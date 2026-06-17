Estos son los máximos goleadores en la historia de la selección de Colombia

Por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

La selección de Colombia llega a su séptimo Mundial tras una eliminatoria que cerró de la mejor forma, con un equipo que combina a referentes de una generación dorada y debutantes estelares para la Copa del Mundo, con la consigna clara de mejorar su mejor edición. Para eso necesita los goles de quienes hoy están en el top de los goleadores históricos del combinado nacional.

No es causalidad que varios de los mayores goleadores de Colombia sean aún jugadores activos y hayan sido parte del legendario Mundial 2014 de Colombia, cuando logró mejor desempeño. ¿Cómo es la lista de máximos artilleros?

El Tigre, el goleador más prolífico y querido por los colombianos, tiene el récord de mayor cantidad de anotaciones, según el registro de Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Los 36 goles se distribuyen así: 20 en amistosos, 13 en eliminatorias al Mundial, dos en Copa América y uno en el Mundial de 2018.

En este momento Falcao, de 40 años, está en el ocaso de su carrera en Millonarios de Colombia, el club de sus amores.

Ha jugado 105 partidos con la selección.

El mejor jugador de Colombia en los Mundiales busca terminar su carrera en su terreno, el lugar donde más ha triunfado: la selección. La consistencia que no ha tenido en clubes desde que salió del Real Madrid sí la ha sostenido en el equipo nacional, siendo capitán, asistidor eficaz, líder y goleador. Sin ser un delantero de área, James no solo fue el goleador del Mundial 2014, sino que en cada competencia consigue aportar para el registro anotador de Colombia.

De los 31 goles en su historial, el mediocampista ha anotado 14 en eliminatorias, 8 en amistosos, 3 en Copa América y 6 en el Mundial de Brasil.

James estará en el Mundial 2026 tras ser un baluarte de la clasificación al torneo y el subcampeonato de la Copa América 2024. Su último club fue el Minnesota United, con el que firmó para tener minutos y ritmo de cara a la Copa del Mundo.

Ha jugado 126 partidos con la selección, y es el segundo con más participaciones después del arquero David Ospina.

El histórico Guajiro fue una de las estrellas de la generación de los años 80 de Colombia que consiguió el tercer lugar en la Copa América de 1987, la histórica clasificación al Mundial 1990 y el cuarto lugar de la Copa América 1991.

Es el goleador histórico de Colombia en la Copa América: 10 goles. Además marcó 11 goles en amistosos y cuatro en eliminatorias.

Jugó 68 partidos con la selección. La última vez fue en 1993 y se retiró del fútbol en 1997.

La actual estrella de la selección de Colombia es la apuesta goleadora para el Mundial 2026. Después de Falcao en su prime, Lucho ha sido el delantero indiscutido del equipo nacional, con la consistencia y efectividad que muchos de sus antecesores no tuvieron. A pesar de una carrera mucho más corta ya ha conseguido superar a los históricos Faustino Asprilla y Freddy Rincón, y todavía le quedan muchos años para convertirse en el máximo goleador histórico de la selección. Además, ha tenido el éxito continuado en clubes que incluso los mismos Falcao y James envidiarían: su paso magistral por Liverpool parece solo el prefacio de una trayectoria para los libros de historia con el Bayern de Munich.

Los 22 goles que el nuevo Guajiro ha marcado con Colombia se reparten en 10 en eliminatorias, seis en Copa América y otros seis en amistosos.

Fue el segundo goleador de la eliminatoria de la Conmebol al Mundial 2026 con siete goles, uno menos que Lionel Messi, y el goleador absoluto de la Copa América 2021, en la que Colombia fue tercera.

Ha jugado 74 partidos con la camiseta nacional.

El Tino, el irreverente y virtuoso delantero que fue leyenda de Atlético Nacional, Parma y Newcastle, fue el goleador destacado de la generación dorada de Colombia en los años 90 que consiguió los terceros lugares en las Copas América de 1993 y 1995, la clasificación memorable al Mundial 1994 y el histórico 5-0 a Argentina (marcó doblete y el gol de globito a Goycochea es uno de los mejores tantos de un colombiano en la historia).

Anotó nueve goles en eliminatorias, ocho en amistosos, dos en Copa América y uno en la Copa Oro del 2000.

Fue el jugador que siempre estuvo a un paso de la gloria absoluta pero prefirió disfrutar su momento en medio de fiesta y diversión. Es una de las caras de la decepción colombiana en el Mundial de EE.UU. 1994 tras la altísima expectativa de la eliminatoria. Pero pasó a la historia como el exponente de la sonrisa y el desparpajo del fútbol colombiano, dejó su sello y sigue siendo el delantero referente de muchos en el país.

El Tino jugó 57 partidos con la selección y se retiró en 2004.

Radamel Falcao García: 36 James Rodríguez: 31 Arnoldo Iguarán: 25 Luis Díaz: 22 Faustino Asprilla: 20 Freddy Rincón: 17 Carlos Bacca: 16 Teófilo Gutiérrez: 15 Víctor Hugo Aristizábal: 15 José Adolfo “Tren” Valencia: 14

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