El músico y rapero Jelly Roll solicita el divorcio de su esposa, la modelo Bunnie Xo

Por Lisa Respers France, CNN

Jelly Roll solicitó el divorcio de la mujer que todos pensábamos era su alma gemela.

El cantante ganador del Grammy —cuyo nombre de nacimiento es Jason Bradley DeFord— figura como demandante en un caso de divorcio presentado en mayo en el condado de Williamson, Tennessee, contra su esposa, Alisa Andrea DeFord.

Ella es conocida como Bunnie Xo, y es modelo y presentadora del popular podcast “Dumb Blonde”.

La suya ha sido el tipo de historia de amor sobre la que se escriben canciones country: ella ha inspirado varias canciones que el artista country ha lanzado, tan recientemente como “Kill A Man” en 2024 y “Thorns” en 2026.

Se conocieron por primera vez en 2015, cuando ella asistió a uno de sus conciertos en Las Vegas.

Fue una pareja hecha en un paraíso poco convencional. Él tenía un largo historial criminal que comenzó a los 14 años y resultó en 40 estancias en la cárcel o prisión, según su documental de 2023 “Jelly Roll: Save Me”. Ella era trabajadora sexual.

Él estaba lejos de estar en la cima de su carrera en ese momento y vivía en su camioneta, explicó hace unos años durante una aparición en el podcast “King and the Sting”.

“Es una historia de amor de clase baja”, dijo. “Cuando la abracé, pude sentir la autenticidad en ella. Pude notar que no era una actuación”.

Y aunque ella estaba saliendo con otra persona en ese momento, ambos se mantuvieron en contacto y eventualmente se convirtieron en pareja.

Un año después, él le propuso matrimonio en el escenario durante un concierto de Yelawolf y Deftones en Las Vegas y se casaron en tiempo récord.

Estaban profundamente enamorados cuando una expareja dio a luz al hijo del cantante. No sería el único desafío para su relación.

Bunnie Xo lo ayudó a estabilizarse financieramente y a luchar por la custodia de su hija, Bailee, de una relación anterior. Según su esposo, ella se entregó por completo a ayudar a cuidar de su hija cuando logró ese objetivo en 2017.

“Nunca lo olvidaré, Bunnie me miró, y —hombre, esto me emociona— me dijo: ‘No importa lo que pase entre nosotros, voy a ayudarte a conseguir a la niña’”, contó durante una aparición en 2023 en “Bussin’ With The Boys”. “Y yo pensé, qué carácter, ¿sabes a lo que me refiero?”

Más recientemente, ha sido su mayor animadora después de que él perdió casi 135 kg de su peso de 250 kg.

Él le ha atribuido el haberlo “salvado” y le rindió homenaje a su “hermosa esposa” en febrero pasado tras ganar el premio al mejor álbum country contemporáneo por “Beautifully Broken” en los Grammy 2026.

“Nunca habría cambiado mi vida sin ti”, dijo, entre lágrimas. “Habría terminado muerto o en la cárcel. Me habría quitado la vida si no fuera por ti y por Jesús. Te agradezco por esto”.

Ese tipo de devoción es una de las razones por las que ella se quedó incluso después de una separación en 2018 tras su infidelidad, algo que él ha llamado “uno de los peores momentos de su vida adulta”.

En sus recientes memorias “Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic”, Bunnie Xo explicó que la pareja siempre había estado abierta a que otras mujeres se unieran a ellos sexualmente, pero eso no la protegió del dolor de su aventura de diez meses en 2018.

“Ambos vivimos bajo el lema de que no somos posesiones el uno del otro y consideramos que nuestra relación es libre, no abierta”, escribió ella.

Su vida, como describió en las memorias y contó a la revista People cuando se publicó, había sido turbulenta en el pasado, incluyendo de todo, desde una infancia dolorosa hasta violencia doméstica, adicción a las drogas, agresión sexual e ideas suicidas.

“Realmente solo estaba buscando el amor de mi padre en tantos hombres, y luego se convirtió en una carrera. Pensé que estaba recuperando mi poder después del abuso por el que había pasado, pero en realidad solo estaba en modo de supervivencia”, dijo. “Tomé situaciones de mi infancia y dejé que me amargaran a medida que crecía, y quiero asumir toda la responsabilidad por mis acciones. Es importante que si vas a dar tu testimonio a alguien, le des lo bueno, lo malo y lo feo”.

Eso influyó en su disposición a darle a su esposo una segunda oportunidad después de su infidelidad. Mientras promocionaba su libro a principios de este año en “The Kelly Clarkson Show”, dijo que, habiendo recibido tantas oportunidades para cambiar su vida, sentía que le debía a su esposo ofrecerle una también.

“Se la di, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida”, dijo. “¿Tendrá una tercera? Absolutamente ni de puta casualidad”.

Los representantes de Jelly Roll y Bunnie Xo no respondieron de inmediato a las consultas.

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