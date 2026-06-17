El Gobierno de Trump recurre al peróxido de hidrógeno en su último intento por combatir las algas del estanque reflectante

Por Sunlen Serfaty, Kit Maher y Dugald McConnell, CNN

Hace poco más de una semana finalizó la obra de renovación del estanque reflectante del monumento a Lincoln, financiada por el presidente Donald Trump con un costo superior a US$ 14 millones. Sus más de 28.000 metros cuadrados (300.000 pies cuadrados) se rellenaron con 6,5 millones de galones de agua limpia.

Pero ya se ha visto afectada por un problema que ha atormentado a los distintos gobiernos durante décadas: las algas.

Durante la última semana, el Gobierno de Trump se ha puesto manos a la obra, y ha enviado grupos equipados con botas altas para aspirar los cúmulos de algas. Además, el martes envió trabajadores para verter galones de peróxido de hidrógeno en la piscina.

Sin embargo, la piscina ha adquirido un tono verde cada vez más turbio, lo que pone en duda si el objetivo del presidente de limpiar y embellecer una piscina que alguna vez criticó por ser “repugnante” y “poco representativa del país” podrá cumplirse alguna vez.

Un trabajador que habló con CNN el martes bromeó diciendo que se necesitaría “toda una vida” para limpiar la piscina.

El Departamento del Interior afirma que se ha instalado y está funcionando un sistema de filtración de última generación conocido como “nanoburbujeador de ozono”.

“Gracias al uso de la avanzada tecnología de nanoburbujas, las algas están muertas y se están aspirando en este mismo momento”, declaró a CNN un portavoz del Departamento del Interior. “La tecnología de nanoburbujas ha destruido con éxito la proliferación de algas que ha afectado a todas las reaperturas de piscinas”.

El portavoz también declaró a CNN que el peróxido de hidrógeno se está utilizando como un “tratamiento más suave” para las algas, además del nanoburbujeador, y añadió que “no tiene efectos secundarios perjudiciales para la vida marina ni para el medio ambiente”.

Las demás partes implicadas en la remodelación del estanque reflectante se distanciaron o guardaron silencio sobre el problema de las algas.

“Mi empresa no tuvo nada que ver con el agua, solo con la impermeabilización y el sellado contra el agua”, declaró a CNN Eddie Wood, de Atlantic Industrial Coatings, la empresa que renovó la piscina. Añadió que está orgulloso de la parte del trabajo que su empresa realizó en el proyecto.

Los registros públicos muestran que la empresa Greenwater Services, de Ohio, fue contratada para instalar el sistema de filtración. Su sitio web presume de ofrecer “el único sistema de purificación de agua del mundo cuya tecnología patentada está respaldada por investigaciones gubernamentales y académicas” y de que sus “soluciones innovadoras reducen significativamente las toxinas, las algas, las microcistinas, los nitratos y los fosfatos del agua contaminada”.

La empresa no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre la situación actual de las algas.

La Casa Blanca no hizo comentarios sobre si Trump está al tanto de los esfuerzos de limpieza, si le sorprende la presencia de algas o si ha hablado con el secretario del Interior, Doug Burgum, al respecto, y remitió las preguntas al Departamento del Interior.

El martes, CNN habló con numerosos turistas y residentes de la ciudad Washington que tuvieron reacciones encontradas respecto al estanque reflectante.

Danielle Khan, que trabaja en Washington, dijo que cree que la piscina tiene exactamente el mismo aspecto que antes de la costosa renovación.

“Sé que se invirtió mucho dinero en esto, pero veo claramente que están creciendo algas”, dijo Khan. “Se ve exactamente igual, así que no tengo claro qué fue lo que se hizo”.

Valerie, que estaba de visita desde Chicago con sus hijos y prefirió no revelar su apellido, opinaba diferente. “No está bien. O sea, se ve verde, —dijo— tenía muchas ganas de verlo, pero la verdad es que parece un pantano”.

Dinika Seth, de visita desde Carolina del Norte, vio la piscina hace unos 10 años y dijo que le parecía que tenía mejor aspecto desde las reformas.

“Cada vez está más limpia”, dijo señalando la piscina. “Si todavía estuviera en mal estado, no se vería un buen reflejo”.

Steve Hay, de Harrisburg, Pensilvania, dijo que la amplia gama de reacciones probablemente reflejaba más bien las opiniones políticas de la gente.

“En cualquier caso, lo único que sé es que lo estoy viendo y lo estoy disfrutando”.

Los problemas parecen haber comenzado casi inmediatamente después de que se volviera a llenar el estanque reflectante la semana pasada.

Un día después de que se llenara la piscina con agua fresca, CNN informó por primera vez de la presencia de algas; en algunas zonas, se podían ver desde la orilla, en el fondo de la piscina. Un trabajador que estaba vadeando en el agua, aspirando, le dijo a CNN que la sustancia era alga.

Cuando se le preguntó inicialmente, un portavoz del Departamento del Interior dijo que su Departamento de Servicios de Pesca y Vida Silvestre no estaba convencido de que se tratara de algas.

Unas horas más tarde, el departamento informó que la sustancia eran “algas residuales de las tuberías de suministro”, que habían permanecido inactivas durante las ocho semanas de construcción.

“Es parte del proceso normal de puesta en marcha. Estamos eliminando las algas, y los nanoburbujeadores mantendrán la piscina limpia y libre de algas”, dijo la directora de Comunicaciones, Kate Martin, en un comunicado el miércoles pasado.

Cuando CNN tomó una muestra del agua de forma independiente el miércoles pasado y consultó con una tienda de piscinas que realiza análisis de agua con regularidad para interpretar los resultados, estos mostraron niveles de fosfato mucho más altos de lo recomendado para controlar las algas, según las estimaciones para una piscina con capacidad para 6,5 ​​millones de galones de agua. CNN obtuvo otro análisis el martes que mostró que los niveles de fosfato habían disminuido, pero aún se mantenían elevados.

Los fosfatos son un nutriente fundamental para las algas, y los niveles elevados aumentan la probabilidad de que crezcan.

La semana pasada, un funcionario del departamento dijo que proporcionarían una fecha límite más precisa sobre cuándo se eliminarían las “algas residuales”, y agregó que no querían especular sobre los plazos debido a las lluvias pronosticadas.

Pero CNN no ha recibido una respuesta actualizada sobre cuándo se espera que se eliminen las algas.

Y el estanque reflectante se volvió aún más verde durante el fin de semana.

Tim Auerhahn, presidente del Aquatic Council, una empresa consultora, declaró a CNN que si las condiciones subyacentes para el crecimiento de las algas se mantienen, “es razonable esperar una presencia continua de algas durante todo el verano y hasta el otoño”.

“En una masa de agua de este tamaño, eso puede convertirse en un desafío constante de mantenimiento”, dijo.

Desde luego, el estanque reflectante ya ha tenido problemas con las algas anteriormente.

En 2012, la administración de Obama gastó US$ 34 millones y tardó 18 meses en restaurar la piscina, y en menos de un mes, estaba llena de algas, acumulando excrementos de pájaros y generando críticas por parte de los turistas.

“Ahí abajo huele a perro mojado, ¿sabes? Cuando mi perro volvía del arroyo, siempre olía así”, le dijo un turista a CNN en 2012. “Es asqueroso”.

Por esas fechas, el Servicio de Parques Nacionales informó que se encontraron aproximadamente 80 patos muertos en el estanque reflectante en un período de dos días.

La piscina solo se limpiaba unas pocas veces al año y no tenía sistema de filtración.

Ahora, funcionarios del Gobierno de Trump afirman que los esfuerzos de la era Obama tampoco lograron resolver problemas más importantes con la piscina, y alegaron que todavía gotea 16 millones de galones de agua al año.

“El caso más infame fue la reapertura de la piscina de Obama, que causó que enormes acumulaciones de algas cubrieran la superficie tras años de construcción que costaron a los contribuyentes millones y millones, para luego quedar rota y asquerosa días después”, dijo un portavoz del Departamento del Interior.

Trump ha centrado gran parte de su atención en el proyecto, y hasta convirtió el embellecimiento de la piscina en una de sus prioridades personales, que debía acelerarse y completarse a tiempo para la gran celebración del 250º aniversario del país el 4 de julio.

“No habrá filtraciones. No habrá nada. Se verá magnífico, hermoso”, dijo Trump en abril después de entrar en el estanque reflectante con su caravana para inspeccionar el trabajo que se estaba realizando con el secretario del Interior.

Funcionarios del Gobierno le reconocieron ante CNN que la aceleración del proceso había incrementado el costo, que pasó de una estimación inicial de US$ 1,8 millones a más de siete veces esa cantidad. La última estimación es de US$ 14,2 millones, según un sitio web que monitorea el gasto público.

Además de las mejoras funcionales en la piscina, el presidente ordenó cambios estéticos, sobre todo pintar la piscina del gris apagado al brillante color azul de la “bandera estadounidense”. Historiadores y conservacionistas se opusieron a esta propuesta.

Los funcionarios de la administración dijeron que el color oscuro tenía como objetivo mejorar las cualidades reflectantes de la piscina.

Mediante la instalación del sistema de filtración de nanoburbujas, la reparación de las fugas y la incorporación de un equipo especializado del Servicio de Pesca y Vida Silvestre para el mantenimiento de las instalaciones, el Departamento del Interior pretende ofrecer soluciones permanentes y una experiencia más limpia en el estanque reflectante.

Según el portavoz del departamento, la “tecnología de ozono de nanoburbujas de alta tecnología” está “eliminando activamente las algas, los patógenos (por ejemplo, el E. coli) y los contaminantes que han afectado al estanque reflectante desde 1922”.

Pero Barrett Brooks, especialista en algas que trabaja en el Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural, advirtió que si bien “el tratamiento con ozono parece prometedor sobre el papel” y “debería funcionar si se sigue aplicando”, requerirá un mantenimiento continuo.

“Sería un proceso continuo de gestión de la filtración. No es como si dijéramos: ‘Oh, vamos a tratarlo; estará bien durante tres meses; nos servirá para todo el verano’”, dijo Brooks. También señaló que la profundidad de la piscina, combinada con el clima cálido de Washington, crea las condiciones perfectas para la proliferación de algas. “Si se eliminan todas las algas que hay, se conservarán todos los nutrientes para la siguiente tanda”.

Según comentó, la actual proliferación de algas “ha sido particularmente intensa”.

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Con información de Christine Lien y Abigail Roedersheimer, de CNN.