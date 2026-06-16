Encuesta de CNN: los votantes independientes alcanzan su nivel más alto en una década

Por Jennifer Agiesta, CNN

Casi la mitad de los estadounidenses afirma no considerarse parte de ninguno de los dos principales partidos políticos, el nivel más alto de independencia partidista registrado por las encuestas de CNN en más de una década.

Según las encuestas de CNN, los independientes representan el 47 % de la población, un aumento de aproximadamente 10 puntos desde poco después del primer mandato del presidente Donald Trump.

En los últimos 20 años, las encuestas de CNN revelaron que la identificación como independiente alcanzó su punto máximo en 2015, ligeramente superior al actual: en promedio, el 48 % de los estadounidenses, de acuerdo con todas las encuestas de CNN de ese año, eran independientes.

La encuesta sugiere un alejamiento de los republicanos desde 2024 entre los votantes registrados, otra señal ominosa para el Partido Republicano de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato, ya que los índices de aprobación de Trump han caído.

En la nueva encuesta, demócratas y republicanos dividen al resto de la población: el 27 % de los estadounidenses se identifica como demócrata y el 26 % como republicano.

Muchos independientes aún se inclinan por uno u otro partido, y si se incluyen a estos, el 39 % de los estadounidenses se alinea más con los demócratas, el 37 % con los republicanos y el 25 % afirma no inclinarse por ninguno.

Una muestra adicional de la polarización política actual en Estados Unidos, es que los que no se inclinan por un partido también se dividen casi por igual.

Ninguno de los dos partidos ha mantenido una ventaja significativa en la identificación general en las encuestas de referencia de CNN desde 2021, cuando los demócratas aventajaban a los republicanos por 6 puntos.

Desde entonces, la diferencia entre ambos partidos ha sido de tan solo 1 punto en cada año del seguimiento realizado por CNN.

En estas elecciones de mitad de mandato, la nueva encuesta revela que, entre los votantes registrados, los demócratas superan por un estrecho margen a los republicanos, con un 31 % frente a un 28 %. El 41 % de los electores afirma no identificarse con ninguno de los dos partidos.

Si bien el margen es pequeño, se trata de un cambio notable con respecto al Partido Republicano en comparación con 2024, cuando el 34 % de los votantes registrados se consideraba republicano, el 31 % demócrata y el 35 % declaró no pertenecer a ninguno de los dos partidos.

Desde 2024, los votantes jóvenes, los hombres y los votantes blancos sin título universitario se han alejado del Partido Republicano, pero no necesariamente se han inclinado hacia el Partido Demócrata.

En la nueva encuesta, el 17 % de los votantes menores de 45 años se identifican como republicanos, una cifra inferior al 26 % que se identificaba así en 2024.

Sin embargo, el porcentaje de quienes se identifican como demócratas se mantiene relativamente estable en el 33 %, mientras que el 50 % afirma no pertenecer a ninguno de los dos partidos.

Se observan patrones similares entre los hombres —en particular los jóvenes— y los votantes blancos sin título universitario.

No todos los independientes son políticamente moderados. Muchos se inclinan al menos hacia uno de los dos partidos principales, y encuestas anteriores han identificado varios tipos de independientes con diferentes niveles de participación política y diversas posturas ideológicas.

Demográficamente, los independientes se distinguen de los afiliados en varios aspectos. Son notablemente más jóvenes: el 63 % de quienes no se identifican con ningún partido tienen menos de 50 años, frente al 52 % de los demócratas y el 38 % de los republicanos.

Son más propensos a afirmar que viven en una ciudad o zona urbana que los republicanos (40 % frente al 28 %), pero menos propensos a residir en ciudades que los demócratas (49 %).

Además, sus ingresos tienden a ser ligeramente inferiores a los de los afiliados, ya que casi la mitad de esta categoría declara que sus ingresos familiares anuales son inferiores a US$ 50.000.

También es mucho más probable que estén desconectados de la política. Solo el 67 % afirma estar inscrito en el censo electoral, en comparación con más del 80 % entre los demócratas y los republicanos, y solo el 25 % declara consultar con frecuencia las últimas noticias políticas.

La encuesta de CNN fue realizada por SSRS entre 2.480 adultos en todo el país del 7 al 31 de mayo, mediante una combinación de entrevistas telefónicas y en línea.

Las muestras de la encuesta se obtuvieron originalmente de dos fuentes: una muestra basada en direcciones y una muestra aleatoria de números de teléfonos celulares prepago, y posteriormente se combinaron.

Se contactó a los participantes por correo postal, teléfono o mensaje de texto. Los resultados para la muestra completa tienen un margen de error de muestreo de más o menos 2,7 puntos porcentuales.

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Con información de Ariel Edwards-Levy y Edward Wu, de CNN.