Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la “flota fantasma” rusa

Por Tim Lister, Oliver Sherwood y Satish Cheney, CNN

Las fuerzas armadas del Reino Unido interceptaron un petrolero vinculado a la denominada “flota fantasma” de Rusia en el canal de la Mancha, según informó el primer ministro Keir Starmer. Se trata de la primera operación de este tipo realizada por fuerzas británicas.

“En las primeras horas de esta mañana, ordené a nuestras fuerzas armadas interceptar un petrolero de la flota fantasma que intentaba atravesar el canal de la Mancha”, escribió Starmer en X.

“Esta exitosa operación representa otro golpe para Rusia y recuerda a quienes financian la guerra de Putin en Ucrania que no les permitiremos esconderse”.

Francia ha interceptado anteriormente varios buques vinculados a la flota fantasma de Rusia, utilizada para transportar petróleo ruso desafiando las sanciones internacionales.

El petrolero interceptado este domingo es el Smyrtos, de bandera de Camerún, que fue sancionado el año pasado por el Reino Unido por su participación en el transporte de petróleo ruso.

Comandos militares y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido participaron en el abordaje de la embarcación en el canal de la Mancha.

Datos de seguimiento marítimo muestran que el Smyrtos se encontraba en el puerto ruso de Luga Bay el 5 de junio y abandonó el mar Báltico seis días después. Su destino declarado era Port Said, en Egipto.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, elogió la acción del Reino Unido y afirmó que “Europa necesita adoptar con urgencia medidas legislativas que permitan no solo la detención de petroleros y restricciones a los envíos de petróleo, sino también la confiscación del petróleo que transportan”.

Un enviado del Kremlin, Kirill Dmitriev, afirmó que Starmer estaba “utilizando la detención de un petrolero como distracción de la crisis migratoria” del Reino Unido.

La interceptación del Smyrtos ocurrió pocos días después de que el primer ministro nombrara a un nuevo secretario de Defensa, Dan Jarvis, tras la renuncia de John Healey al Gobierno de Starmer en medio de una disputa por los presupuestos militares.

“Rusia depende de su flota fantasma para financiar su conflicto en Ucrania y nuestra intervención representa un golpe para la guerra ilegal de Putin”, dijo Jarvis.

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