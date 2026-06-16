Operativo de búsqueda en curso tras un muerto en un tiroteo en un hospital de Wilmington, Delaware

Por Danny E. Freeman, CNN

Las autoridades buscaban este martes al sospechoso de un tiroteo ocurrido en un hospital de Wilmington, Delaware, en el que una persona murió y otra resultó herida, informó el jefe de policía.

El sospechoso seguía sin ser localizado, dijo el jefe de policía Wilfredo Campos, mientras las autoridades trabajan para identificarlo y encontrarlo.

Una de las víctimas murió a causa de sus heridas, dijo Campos. La policía no divulgó más detalles sobre el estado de la otra persona herida. Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

El hospital fue puesto bajo confinamiento durante el tiroteo, pero la medida ya fue levantada. La policía dijo que todavía revisa las cámaras de vigilancia para determinar cómo salió el sospechoso del hospital tras el ataque.

“Es particularmente angustiante cuando un incidente como este ocurre en un hospital, cuyo propósito fundamental es atender heridos y salvar vidas”, dijo el alcalde de Wilmington, John Carney, en una conferencia de prensa la noche de este martes. “Si hay un lugar que debería ser un santuario frente a este tipo de violencia, es este”.

Las autoridades respondieron la tarde de este martes al Wilmington Hospital, ubicado a unos 48 kilómetros al suroeste de Filadelfia, tras reportes de un tiroteo, de acuerdo con el Departamento de Policía de Wilmington.

Varias agencias, entre ellas el FBI y la Policía Estatal de Delaware, acudieron al lugar para colaborar en la respuesta.

“Cada vez que ocurre un tiroteo, siempre es difícil”, dijo a periodistas David Karas, portavoz del Departamento de Policía de Wilmington. “Desde luego, no es lo que una comunidad quiere, y vamos a asegurarnos de esclarecer lo ocurrido y de que el responsable rinda cuentas”.

Brian Pfeffer, orientador de pacientes en el hospital, trabajaba en la sala de emergencias cuando escuchó dos disparos fuertes, “casi como petardos”, en la planta baja, dijo a la afiliada de CNN KYW.

Pfeffer salió corriendo de la sala de emergencias y huyó al exterior antes de que el hospital fuera puesto bajo confinamiento.

Fue alarmante vivir un tiroteo en su lugar de trabajo, dijo Pfeffer. Añadió que resultaba aún más inquietante que ocurriera dentro de un hospital, donde la gente normalmente se siente segura.

“Mucha gente viene aquí precisamente para sentirse a salvo”, dijo Pfeffer. “Que ahora pasen estas cosas da miedo, mucho miedo”.

El gobernador de Delaware, Matt Meyer, dijo que el tiroteo afecta de manera especialmente cercana a su familia, ya que su esposa trabaja en ChristianaCare, el sistema hospitalario al que pertenece el hospital de Wilmington.

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Con información de Elizabeth Wolfe y Celina Tebor, de CNN.