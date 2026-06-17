Grupo de Colombia en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

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El de 2026 es un Mundial de primeras veces. Un total de 48 equipos integra por primera vez una Copa del Mundo, la más grande jamás organizada, y con ello vino el debut de cuatro combinados nacionales: Jordania, Curazao, Cabo Verde y Uzbekistán.

Esta última selección forma parte del Grupo K junto con Portugal, República Democrática del Congo y Colombia.

Tras su ausencia en el Mundial de Qatar 2022, el primer reto de los cafeteros será pasar a unos inéditos dieciseisavos de final, una fase que, modestia aparte, no debería resultar complicado para cualquier equipo con pretensiones de algo.

Otro modo de decirlo: nunca fue tan fácil pasar la primera ronda. En el Mundial de 2026 pasarán los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros.

El primer minuto en la historia de los mundiales de Uzbekistán se empezará a escribir contra Colombia. Sobra decir que el equipo asiático querrá lucirse en su debut, porque además será el primer partido oficial como entrenador de selección en un Mundial para Fabio Cannavaro, leyenda italiana que levantó la copa en Alemania 2006 siendo jugador.

Los “Lobos Blancos”, como se le conoce al conjunto de Uzbekistán, se clasificaron al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá bajo el mando de Timur Kapadze, pero la federación de ese país decidió cambiarlo en 2025 por Cannavaro. ¿La razón? La experiencia del europeo en este tipo de competiciones (como defensa, por supuesto).

La historia de Kapadze, no obstante, no es una de rechazo. Según la FIFA, Kapadze fue el segundo jugador con más partidos internacionales de su selección y acompañará a Cannavaro en el cargo de asistente técnico.

Logró su cupo al Mundial de 2026 el 5 de junio de 2025, tras empatar sin goles con Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. ¿Logrará Cannavaro hacer historia (positiva) como entrenador? Colombia, en el papel, debería imponerse a la selección que ocupa el escalafón 50 en el ránking mundial de la FIFA.

📅 Miércoles 17 de junio

🏟️ Estadio Azteca en la Ciudad de México

🕑 10 p.m. (hora de Miami), 9 p.m. (hora de Bogotá), 8 p.m. (hora Ciudad de México).

La RD del Congo volverá a un Mundial de fútbol más de 50 años después, dado que su única participación en este certamen ocurrió en Alemania 1974, cuando el país africano todavía se conocía como Zaire.

En aquella ocasión no pasó de la fase de grupos y fue el equipo más goleado del torneo: recibió 14 goles en tres partidos (Yugoslavia le propinó un escandaloso 9-0, con seis goles en el primer tiempo) y fue el único representante del continente africano.

Los Leopardos aterrizan en el Mundial norteamericano tras haber vencido a Jamaica el 31 de marzo de este año en el repechaje. Un agónico gol de Axel Tuanzebe en tiempo extra fue suficiente para lograr el penúltimo cupo al certamen, en el que pretenden mejorar su historia deportiva.

El jugador a seguir será el delantero Yoane Wissa, actualmente jugador del Newcastle de Inglaterra.

📅 Martes 23 de junio

🏟️ Estadio Guadalajara

🕑 12 a.m. (hora de Miami), 11 p.m. (hora de Bogotá), 10 p.m. (hora Ciudad de México).

¿Qué decir de esta Portugal? Campeona de la Liga de Naciones de la UEFA en 2025, la quinta selección del actual ránking de la FIFA (por encima de Brasil y Alemania, por ejemplo) está colmada de jugadorazos. A saber: Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, entre otros.

La de 2026 será la séptima Copa del Mundo consecutiva en la que participa Portugal, una competencia a la que se clasificó como líder de su grupo europeo, que compartió con República de Irlanda, Hungría y Armenia.

Pese a las buenas sensaciones en su juego ofensivo, algunas lesiones aquejan el buen presente del equipo luso. El defensa Tomás Araújo y el delantero Pedro Neto llegaron entre algodones y su máxima figura, Cristiano Ronaldo, no ha jugado tanto este año debido a una lesión en febrero, pero se recuperó y volvió a jugar con el Al-Nassr poco antes del Mundial.

“El Bicho” espera marcar el récord a seis Mundiales consecutivos marcando goles a los 41 años. Probablemente este sea el último que juegue, aunque con él nunca se sabe.

Entonces, por plantilla, estadísticas, historia y nómina, si se quiere, Portugal es el favorito de la zona. Enfrentará a Colombia en el tercer partido del Grupo K, que generalmente viene siendo el partido en que se define el líder del grupo.

📅 Sábado 27 de junio

🏟️ Estadio Miami

🕑 7:30 p.m. (hora de Miami), 6:30 p.m. (hora de Bogotá), 5:30 p.m. (hora Ciudad de México).

El ganador del Grupo K se enfrentará al tercer clasificado del Grupo D, E, I, J o L.

Quien clasifique en segundo puesto a los dieciseisavos tendrá que jugar contra el segundo clasificado del Grupo L.

Y si hay un tercer clasificado del K se enfrentaría al ganador del Grupo L, un grupo compuesto por las selecciones de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

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