Grupo de Argentina en el Mundial 2026: rivales, fechas y partidos

Por Federico Leiva, CNN en Español

Argentina está lista para comenzar la defensa del título en la Copa Mundial de la FIFA que ganó en Qatar 2022. De nuevo capitaneada por Lionel Messi, la selección albiceleste está en el Grupo J, donde es ampliamente favorita para quedarse con el primer lugar.

📅 Martes 16 de junio

🏟️ Estadio Kansas City

🕑 9 p.m. de Miami y 10 p.m. de Buenos Aires

La Albiceleste pondrá en marcha su sueño enfrentando a un rival de cuidado, Argelia, que ganó cómodamente su grupo en las eliminatorias africanas. Este año no cumplió las expectativas en la Copa Africana de Naciones, donde cayó en cuartos de final, pero desde entonces ha deslumbrado: un 7-0 a Guatemala, un 1-0 a Países Bajos y un 4-0 a Bolivia.

Entre sus estrellas están los veteranos Riyad Mahrez y Nabil Bentaleb, y los más jóvenes Luca Zidane (hijo de Zinedine), Rayan Aït-Nouri e Ibrahim Maza.

📅 Lunes 22 de junio

🏟️ Estadio Dallas

🕑 1 p.m. de Miami y 2 p.m. de Buenos Aires

El segundo compromiso también será exigente: una selección austríaca que ganó su grupo en las eliminatorias de la UEFA con dos puntos de ventaja sobre Bosnia y Herzegovina. Es un equipo duro, que suele priorizar el orden defensivo por sobre el vértigo ofensivo.

Tiene varias figuras en defensa y un par en el ataque, como David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer y Marcel Sabitzer.

Llega entonado a la Copa del Mundo con tres triunfos en amistosos: 5-1 a Ghana, 1-0 a Corea del Sur y 1-0 a Túnez.

📅 Sábado 27 de junio

🏟️ Estadio Dallas

🕑 9 p.m. de Miami y 10 p.m. de Buenos Aires

El rival más accesible en los papeles, pero más que nada porque se trata de un debutante en el torneo.

En las eliminatorias logró la clasificación siendo escolta de Corea del Sur en la tercera ronda, sin un rendimiento notable. Eso sí llegó en diciembre, con una gran actuación en la Copa Árabe, donde perdió la final ante Marruecos (2-3) después de vencer en el camino a Egipto, Iraq y Arabia Saudita, tres selecciones que están también en el Mundial 2026.

Los amistosos de este año no le trajeron buenas noticias, con empates ante Costa Rica (2-2) y Nigeria (2-2), dos selecciones que no jugaran la Copa del Mundo, y dos caídas ante Suiza (1-4) y Colombia (0-2).

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