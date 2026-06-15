Las reservas de emergencia de petróleo de EE.UU. caen al nivel más bajo desde el Gobierno de Reagan

Por Matt Egan, CNN

La cantidad de petróleo en la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. (SPR, por sus iniciales en inglés) se desplomó la semana pasada al nivel más bajo desde 1983, mientras el Gobierno de Trump sigue desplegando petróleo de emergencia para minimizar los daños de la guerra con Irán.

Según datos federales publicados el lunes, funcionarios de EE.UU. liberaron otros 8,9 millones de barriles de la SPR solo la semana pasada.

Eso deja la reserva de emergencia de petróleo de EE.UU. con 340,3 millones de barriles de crudo, por debajo del mínimo previo establecido en julio de 2023 bajo el presidente Joe Biden después de que Rusia invadiera Ucrania.

La última vez que la SPR tuvo menos petróleo que hoy fue en julio de 1983, cuando el Gobierno de Reagan estaba llenando la reserva por primera vez y cuando Estados Unidos tenía una economía más pequeña.

La SPR se ha convertido en una herramienta clave que funcionarios de Trump han utilizado para mitigar el daño de los altos precios de la energía a los consumidores, las empresas y la economía en general.

“Las liberaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo, combinadas con liberaciones de otros gobiernos y con China reduciendo sus exportaciones, han evitado hasta la fecha que ocurra el escenario del Armagedón de petróleo a US$ 150”, afirmó Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Guerras consecutivas han eliminado una gran parte de la SPR.

La SPR ha bajado 75 millones de barriles, o 18 %, desde que EE.UU. decidió comenzar la guerra con Irán a finales de febrero.

Cuando lanzó su tercera candidatura a la Casa Blanca en 2022, el presidente Donald Trump arremetió contra Biden por vaciar la SPR antes de las elecciones de medio término de ese año. Pero ahora funcionarios de Trump están vaciando la SPR a un ritmo aún más rápido antes de las elecciones de medio término de este año.

A los niveles actuales, la SPR está un poco menos de la mitad llena.

La SPR debe estar al menos al 20 % de su capacidad para estar en funcionamiento, advirtió la semana pasada Mike Sommers, director ejecutivo de la American Petroleum Reserve.

“Estamos haciendo sonar las alarmas ahora mismo”, dijo Sommers a Phil Mattingly, de CNN, en The Lead. “Estamos llegando a niveles en los que empezamos a preocuparnos”.

Lipow indicó que cree que las liberaciones de la SPR podrían tener que desacelerarse una vez que el Gobierno de Trump termine de liberar los 172 millones de barriles que se comprometió en marzo a liberar.

El petróleo de emergencia liberado desde que comenzó la guerra con Irán tendrá que reponerse con el tiempo, pero esa reposición no ocurrirá a tiempo para el tope de la temporada de huracanes.

“Si llegáramos a tener un gran huracán en el Golfo de México que cierre la producción durante varias semanas, ese colchón ya no estaría ahí”, aseguró Lipow.

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