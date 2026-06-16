“Queremos terminar con esto”: cómo funcionarios de Trump superaron el escepticismo sobre Irán para alcanzar un acuerdo

Alayna Treene, CNN

Durante las últimas dos semanas, el equipo de seguridad nacional del Presidente Donald Trump se reunió casi a diario para discutir un acuerdo en fase de negociación para poner fin a la guerra con Irán, según dijeron funcionarios del Gobierno directamente involucrados en las negociaciones, muchos de ellos preocupados de que Teherán no cumpliera su parte del trato.

El director de la CIA, John Ratcliffe, y el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaban entre los “más pesimistas” sobre si los iraníes cumplirían sus compromisos de hacer concesiones sustanciales en su programa nuclear, incluso si acordaban negociar sobre ese tema, dijo uno de los funcionarios. Pero en varios momentos, casi todos los funcionarios de alto rango —incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, el Vicepresidente J. D. Vance y los enviados de Trump Steve Witkoff y Jared Kushner— expresaron serias reservas, dijeron los funcionarios.

Finalmente llegaron a un consenso impulsado por Trump: “Queremos terminar con esto”, dijo a CNN un funcionario del Gobierno directamente involucrado en las conversaciones. Durante una reunión interna en la Casa Blanca hace aproximadamente dos semanas, decidieron presionar por un acuerdo general para reabrir el estrecho de Ormuz y esbozar un marco amplio sobre el desmantelamiento del programa nuclear de Irán. Ninguno se opuso en última instancia a avanzar en ese sentido, dijo un agente involucrado en las conversaciones, y la administración decidió reevaluar la situación durante un periodo de 60 días para conversaciones altamente técnicas.

“El consenso del equipo fue que queremos terminar con esto, y el acuerdo es la forma de hacerlo de manera que maximice nuestro beneficio y minimice nuestro riesgo”, dijo el funcionario. “Esa fue básicamente la forma en que lo abordamos, y todos tenemos diferentes preocupaciones y preguntas”.

La visión del presidente, dijo otra persona familiarizada con el asunto, fue clave.

“Pusimos fin a la guerra porque Donald Trump quería poner fin a la guerra, y sintió que tenía la suficiente base para hacerlo”, dijo la persona. “Toda la administración está alineada en poner fin a esto”.

El debate interno y la discusión habían durado semanas, y Ratcliffe, en particular, ofreció evaluaciones directas sobre lo que él veía como la posible conducta engañosa de Irán, dijeron los funcionarios. Una fuente dijo que, en ocasiones, Ratcliffe señaló que la inteligencia que la CIA recopiló sobre Irán no coincide con los compromisos que Irán está haciendo con EE.UU., tanto en conversaciones oficiales como no oficiales. Pero esa fuente añadió: “El director no estaba tomando posición. Él no presta opiniones políticas”.

“Obviamente le da deferencia a Vance, Witkoff y Kushner, que son quienes están llevando a cabo las negociaciones reales. Él no está negociando en absoluto, no es un tomador de decisiones. Proporciona el contexto de inteligencia para esas negociaciones”, dijo la fuente.

Otro funcionario estadounidense dijo que prácticamente todos compartían el escepticismo de Ratcliffe sobre Irán. “Mienten como nosotros respiramos”, dijo un funcionario estadounidense, “así que esperamos eso”.

El funcionario dijo, sin embargo, que la inteligencia sobre la visión privada de la otra parte acerca de un acuerdo “siempre va rezagada” e indica generalmente cautela en las negociaciones.

“Terminan hablando de todas las maneras en que pueden evitar hacer el acuerdo, y luego si somos hábiles, logramos llevarlos a un punto en el que no tienen otra opción más que hacer el acuerdo que queremos”, dijo el funcionario.

El funcionario estadounidense dijo que los iraníes estaban “diciéndonos todas las cosas correctas” en privado, lo que ayudó a persuadir a la administración a seguir adelante.

“Que sean sinceros es una cuestión; si tienen la habilidad política y la maniobra en su sistema es una pregunta, pero creo que la opinión consensuada fue que deberíamos avanzar en esta fase”, dijo el funcionario.

Un portavoz del Pentágono dijo que Hegseth estaba alineado con los objetivos de Trump. “Por supuesto, el secretario Hegseth apoya el Acuerdo de Paz con Irán y todos los objetivos del Presidente Trump”, dijo el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, a CNN en un comunicado.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en un comunicado: “El presidente Trump escucha todas las opiniones sobre cualquier asunto dado, pero todos entienden que él es quien toma la decisión final. Este memorando de entendimiento cumple con todas las líneas rojas que la administración ha articulado durante mucho tiempo al garantizar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear, que no puede conservar su uranio altamente enriquecido y que no pueda mantener cautiva la oferta energética mundial. El presidente solo aceptará un buen acuerdo para el pueblo estadounidense, y tanto este memorando de entendimiento como un acuerdo final garantizarán la seguridad a corto y largo plazo de Estados Unidos”.

La CIA declinó hacer comentarios.

Dentro del Ala Oeste, muchos altos funcionarios llevaban tiempo presionando por una salida de la guerra, motivados por una amplia gama de factores.

Miembros del equipo político de Trump abogaban por una salida para proteger a los republicanos vulnerables antes de las elecciones de medio término de noviembre y el legado político del presidente. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, compartía preocupaciones sobre el impacto perjudicial de la guerra en la economía. El Secretario de Energía, Chris Wright, mostraba cautela sobre los efectos en la industria energética mundial, dijeron funcionarios familiarizados con el asunto.

“Había un amplio reconocimiento de que si esto continuaba, iba a empeorar aún más”, dijo una fuente familiarizada con las conversaciones.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, es vista internamente como una de las principales voces que querían terminar la guerra, dijeron los funcionarios. Ha instado repetidamente a los asesores de la Casa Blanca a ser más honestos con el presidente sobre las realidades de la guerra y a expresar más abiertamente sus perspectivas para que tenga toda la información necesaria para tomar su decisión, dijeron los funcionarios.

Una fuente dijo que ella quería “resolver esto desde hace mucho tiempo”.

Witkoff y Kushner, quienes han estado en primera línea de las negociaciones directas con mediadores de Medio Oriente y los iraníes a lo largo de la guerra, eran vistos internamente como más optimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque también abordaron con dosis de escepticismo la dedicación de Irán a las disposiciones nucleares.

“Pero no hubo una sola persona que se levantara y dijera que no, que esto es una mala idea. Todos estaban más o menos de acuerdo, como, ‘sí, hagamos este trato, abramos los estrechos, y luego veamos dónde estamos en unos meses’”, dijo un funcionario de la administración.

Trump también deseaba profundamete que la guerra terminara. Los funcionarios argumentaron que las críticas muy vocales y públicas del presidente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la cumbre del G7 de esta semana muestran cuán personalmente ha invertido en poner fin a la guerra. Trump ha estado increíblemente frustrado con lo que considera como Netanyahu actuando para socavar el acuerdo, dijeron.

El funcionario del Gobierno dijo que la administración básicamente decidió hace dos semanas los contornos generales de un acuerdo que encontrarían aceptable. “Si podemos abrir los estrechos, si podemos obtener algunos compromisos sobre el material nuclear, y si podemos asegurarnos de que no tengamos que dar nada hasta que ellos lo den todo, esa estructura básica de tres partes fue acordada hace un par de semanas”, dijo el funcionario. Luego trabajaron para lograr que Irán se comprometiera.

“Estábamos enfocados en Irán”, dijo Trump este martes. “Eso va a quedar en el pasado, en el espejo retrovisor”.

Aún no se ha publicado ningún texto de un acuerdo, y la administración ya ha enfrentado críticas de algunos halcones del partido Republicano. Fue Vance, uno de los críticos internos más vocales de la guerra, quien quedó encargado de venderlo al público, con un funcionario de Vance señalando que ya tenía programadas una serie de entrevistas con medios para promocionar su nuevo libro.

El vicepresidente dijo este martes en el programa “Megyn Kelly Show” que consideraciones diplomáticas delicadas impedían que EE.UU. publicara el texto del acuerdo, porque los mediadores habían pedido a EE.UU. “secuenciar esto de la manera correcta”. Y aunque defendió los términos, también sugirió que EE.UU. estaba en una buena posición incluso si finalmente Irán se retiraba.

“Pero si no cumplen con el acuerdo, los estrechos siguen abiertos, aún hemos causado un daño increíble a su programa nuclear, y realmente, ya sabes, podemos seguir adelante con nuestras vidas como país”, dijo.

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