento del accidente, pero también era reservista de la Fuerza Aérea y se desempeñaba como oficial de sistemas de armas asignado a la Décima Fuerza Aérea, en la Estación Aérea Naval de la Base Conjunta de Reserva de Fort Worth, en Fort Worth, Texas. Teniente coronel Gabriel Estrella , de 40 años. Era oficial de sistemas de armas en el Centro de Pruebas y Evaluación Operacional de la Fuerza Aérea, Destacamento 5, en la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

, de 40 años. Era oficial de sistemas de armas en el Centro de Pruebas y Evaluación Operacional de la Fuerza Aérea, Destacamento 5, en la Base de la Fuerza Aérea Edwards. Teniente coronel retirado Miles Middleton , de 50 años y residente de Tehachapi, California. Era piloto y trabajaba para Boeing.

, de 50 años y residente de Tehachapi, California. Era piloto y trabajaba para Boeing. Mayor Alexander Davis , de 34 años. Era oficial de sistemas de armas del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419, en Lancaster, California.

, de 34 años. Era oficial de sistemas de armas del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419, en Lancaster, California. Mayor Robert Dee , de 40 años. Era piloto del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

, de 40 años. Era piloto del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards. Mayor Brad Hovey , de 35 años. Era piloto del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards.

, de 35 años. Era piloto del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419 en la Base de la Fuerza Aérea Edwards. Christopher Rischar , de 41 años. Era ingeniero de pruebas de vuelo y empleado de la empresa contratista de defensa JT4.

, de 41 años. Era ingeniero de pruebas de vuelo y empleado de la empresa contratista de defensa JT4. Jeromy Smith, de 32 años. Era ingeniero de pruebas de vuelo del Escuadrón de Pruebas de Vuelo 419 en Rosamond, California.

“Estos aviadores eran mucho más que compañeros de trabajo. Eran amigos, mentores, compañeros de equipo y miembros valiosos de nuestra familia de Edwards y de la Fuerza Aérea”, dijo el coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, a trabajadores y familiares de la base, según un comunicado difundido por la Fuerza Aérea.

“La pérdida de Miles y Greg se siente profundamente en todos nuestros equipos, y nuestros pensamientos siguen con sus familias, seres queridos y quienes trabajaron con ellos”, dijo Boeing en un comunicado.

Las muertes representan el accidente más letal de un B-52 desde 1982, cuando nueve tripulantes murieron durante un entrenamiento de pruebas en la Base de la Fuerza Aérea Mather, cerca de Sacramento. El accidente mortal más reciente de un B-52 antes del ocurrido este lunes fue en 2008, cuando seis integrantes de la Fuerza Aérea fallecieron después de que su bombardero se estrellara en el océano Pacífico frente a Guam.

Smith, ingeniero civil de pruebas de vuelo para el Departamento de Defensa, había trabajado durante 10 años en Edwards, dijo su esposa, Lauren Smith, a KBAK/KBFX, afiliada de CNN.

“Es un héroe. Es alguien a quien la gente admira y, simplemente, una persona extraordinaria”, dijo su esposa a la estación. “Murió haciendo lo que amaba”.

La pareja había celebrado su cuarto aniversario de bodas pocos días antes del accidente y criaba a sus dos hijos, uno de 2 años y otro de apenas 4 meses de edad, contó.

“Quiero que sepan cuánto amaba mi esposo a su país y cuánto ha hecho por esta comunidad”, afirmó.

Su esposo había participado en varias misiones y, según ella, los bombarderos eran su segunda pasión. Tenía previsto volar a principios de la semana, pero el vuelo fue pospuesto en varias ocasiones.

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Con información de Davis Winkie y Holly Yan, de CNN.