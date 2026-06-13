Melinda French Gates tiene una “reacción visceral” al recordar al “abominable” Epstein en una nueva entrevista

Por Annie Grayer, CNN

Bill Gates y Melinda French Gates vuelven a enfrentarse a los vínculos del cofundador de Microsoft con Jeffrey Epstein. Gates testificó esta semana ante el Congreso sobre sus interacciones pasadas y su exesposa habló recientemente sobre su “reacción visceral” ante el fallecido delincuente sexual convicto.

En una entrevista con The Guardian publicada este sábado, Melinda French Gates, filántropa que se divorció de Gates en 2021, dijo que tuvo pesadillas tras un encuentro con Epstein y se sintió tan angustiada al hablar con el periodista sobre sus impresiones del hombre que casi terminó la entrevista de forma abrupta.

“¿Alguna vez en su vida ha estado cerca de alguien que simplemente sabe que es malvado?”, reflexionó French Gates para The Guardian sobre sus primeras impresiones de Epstein. Según el informe, le dijo al entrevistador que su corazón “latía con fuerza”.

“Necesitamos escuchar nuestros sentimientos hacia las personas”, añadió al Guardian. “Ya basta. No puedo responder más preguntas”.

Según el informe de The Guardian, French Gates, quien calificó a Epstein de “ser humano abominable, un hombre horrible” y en un momento de la entrevista admitió que “este es un tema difícil para mí”, le dijo al entrevistador que estaba teniendo una “reacción visceral” a las preguntas que le hacía.

Al exigir mayor transparencia para que se haga justicia a todas las víctimas de Epstein, enfatizó que “el sistema judicial no cumplió con su deber. No cumplió con su deber. Punto final”.

Apenas unos días antes de la publicación de la entrevista, su exmarido testificó durante horas a puerta cerrada ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el Capitolio, después de que la publicación de los archivos de Epstein a principios de este año planteara dudas sobre sus vínculos con el fallecido agresor sexual convicto. Dichos documentos revelaron una serie de acusaciones gráficas y no verificadas, así como un grado de coordinación filantrópica entre Gates y Epstein más detallado de lo que se conocía hasta ahora.

La entrevista fue una de las más importantes ante la comisión hasta la fecha y se produjo después de que Frances Gates sugiriera que cualquier pregunta relacionada con Epstein debía ser respondida por su exmarido y otras personas.

Gates conoció a Epstein en 2011 y testificó que el fallecido delincuente sexual convicto le prometió recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial. Declaró ante los legisladores que desconocía los crímenes de Epstein y que este intentó utilizar información sobre su vida personal —incluida su infidelidad— para presionarlo a retomar el contacto con él una vez finalizada su relación, según informó CNN.

“Me enteré de que Epstein tenía conocimiento de información delicada sobre mi vida personal, incluido el hecho de que había sido infiel. Estos asuntos no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia”, testificó Gates el miércoles, según su declaración preparada.

Gates describió sus interacciones con Epstein como “limitadas” y testificó que cesaron por completo en diciembre de 2014.

Sin embargo, según declaró ante los legisladores, reunirse con Epstein representó un “grave error de juicio” por su parte.

“Como ahora puede ver el público, a partir de la información publicada en los archivos, Epstein intentó utilizar información sobre mis infidelidades —además de muchas mentiras que añadió— para presionarme a que volviera a tener contacto con él. No lo logró, pero esto demuestra algunas de las maneras en que intentó aprovechar sus interacciones conmigo para promover sus propios intereses. Jamás debí haberme reunido con Epstein”, afirmó Gates, según su declaración preparada.

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